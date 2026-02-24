Interna sin fin: los intendentes del PJ y La Cámpora se pelean por "un botín" electoral

Las elecciones del pasado domingo desataron un nuevo enfrentamiento en el peronismo mendocino. Esta vez, el sector de los intendentes y La Cámpora se disputan el sexto lugar del Concejo Deliberante en Luján de Cuyo . El motivo: la lista de Fuerza Justicialista se impone por apenas 55 votos sobre Frente Patria .

A la espera del escrutinio definitivo —que, según pudo saber Los Andes , estaría listo entre este viernes y el sábado al mediodía, a más tardar— en el PJ reina la expectativa por conocer quién ocupará la última banca en el HCD lujanino.

El Partido Justicialista expuso en estas elecciones su disputa interna entre el sector de los intendentes y La Cámpora, que compitieron por separado en tres departamentos. En ese mano a mano, hubo una victoria contundente de los jefes comunales .

En la “tierra del Malbec”, se esperaba una clara victoria del oficialismo municipal, encabezado por el PRO y ampliado con la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza . Con casi el 60% de los votos , ese frente se quedó con cinco de las seis bancas del HCD que estaban en juego.

Sin embargo, la verdadera disputa a la que apuntaba el peronismo en el departamento era la interna, y el resultado fue más reñido de lo esperado.

Hasta el momento, el resultado provisorio arrojó una victoria para Fuerza Justicialista Luján de Cuyo, que llevaba a Germán Kemmling como cabeza de lista, con el 10,35% (5.085 votos). En tanto, Frente Patria, que apostó por la re-reelección de Paloma Scalco, obtuvo el 10,24% (5.030 sufragios).

Con una diferencia de apenas 55 votos y a falta de cargar tres de las 357 mesas habilitadas para la elección en el departamento, el kirchnerismo no pierde la expectativa de revertir el resultado en el escrutinio definitivo.

En la vereda de enfrente se muestran confiados en que la exigua diferencia se mantendrá, ya que, según las actas de sus fiscales, en las mesas que restan cargar la lista que llevó a Kemmling se impone sobre la de la actual concejal lujanina.

Cruce en redes sociales

No obstante, adelantaron que, en caso de que el kirchnerismo “busque modificar los resultados”, acudirán a la Justicia. Así lo dejó en claro la apoderada del Partido Justicialista y actual senadora provincial, Adriana Cano, quien marcó la cancha en su cuenta de X.

“Cualquier intento de generar confusión o fraude será denunciado ante la Justicia por nuestro partido”, sostuvo la legisladora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Adry_Cano/status/2026111533676183569&partner=&hide_thread=false De acuerdo con el escrutinio oficial de la Junta Electoral de Mendoza en Luján de Cuyo y los datos que surgen de los certificados de escrutinio de nuestros fiscales y de los fiscales de otras fuerzas políticas de las mesas faltantes: 2622, 2819 y 2851… (sigue ) — Adriana Cano (@Adry_Cano) February 24, 2026

Tras la publicación de Cano, militantes y dirigentes kirchneristas salieron a cruzar a la presidenta del bloque del peronismo en la Cámara de Senadores. Consultados por este medio, desde La Cámpora señalaron: “Vamos a esperar al recuento y ver lo que suceda. No hay que sembrar caos porque sí”.

Intendentes vs. La Cámpora: la interna del peronismo

En San Rafael, el espacio referenciado en los hermanos Félix, que llevó a Francisco Perdigues como cabeza de lista para concejales, obtuvo el 37,74% (23.118 votos). En tanto, el kirchnerismo, bajo el lema San Rafael Futuro y con Marcos Alberto Martínez como primer candidato, alcanzó el 5,55% (3.420 votos).

En Rivadavia, el sector de los intendentes también se impuso. Fuerza Justicialista Rivadavia alcanzó el 10,94% (2.379 votos), con Pamela Ochoa como cabeza de lista, mientras que Frente Patria obtuvo el 6,57% (1.428 votos), con César Estavilla como candidato.

Por su parte, en Santa Rosa la disputa fue interna al oficialismo municipal. La lista impulsada por la intendenta Flor Destéfanis. y que encabezó Magdalena Ascurra, se impuso con el 46,45%, frente al 15,73% que obtuvo el espacio liderado por Débora Quiroga, bajo el lema Ahora Santarrosinos. A pesar de la derrota, quien fuera presidenta del HCD durante la actual gestión logró renovar su banca.