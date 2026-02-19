Paro de la CGT en Mendoza: cómo funcionan los servicios y qué gremios adhieren a la medida

La jornada de paro nacional convocada por la Confederación General del Trabajo ( CGT ) para este jueves 19 de febrero tuvo, por ahora, poco impacto en Mendoza .

Si bien hay una variedad de sectores que han confirmado su adhesión en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso de la Nación, especialmente con afectaciones en el aeropuerto El Plumerillo , el día amaneció con transporte público con normalidad y la gente acudiendo a sus trabajos.

El Centro Empleados de Comercio (CEC) , liderado por Fernando Ligorria, fue uno de los gremios más contundentes al convocar a sus afiliados a adherir sin asistencia a los puestos de trabajo . El sindicato mercantil expresó su preocupación por el posible impacto de la reforma en la estabilidad laboral, el sistema de indemnizaciones y el sistema solidario de salud.

En lo que respecta al transporte público, el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza ( Sipemom) confirmó su adhesión al paro de la CGT de forma unánime. No obstante, su secretario general adjunto, Luis Nadal, aclaró que los choferes tendrán "libertad de acción" para decidir si se pliegan a la medida o salen a trabajar.

Por otro lado, desde la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (Autam) informaron que las empresas de transporte de Mendoza garantizan el servicio durante la jornada del jueves. Aquellos trabajadores que se adhieran al paro recibirán el descuento por el día no trabajado.

En tanto, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, publicó un mensaje en sus redes sociales donde garantiza el normal funcionamiento del transporte público urbano en Mendoza.

En Mendoza, el transporte público está garantizado. Quienes mañana deseen ir a trabajar podrán hacerlo y los servicios estatales estarán plenamente operativos.

Los empleados estatales que decidan adherir a la medida podrán hacerlo, pero se les descontará el día no… — Natalio Mema (@NatalioMema) February 18, 2026

Estatales y docentes

Desde el sector público, el secretario general de ATE, Roberto Macho, ratificó el llamado al paro en protesta por los proyectos legislativos que podrían convertirse en ley próximamente.

A esta medida se sumaron formalmente el gremio docente SUTE y los trabajadores Judiciales. Mientras que los judiciales realizarán asambleas y movilizaciones, el SUTE ha convocado a debatir en las escuelas y realizar panfleteadas, en un contexto donde las clases de primaria inician el 25 de febrero.

Paro SUTE

Por su parte, los docentes universitarios nucleados en Fadiunc confirmaron que se sumarán a la medida de fuerza, con una movilización prevista para las 19:00 horas.

Además, la Asociación Bancaria también se sumará a la medida de fuerza durante este jueves, por lo que las puertas de los bancos permanecerán cerradas. Según indicaron desde el gremio, se tratará de un paro activo con movilización, en el marco del rechazo a los cambios en la legislación laboral.

En el ámbito de la salud, Ampros mantendrá una postura intermedia: los profesionales se sumarán a la movilización de las 10:30 en el nudo vial (ingreso este a la Ciudad), pero no han planteado un paro total de actividades.

Vinculad a la actividad de la Salud, desde la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (Fuesmen) indicaron que no habrá suspensión de turnos por el paro: "Frente a las consultas recibidas por parte de pacientes, informamos que la atención en todos los servicios de todas las Sedes de Fuesmen, el 19 de febrero, se llevará a cabo con total normalidad".

Comunicado de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (Fuesmen)

Aeropuerto en rojo

Donde se notó este jueves el impacto del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) es en el aeropuerto El Plumerillo con 19 vuelos cancelados.

La mayoría de las partidas en rojo son de Aerolíneas Argentinas, Gol, Sky y JetSmart, incluyendo destinos nacionales e internacionales. Totalizan 19.

Por ahora sí operan con normalidad el vuelo LP 2434 a Lima (Latam), el LA 435 a Santiago de Chile (Latam), el JJ 8020 a San Pablo (Latam), el FO 5055 a Ezeiza (Flybondi) y el FO 5057 a Aeroparque (Flybondi).

Mediante un comunicado conjunto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) señalaron: “Cuando se discuta el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, vamos a adherir a la medida de fuerza”.

En todo el país, Aerolíneas Argentinas, la principal operadora del mercado, había informado sobre la suspensión de 255 vuelos este jueves: 219 corresponden a vuelos de cabotaje, que afectarán a aproximadamente 25.000 pasajeros; 32 a vuelos regionales, con cerca de 5.000 pasajeros impactados; y 4 a vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros.

"La compañía aplicará los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada”, informaron desde la aerolínea estatal.