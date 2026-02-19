Gremios y organizaciones protestaron en el Nudo Vial contra la reforma laboral

Los gremios mendocinos se hicierono oír durante la mañana de hoy con una concurrido y ruidoso reclamo en rechazo a la propuesta de Reforma Laboral que hoy discute el Congreso Nacional y busca convertir en ley (impulsada por el Gobierno de la Nación).

En una jornada marcada por un paro nacional convocado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) -integrado mayoritariamente por la CGT y las dos CTA-, y como vigilia al tratamiento del proyecto que comenzará esta tarde en la Cámara de Diputados, en Mendoza , el epicentro de la movilización es el Nudo Vial de Costanera y José Vicente Zapata .

Se trata de uno de los principales accesos a la Ciudad de Mendoza y al área metropolitana, por lo que el tránsito registra algunas demoras atípicas (mayores, incluso a las de otros días). Sin embargo, los manifestantes mendocinos no están cortando el tránsito ni interrumpiendo su fluidez. De hecho, se mantienen en la vereda y solamente salen a la calle con carteles y pancartas cuando el semáforo da rojo y corta la circulación.

El reclamo contra la reforma laboral se hace sentir también en Mendoza

Entre los automovilistas que circulan por el nudo vial y que se encuentran con la convocatoria son varios quienes, utilizando la bocina, manifiestan su apoyo a la movilización y, en consecuencia, su rechazo a la nueva ley que impulsa el oficialismo nacional.

Los trabajadores y referentes gremiales consultados por Los Andes , y quienes participan de la convocatoria de esta mañana -que se replica en todas las provincias- coinciden en que las condiciones laborales en la actualidad ya son "pésimas" .

Manifestación Nudo 1 El reclamo contra la reforma laboral se hace sentir también en Mendoza Daniel Caballero / Los Andes

No obstante, evidencian su preocupación al advertir que, de aprobarse el proyecto de ley que será tratado hoy por Diputados de la Nación, estas condiciones se deteriorarán aún más.

En paralelo a la convocatoria en el nudo vial, trabajadores y representantes del gremio de Camioneros desarrolla acciones similares en la zona de la Destilería de Luján de Cuyo.

Si bien el paro y las convocatorias se están replicando en todo el país, a nivel nacional el foco principal se sitúa en el Congreso de la Nación y sus inmediaciones. Allí ya hay numerosas columnas de gremios y manifestantes haciéndose sentir en la previa del tratamiento, que está previsto que comience cerca de las 14 en Diputados, mientras que el acatamiento es mucho mayor y ha afectado las actividades, en particular, el transporte.

Qué gremios y sindicatos participan de la movilización en Mendoza

Si bien en el transcurso de la mañana se fueron sumando más columnas de trabajadores, pasadas las 11 (la convocatoria inició a las 10.30) ya había cerca de 250 personas manifestándose en el ingreso a la Ciudad.

Entre los gremios con presencia en la movilización mendocina se destacaron UTEP. Madereros- OSPIM, Atilra, Gremio de Actores y Actrices, de Jubilados (Coiron - Jubypen), SUTE, Atuncu, Fadiunc, Ampros. Ade(Agrupación en Defensa de la Educación Pública), Posta de salud- Profesionales de la salud, Stia (Sindicato de trabajadores de industrias de la alimentación), sindicato de Prensa, las dos CTA, ATE, Judiciales, UPCN, Acemug - Municipales.

También participan movimientos sociales y políticos como el Movimiento Evita, la CCC, el MST, el PTS y el PO.

Bajo acatamiento al paro y actividad casi normal en Mendoza

La jornada de paro nacional convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 19 de febrero ha tenido, por ahora, poco impacto en Mendoza.

Las principales afectaciones locales se han visto en el aeropuerto El Plumerillo. Sin embargo, el jueves mendocino comenzó con funcionamiento prácticamente normal en el transporte público y hospitales y efectores de salud. Si bien se aprecia un leve menor movimiento en las calles céntricas, lo cierto que en general el comercio ha atendido con normalidad.

Comercio y transporte: los sectores clave

En territorio mendocino, el Centro Empleados de Comercio (CEC) ha sido uno de los gremios más contundentes al convocar a sus afiliados a adherir sin asistencia a los puestos de trabajo. El sindicato mercantil expresó su preocupación por el posible impacto de la reforma en la estabilidad laboral, el sistema de indemnizaciones y el sistema solidario de salud.

En materia transporte público, el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom) confirmó su adhesión al paro de la CGT de forma unánime en Mendoza. No obstante, su secretario general adjunto, Luis Nadal, aclaró que los choferes tendrán "libertad de acción" para decidir si se pliegan a la medida o salen a trabajar.

Aeropuerto El Plumerillo (Mendoza): vuelos cancelados por el paro del 19 de febrero de 2026 Aeropuerto El Plumerillo (Mendoza): vuelos cancelados por el paro del 19 de febrero de 2026 Daniel Caballero / Los Andes

Por otro lado, desde la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (Autam) informaron que las empresas de transporte de Mendoza garantizan el servicio durante la jornada del jueves. Y advirtió que aquellos trabajadores que se adhieran al paro recibirán el descuento por el día no trabajado.

Estatales, salud y docentes

Desde el sector público, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) y los trabajadores Judiciales confirmaron su adhesión al paro en la provincia.

Mientras que los judiciales realizarán asambleas y movilizaciones durante todo el jueves, los trabajadores de la educación han convocado a debatir en las escuelas y realizar panfleteadas.

Hay que señalar que Gobierno del Mendoza anunció que descontará el día a quienes se plieguen al paro.

Por su parte, los docentes universitarios nucleados en Fadiunc confirmaron que se sumarán a la medida de fuerza, con una movilización prevista para esta tarde a las 19.

En el ámbito de la salud, Ampros (profesionales de la salud) anunció que mantendrá una postura intermedia. Mientras que los profesionales están participando de la movilización que comenzó a las 10.30 en el Nudo Vial, no han adherido a un paro total de actividades.

En ese sentido, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, aclaró que "todos los servicios de salud en la provincia de Mendoza se están cumpliendo con total normalidad".

También desde la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (Fuesmen) indicaron que no habrá suspensión de turnos por el paro.