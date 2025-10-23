23 de octubre de 2025 - 12:29

Las cortinas ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y minimalista

En el mundo del diseño de interiores, las clásicas cortinas están perdiendo protagonismo frente a una tendencia moderna.

Las cortinas ya no se usan en los hogares a la moda la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y minimalista (2)
Por Andrés Aguilera

Durante décadas, las cortinas fueron un elemento infaltable en cualquier hogar. Sin embargo, la nueva tendencia del diseño interior están marcando un cambio: los ambientes modernos buscan reducir los excesos decorativos, y eso incluye despedirse de los grandes paños de tela que antes cubrían las ventanas.

Leé además

el bidet ya no se instala en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana mas fuerza es mucho mas elegante y comoda

El bidet ya no se instala en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y cómoda

Por Andrés Aguilera
Quienes buscan renovar el baño pueden jugar con distintos matices y reflejos para adaptar el resultado a su propio estilo.

Adiós a los azulejos tradicionales en el baño: la tendencia moderna que crea un estilo clásico y sofisticado

Por Lucas Vasquez

En su lugar, cada vez más personas optan por estores enrollables, paneles japoneses o simplemente vidrios tratados que permiten regular la luz sin necesidad de cortinas tradicionales.

Las cortinas ya no se usan en los hogares a la moda la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y minimalista (1)

Nueva tendencia minimalista en cortinas

Esta tendencia, muy popular en países escandinavos y en el diseño minimalista japonés, responde a una idea central: menos es más.

Los hogares modernos priorizan la entrada de luz natural, el aprovechamiento del espacio y la creación de atmósferas limpias, donde los materiales y las texturas sean los verdaderos protagonistas.

En ese contexto, las cortinas pesadas —con pliegues o estampados— tienden a verse anticuadas o recargadas.

Los estores de lino, bambú o tejidos naturales son una de las alternativas más elegantes. Aportan calidez, pero sin saturar visualmente.

Las cortinas ya no se usan en los hogares a la moda la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y minimalista (4)

También se popularizan los vidrios polarizados o espejados, que bloquean los rayos UV y garantizan privacidad sin interrumpir la vista hacia el exterior.

Las cortinas ya no se usan en los hogares a la moda la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y minimalista (3)

Este tipo de soluciones tecnológicas no solo son estéticas, sino también funcionales y fáciles de mantener.

Los distintos beneficios para el hogar

Los interioristas coinciden en que eliminar las cortinas puede dar la sensación de un espacio más amplio y ordenado, algo muy valorado en departamentos pequeños o ambientes integrados.

Además, las nuevas tendencias de decoración apuntan a un estilo más natural y luminoso, donde los muros claros, las plantas y la iluminación juegan un rol central.

Así, el hogar del futuro se aleja de los tejidos pesados y los estampados tradicionales, apostando por una estética más pura, serena y armónica.

Las cortinas, poco a poco, dejan de ser un requisito para convertirse en una elección opcional en los espacios más modernos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

los jeans de pierna ancha son cosa del pasado: una nueva tendencia de moda para 2026 esta empezando a dominar el mercado

Los jeans de pierna ancha son cosa del pasado: una nueva tendencia de moda para 2026 está empezando a dominar el mercado

Por Redacción Estilo
Esta tendencia inspirada en la historia romana, combina elegancia, significado y una sonoridad que los hace únicos y distintos.

Los 10 nombres de bebés que vuelven a ser tendencia: están inspirados en la antigua Roma

Por Redacción
ni carpa ni toldo: la alternativa mas comoda y practica que sera tendencia para el verano 2026

Ni carpa ni toldo: la alternativa más cómoda y práctica que será tendencia para el verano 2026

Por Andrés Aguilera
adios pava electrica comun: el electrodomestico que es tendencia por ahorrar energia y controlar la temperatura exacta de hervido

Adiós pava eléctrica común: el electrodoméstico que es tendencia por ahorrar energía y controlar la temperatura exacta de hervido

Por Andrés Aguilera