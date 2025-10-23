Las cortinas ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y minimalista

Durante décadas, las cortinas fueron un elemento infaltable en cualquier hogar . Sin embargo, la nueva tendencia del diseño interior están marcando un cambio: los ambientes modernos buscan reducir los excesos decorativos, y eso incluye despedirse de los grandes paños de tela que antes cubrían las ventanas.

En su lugar, cada vez más personas optan por estores enrollables, paneles japoneses o simplemente vidrios tratados que permiten regular la luz sin necesidad de cortinas tradicionales.

Esta tendencia , muy popular en países escandinavos y en el diseño minimalista japonés, responde a una idea central: menos es más .

Los hogares modernos priorizan la entrada de luz natural , el aprovechamiento del espacio y la creación de atmósferas limpias, donde los materiales y las texturas sean los verdaderos protagonistas.

En ese contexto, las cortinas pesadas —con pliegues o estampados— tienden a verse anticuadas o recargadas.

Los estores de lino, bambú o tejidos naturales son una de las alternativas más elegantes. Aportan calidez, pero sin saturar visualmente.

También se popularizan los vidrios polarizados o espejados, que bloquean los rayos UV y garantizan privacidad sin interrumpir la vista hacia el exterior.

Este tipo de soluciones tecnológicas no solo son estéticas, sino también funcionales y fáciles de mantener.

Los distintos beneficios para el hogar

Los interioristas coinciden en que eliminar las cortinas puede dar la sensación de un espacio más amplio y ordenado, algo muy valorado en departamentos pequeños o ambientes integrados.

Además, las nuevas tendencias de decoración apuntan a un estilo más natural y luminoso, donde los muros claros, las plantas y la iluminación juegan un rol central.

Así, el hogar del futuro se aleja de los tejidos pesados y los estampados tradicionales, apostando por una estética más pura, serena y armónica.

Las cortinas, poco a poco, dejan de ser un requisito para convertirse en una elección opcional en los espacios más modernos.