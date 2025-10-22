Los 10 nombres de bebés que vuelven a ser tendencia: están inspirados en la antigua Roma

Algunos nombres que parecían olvidados vuelven a ser tendencia y se imponen entre los favoritos para las nuevas generaciones.

Esta tendencia inspirada en la historia romana, combina elegancia, significado y una sonoridad que los hace únicos y distintos.

Los padres comenzaron a mirar hacia el pasado para elegir nombres con carácter. Los de origen romano, que alguna vez fueron símbolo de poder y nobleza, nuevamente son tendencia en las listas de los más elegidos tanto para niños como para niñas. Algunos son por modas de figuras actuales, pero al mismo tiempo comparten un poco de la cultura pasada.

Detrás de esta moda hay un interés por rescatar esos nombres con raíces clásicas y significados profundos. Cada uno evoca una época de grandeza, cultura y fuerza interior, lo que los convierte en una opción interesante para quienes buscan un nombre original y con identidad.

Los nombres masculinos que son tendencia y están inspirados en la antigua Roma Los nombres romanos masculinos están ganando terreno entre las nuevas generaciones por su conexión con la historia.

Agosto: derivado de Augustus, representa la dignidad y el respeto, y es uno de los preferidos en países como España e Italia .

derivado de Augustus, representa la y el y es uno de los preferidos en países como . Lucio: proviene de Lucius, significa “luminoso” o “nacido con la luz”, y mantiene una fuerza especial por su simbolismo positivo.

proviene de Lucius, significa o y mantiene una fuerza especial por su También aparece Lorenzo: asociado con laurel y victoria.

asociado con y Fulvio: que alude al color dorado.

que alude al Marco: de gran popularidad desde la época imperial. Otros nombres como Tiberio, Claudio o Julián también regresan con fuerza por su toque clásico y su resonancia en obras literarias y series históricas.

Estos nombres antiguos se revalorizan porque transmiten elegancia atemporal y una sensación de distinción. Además, su fonética suave pero contundente se adapta bien a los idiomas actuales, lo que facilita su uso en distintos países y culturas.

Nombres femeninos romanos que vuelven a brillar en el presente En el caso de las niñas, los nombres romanos recuperan la delicadeza y al mismo tiempo fortaleza de figuras históricas y mitológicas. Gaia: símbolo de la diosa madre y de la tierra, se posiciona entre los más elegidos por su connotación natural.

símbolo de la y de la tierra, se posiciona entre los más elegidos por su connotación natural. Emilia: asociado con la familia Aemilius, destaca por su elegancia clásica y su popularidad en varios países.

asociado con la familia Aemilius, destaca por su y su popularidad en varios países. Livia: cuyo significado se relaciona con el color oliva y la paz, regresa como una opción sofisticada y breve.

cuyo significado se relaciona con el y la regresa como una opción sofisticada y breve. Marzia: derivado de Marcius, refleja energía y vitalidad.

derivado de Marcius, refleja y Por otro lado aparece Serena: transmite calma y equilibrio. Sin embargo, vuelven nombres como Claudia, Flavia, Valeria, Cecilia y Aurelia, todos con resonancias nobles y armónicas. Según datos del sitio especializado Nameberry, los nombres antiguos están en tendencia porque aportan historia, personalidad y una belleza que trasciende modas pasajeras. La vuelta de los nombres antiguos no es una casualidad, sino una forma de recuperar la elegancia del pasado con una mirada contemporánea. Estos nombres transmiten fuerza, equilibrio y un sentido de herencia que muchos padres buscan hoy. Su belleza fonética, unida a su profundidad simbólica, los convierte en opciones atemporales que seguirán marcando tendencia en los próximos años.