Tensión en Diputados: el oficialismo frenó un intento del bloque K de suspender el debate de la reforma laboral

En una sesión marcada por los gritos y la falta de quórum momentáneo, Unión por la Patria buscó devolver el proyecto a comisiones. Sin embargo, La Libertad Avanza logró imponer una moción para votar la ley en general en treinta minutos.

Larga sesión de debate en la cámara de diputados donde se discute el proyecto de reforma laboral

La Cámara de Diputados se convirtió anoche en el escenario de un nuevo escándalo durante el tratamiento del proyecto de reforma laboral. La controversia se desató cuando el bloque de Unión por la Patria, a través del diputado Marcelo Mango, solicitó una moción especial para suspender la sesión y devolver el proyecto a la comisión de Asuntos Constitucionales.

El kirchnerismo intentó aprovechar la ausencia de numerosos legisladores en el recinto para hacer caer la sesión. Ante la falta de quórum en ese instante, Luis Petri —quien presidía el debate en ese momento— buscó demorar la votación de la moción opositora bajo el argumento de que debía realizarse una vez alcanzado el número reglamentario.

Tras momentos de incertidumbre y una vez restablecido el quórum, el oficialismo logró retomar el control con Martín Menem en la conducción. En respuesta a la estrategia opositora, la diputada de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, calificó de "patoteros" a los legisladores peronistas y presentó una contra-moción para adelantar la votación en general a un plazo de media hora, suspendiendo la lista de oradores que hasta entonces estaba monopolizada por la oposición.

"En media hora se vota en general, aunque tiren piedras, aunque venga el Gordo Mortero, aunque desconecten los micrófonos", advirtió Giudici de forma tajante en el recinto.