Escándalo en Diputados: Florencia Carignano desconectó los cables de audio en plena sesión

La legisladora de Unión por la Patria fue filmada por Lilia Lemoine mientras manipulaba la consola de los taquígrafos antes del debate de la reforma laboral.

Diputados: Florencia Carignano desconectó los cables de audio en plena sesión

Diputados: Florencia Carignano desconectó los cables de audio en plena sesión

Los Andes
En medio de un clima áspero, donde la oposición cuestionaba al presidente del cuerpo, Martín Menem, por no acceder a un pedido de votación nominal, Carignano se aproximó a la mesa técnica y desenchufó al menos cuatro cables con la aparente intención de interrumpir el debate.

El hecho fue registrado y difundido en redes sociales por la diputada Lilia Lemoine, quien increpó a Carignano en el acto: “¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Quedaste grabada”.

Según se observa en el video, la legisladora santafesina respondió con insultos y gestos, mientras otros colegas de su bancada, como Julia Strada y Agustín Rossi, se encontraban cerca del estrado presidencial en señal de protesta.

Las consecuencias de la maniobra se hicieron sentir minutos después, cuando se reportaron fallas técnicas y problemas en los micrófonos de varios legisladores.

Ante el reclamo de la diputada Victoria Tolosa Paz por la falta de audio, Martín Menem fue categórico al señalar que “hubo gente de su bloque toqueteando los cables”, vinculando directamente el mal funcionamiento del sistema con el accionar previo de Carignano.

Finalmente, la controversia escaló al plano reglamentario. Lemoine advirtió que la conducta de Carignano viola el artículo 188 del reglamento del Congreso, el cual establece facultades para evaluar la expulsión de un miembro por faltas graves, amparándose en el artículo 66 de la Constitución Nacional.

El episodio dejó una mancha en el desarrollo de las deliberaciones, abriendo un debate sobre la conducta ética y las condiciones necesarias para garantizar el registro oficial de las sesiones.

