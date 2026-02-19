Incidentes entre manifestantes y la Policía en el Congreso terminaron con 12 detenidos y 6 heridos

La movilización en las inmediaciones del Congreso de la Nación por el paro nacional en rechazo a la reforma laboral , registró sus primeros incidentes cuando un grupo de manifestantes comenzó a arrojar botellas, palos y piedras contra el operativo policial durante la tarde de este jueves, donde al menos 12 personas resultaron detenidas y seis sufrieron heridas.

Cornejo aseguró que "no tuvo acatamiento" el paro en Mendoza y reconoció un "error" en el proyecto de reforma laboral

Sin el artículo de las polémicas licencias, la reforma laboral se debate hoy en Diputados

La situación escaló cuando los presentes intentaron derribar las vallas de seguridad , lo que motivó la intervención de las fuerzas. Si bien en un primer momento los efectivos no respondieron a las agresiones, el aumento de la tensión llevó a la intervención de un camión hidrante .

Según se informó, el uso de agua buscó alejar a los manifestantes del vallado para evitar enfrentamientos cuerpo a cuerpo. No obstante, ante la persistencia del lanzamiento de objetos, se desplegaron columnas de infantería y personal de Gendarmería , quienes también utilizaron gases lacrimógenos para repeler el avance de los grupos más radicalizados.

HAY MANIFESTANTES CON GOMERAS EN EL CONGRESO Se acercan más policías al lugar de los incidentes. @ignacioortelli Seguí en #HoraCríticaEnA24 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/TiSkpvzxVO

Pasadas las 18, un grupo de manifestantes logró derribar las vallas del operativo de seguridad. Luego de eso, los agentes lograron acomodar las vallas y lanzaron gases lacrimógenos. En este sentido, personal de la policía aplicó el protocolo antipiquetes, sacando las vallas y buscando detener a los manifestantes.

En este contexto, los gremios pertenecientes a la CGT , que se movilizaron con un escenario propio montado sobre un camión, marcaron una clara distancia de los manifestantes de izquierda que protagonizaron los disturbios.

Incidentes en el Congreso 12 personas resultaron detenidas tras los incidentes en el Congreso NA

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que efectivos de la Policía de la Ciudad concretaron los arrestos de ocho hombres, dos de ellos menores de edad, durante operativos de control aleatorios.

Las primeras cinco aprehensiones se realizaron en la esquina de Avenida de Mayo y Santiago del Estero por un presunto “robo piraña” contra un transeúnte, a la vez que

Las autoridades constataron que un adolescente de 17 años tenía solicitud de detención activa por tentativa de robo automotor, del 26 de agosto de 2025.

Por su parte, tres hombres mayores de edad resultaron detenidos por “daño” y “resistencia a la autoridad”, en tanto que otras cuatro personas fueron capturadas por la Policía Federal en el marco de la manifestación contra la Ley de Modernización Laboral.

Incidentes en el Congreso NA

Por otro lado, tres mujeres y tres hombres resultaron heridos durante las protestas. Fuentes del SAME informaron que la primera damnificada de 75 años sufrió una fractura de cadera tras caer desde su propia altura, motivo por el que fue atendida en el lugar.

Por su parte, la segunda víctima, de 46, presentó convulsiones y se determinó su traslado al Hospital Ramos Mejía, al tiempo que una joven de entre 30 años presentó una reacción alérgica en su piel.

En tanto, tres hombres de 34, 36 y 37 años padecieron escoriaciones, por lo que los médicos realizaron “curaciones de plano”.

Cabe destacar que la jornada se da en el marco de un paro general de 24 horas convocado por la central obrera en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que se debate hoy en la Cámara de Diputados.

Aunque inicialmente el sindicato buscaba que "no haya nadie en la calle" como muestra de rechazo, diversos sectores se concentraron en las cercanías de la Plaza Moreno, donde finalmente se desataron los focos de violencia.