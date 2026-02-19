Sin el artículo de las polémicas licencias, la reforma laboral se debate hoy en Diputados

En un clima tenso por el paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Cámara de Diputados sesionará este jueves a las 14 para tratar el proyecto de reforma laboral y aprobarlo con modificaciones: el oficialismo debió eliminar el artículo que recortaba el salario en las licencias por enfermedad .

De todos modos, en caso de obtener la sanción, la iniciativa volverá al Senado para su tratamiento definitivo el viernes 27.

La sesión especial fue solicitada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal. Con ese respaldo, el oficialismo tendría garantizado el quórum para abrir el debate.

El pedido fue formalizado por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y acompañado por los jefes de bancada Pamela Verasay (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Alberto Arrua (Innovación Federal), Gladys Medina (Independencia), Nancy Picon (Producción y Trabajo), Oscar Zago (MID) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

Si asisten todos los legisladores, se necesitarán 132 diputados para iniciar la sesión , ya que Provincias Unidas, Unión por la Patria y la izquierda anticiparon que no darán quorum. El margen del oficialismo es muy estrecho , por lo que no puede permitirse ausencias ni llegadas tardías de sus aliados.

Otro punto en duda en la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone una cuenta individual que cada empleador deberá constituir en una entidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores, bajo reglamentación del Ministerio de Economía. Según lo estipulado, se financiará con aportes mensuales obligatorios -1% del costo laboral para grandes empresas y 2,5% para Pymes- además de rendimientos de inversión y aportes voluntarios.

Así como el Gobierno comprendió que debía eliminar el artículo 44 para avanzar con la reforma, un sector de la oposición dialoguista vio en este gesto una oportunidad para introducir nuevas modificaciones. Y el FAL estaría en discusión para quedar afuera.

El llamado a sesión se concretó luego de que comenzara la firma del dictamen de comisión, que ya no incluirá el artículo 44. Ese apartado proponía modificar el esquema de pago de licencias por enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo, estableciendo el pago del 50 por ciento del salario y del 75 por ciento en caso de trabajadores con familia a cargo.

Bornoroni anunció al inicio de la reunión que ese artículo sería eliminado y que el dictamen mantendría el texto aprobado por el Senado en la madrugada del jueves 12, con excepción de los cambios en el régimen de licencias.

Poco antes de las 18, el oficialismo reunía 44 firmas, 27 correspondientes a la Comisión de Presupuesto y 17 a la Comisión de Legislación del Trabajo, según informó el titular de esta última, Lisandro Almiron. El despacho de mayoría fue suscripto por los bloques que impulsaron la sesión especial.

El PRO y el MID firmaron en disidencia, ya que impulsaban habilitar a las billeteras virtuales para el pago de salarios, mientras que el texto aprobado por el Senado establece que esa operatoria solo podrá realizarse a través de entidades bancarias.