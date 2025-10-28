Las zapatillas robóticas más tecnológicas del mundo: permiten caminar más rápido y sin esfuerzo

En el mundo del calzado deportivo siempre aparecen innovaciones, pero algunas llaman la atención por la magnitud del cambio que proponen. Por eso, NIKE propone un nuevo proyecto que promete modificar la forma en que se camina y se corre, no solo con diseño y materiales livianos, sino con un sistema en las zapatillas que acompaña el movimiento .

Esta idea no es solo para maratonistas , sino para quien desee utilizarlas o que tengan problemas físicos al realizar ejercicio . Por eso, la innovación se enfoca en reducir el esfuerzo físico necesario para desplazarse, ayudando a mantener una velocidad constante con menor fatiga. Se trata de un desarrollo que involucra motores internos y sensores que trabajan en conjunto con el paso natural de la persona. El objetivo es ofrecer un soporte que se adapte al usuario y responda en el tiempo adecuado.

Las zapatillas del proyecto NIKE se llaman Project Amplify y fueron diseñadas para asistir la pisada durante la caminata y la carrera.

El desarrollo de estas zapatillas continúa en evolución, por lo que su impacto se observará con el tiempo.

Según las primeras informaciones presentadas por NIKE , se trabajó específicamente en alinear la biomecánica del cuerpo con la tecnología para que la asistencia no interfiera con la postura.

Si bien el desarrollo puede vincularse con corredores y deportistas de alto rendimiento, no se limita solo a ese ámbito .

El proyecto apunta también a personas que caminan largas distancias durante el día y buscan reducir la fatiga acumulada.

El proyecto apunta también a personas que caminan largas distancias durante el día y buscan reducir la fatiga acumulada. La asistencia del movimiento podría facilitar desplazamientos más largos sin necesidad de pausas frecuentes. De esta forma, no solo se trata de rendimiento, sino también de comodidad y accesibilidad.

La compañía también destaca posibles aplicaciones en rehabilitación o en acompañamiento de personas que necesitan apoyo adicional para mantener estabilidad.

Sin embargo, el uso principal continúa siendo la mejora de la eficiencia al caminar y correr. Por eso, su diseño fue pensado para verse como un calzado deportivo convencional, evitando una apariencia mecánica a simple vista.

Estas características son las que distinguen a Project Amplify como uno de los avances más llamativos en el mercado del calzado. Aunque cabe aclarar que por el momento es un prototipo, no se ha fijado el precio y por el momento la compañía no anunció cuando estará disponible en el mercado.

Este nuevo calzado deportivo de NIKE abre una nueva etapa en la relación entre tecnología y ejercicio físico cotidiano. El calzado deja de ser un simple soporte para convertirse en un asistente activo que trabaja junto con el cuerpo. Más que una moda, se presenta como una posibilidad para ampliar el alcance físico diario y potenciar la autonomía.