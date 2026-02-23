23 de febrero de 2026 - 19:45

Fracasó la negociación: Fate y el gremio volverán a reunirse en marzo a pedido del Gobierno

Capital Humano informó que no hubo acuerdo entre Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino para destrabar el conflicto tras el anuncio de cierre y despidos masivos.

Trabajadores protestando en la fábrica de Fate, en San Fernando, tras el anuncio de cierre y despidos masivos.

Trabajadores protestando en la fábrica de Fate, en San Fernando, tras el anuncio de cierre y despidos masivos.

Desde la Secretaría de Trabajo confirmaron que la reunión concluyó sin acuerdo entre la firma y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). Por ese motivo, se fijó una nueva audiencia para el miércoles 4 de marzo a las 11, con el objetivo de retomar las conversaciones.

El organismo, que depende del Ministerio de Capital Humano, busca mantener abierto el canal de diálogo en medio de la tensión que atraviesa la empresa y sus trabajadores, en un escenario que suma preocupación por la continuidad laboral y la actividad productiva.

“Se dispuso la convocatoria a una nueva audiencia para el 4 de marzo a las 11, a fin de continuar con las instancias de diálogo”. El Ministerio de Capital Humano “continuará promoviendo los espacios de negociación, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”.

Bullrich apuntó contra FATE: "Justo en el debate de la reforma"

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, advirtió que la empresa Fate “está mal” desde que tiene memoria y dijo que le llamó la atención el anuncio de su cierre en medio de la discusión de la reforma laboral y el paro de la CGT.

“Fate viene cerrando hace 20 años. Yo desde que tengo memoria recuerdo que Fate está mal. La verdad es que me llama más la atención el día que se que intentó cerrar el cierre porque hace tiempo que Fate está mal”, expresó.

En esa línea, señaló que la empresa “tiene un sindicato que le hace la vida imposible, y hace tiempo que la empresa amenaza con cerrar. Así que son como esos casos emblemáticos de empresas que siguen sin saber por qué producen”, advirtió.

Movilización a la empresa Fate en rechazo a la reforma laboral

En tanto, organizaciones sociales, gremiales y políticas llevarán adelante mañana a las 18 una concentración en la puerta de Fate, en la localidad de San Fernando, en solidaridad con los trabajadores de la empresa que aún permanecen dentro de la fábrica.

Según supo Noticias Argentinas, el encuentro se realizará a las 18 con el objetivo de “exigirle a la CGT un paro general de 36 horas con movilización” para la próxima sesión en el Senado, donde se volverá a tratar el proyecto de reforma laboral que ya fue aprobado la semana pasada por ambas cámaras del Congreso.

Este martes organizaciones sociales, gremiales y políticas llevarán adelante una concentración en la puerta de la planta de neumáticos Fate.

Este martes organizaciones sociales, gremiales y políticas llevarán adelante una concentración en la puerta de la planta de neumáticos Fate.

“Rechazamos la ley de reforma laboral y exigimos un plan de lucha para derrotar esta reforma esclavista y lograr el triunfo de los trabajadores de Fate. Los sindicatos combativos, las organizaciones de desocupados independientes y los jubilados estaremos presentes, acompañándolos”, expresaron las organizaciones en un comunicado.

