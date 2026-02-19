Robótica: Mendoza hace historia y por primera vez Argentina será sede un importante torneo mundial

La robótica es una de las disciplinas que marcan el ritmo la actualidad , en conjunto con la Inteligencia Artificial y la programación. De hecho, son tres ramas que se complementan e interactúan entre sí. Por esto mismo, el hecho de que Mendoza sea el escenario para la primera edición del First Tech Challenge con sede en Argentina es una noticia clave.

El viernes 27 y sábado 28 de febrero , Mendoza será sede de la instancia nacional de este torneo mundial de robótica educativa, considerado uno de los más importantes del mundo dentro del rubro. El Polideportivo Poliguay será el escenario donde 12 equipos -integrados por 240 estudiantes y 25 mentores- pondrán a prueba meses de trabajo, imaginación y prueba-error.

En juego no solo estará el título nacional, sino -además- la posibilidad de representar a Argentina en la final internacional que se disputará en abril y será en Houston (Estados Unidos).

A fines de enero, los equipos recibieron los kits de robótica (donados por YPF) y que consiste en el material indispensable que marca el arranque de la etapa más intensa de preparación . El torneo es organizado por la Fundación Tomás Alva Edison,.

A simple vista y en pocas palabras, la competencia First Tech Challenge podría describirse como una serie de robots que se mueven, lanzan objetos o resuelven desafíos mecánicos . Pero este torneo es, en realidad, una experiencia educativa profunda y de alto impacto.

Con el material recibido, los estudiantes deben diseñar, construir y programar robots capaces de cumplir misiones específicas dentro del "campo de juego". Motores, piezas estructurales, electrónica y controladores forman parte del universo con el que trabajan, siempre bajo estándares internacionales que garantizan igualdad de condiciones y una competencia limpia.

Si bien todos los participantes parten del mismo kit base, el reglamento permite mejoras mediante impresión 3D o corte láser. Y es esa combinación entre reglas claras y libertad creativa lo que transforma el proceso en un verdadero laboratorio de aprendizaje.

Claro que el valor del torneo no se mide solo en conocimientos técnicos. Durante la preparación, los jóvenes desarrollan habilidades que difícilmente se enseñan en manuales, como son trabajo en equipo, comunicación, planificación y capacidad para resolver problemas en tiempo real.

Aprender haciendo

Los entrenamientos de cara a la competencia internacional se han ido realizando en escuelas, talleres, laboratorios y espacios EducarLab. Junto a docentes y mentores -quienes no intervienen de forma directa en la construcción de los robots-, los chicos han avanzado en la preparación de sus robots.

En cuanto a las etapas de cada edición del certamen, cada temporada se propone un desafío internacional nuevo y se anuncia en septiembre. Desde ese momento, equipos de estudiantes de todo el mundo trabajan sobre el mismo reto y diseñan estrategias para sumar puntos durante los partidos.

Las competencias se disputan en alianzas de dos equipos contra dos, formato que combina competencia y cooperación. En la edición 2026 de la First Tech Challenge, el objetivo es lanzar pelotas verdes y violetas siguiendo un patrón determinado dentro del campo de juego.

Mendoza en el mapa del futuro

La llegada del First Tech Challenge a Mendoza es una gran noticia. Porque representa la consolidación de un ecosistema educativo que apuesta por la tecnología como motor de desarrollo y posiciona a la provincia en el radar de iniciativas vinculadas a la innovación.

También abre una ventana de oportunidades para que estudiantes mendocinos vivan una experiencia de alcance global, conectándose con una comunidad mundial que impulsa soluciones tecnológicas a problemáticas reales, muchas de ellas relacionadas con el cuidado del ambiente.

Los 12 equipos argentinos que buscarán el pasaje al mundial de robótica

La instancia nacional reunirá a 12 equipos provenientes de Mendoza y Buenos Aires. Estos son:

