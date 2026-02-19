El oficialismo logró dictamen para el nuevo Régimen Penal Juvenil

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , anunció que el oficialismo obtuvo el dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil , que será tratado en el recinto la próxima semana.

Dio un paso clave el proyecto del oficialismo para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

“ La semana que viene lo vamos a convertir en ley . En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada”, expresó en sus redes sociales.

La legisladora agregó: “ A las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables . Pero se terminó se terminó mirar para otro lado”.

El avance del proyecto fue celebrado también por el presidente Javier Milei desde Estados Unidos.

La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue aprobada por 149 votos a favor y 100 en contra . El proyecto reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un nuevo régimen especial para menores en conflicto con la ley penal.

Qué establece la reforma

El texto propone reemplazar una normativa vigente desde la última dictadura y fija un esquema diferenciado para adolescentes. No contempla la pena perpetua y dispone que los menores cumplan las sanciones en establecimientos separados de los adultos.

Además, prevé un abanico de medidas alternativas a la prisión, con un enfoque de resocialización y reinserción social. Para delitos con penas menores a tres años se descartan condenas de prisión, mientras que para delitos con penas de entre tres y diez años —cuando no hayan ocasionado muerte o lesiones graves— se priorizan sanciones de carácter educativo y social.