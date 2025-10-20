Cada vez más hogares modernos dicen adiós al clásico bidet. La tendencia que está ganando terreno combina elegancia, practicidad y sostenibilidad, cambiando por completo la forma en que se diseña el baño contemporáneo. Durante décadas, el bidet fue sinónimo de higiene y de diseño europeo.

En los últimos años, el bidet comenzó a considerarse un elemento anticuado, poco funcional y difícil de integrar en espacios reducidos .

En los hogares modernos, donde el aprovechamiento del espacio y la estética minimalista son prioridad, muchos arquitectos y diseñadores coinciden: el bidé ya no encaja.

El cambio no implica renunciar a la higiene, sino reemplazar el bidet tradicional por soluciones más discretas y funcionales , que además aportan un toque sofisticado al baño.

El bidet ya no se instala en los hogares a la moda la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y cómoda (2)

La sustitución más popular es la ducha higiénica o ducha lateral , un pequeño rociador instalado junto al inodoro.

Este sistema —común en países como Japón, Francia o Reino Unido— permite mantener la misma limpieza personal del bidet, pero ocupando cero espacio adicional.

Su uso se ha extendido en los últimos años gracias a sus ventajas:

Instalación sencilla : no requiere obras mayores ni grandes reformas.

Diseño minimalista : se integra perfectamente en baños modernos y pequeños.

Mayor comodidad : puede utilizarse sin necesidad de levantarse o desplazarse.

Ahorro de agua y papel higiénico, lo que la convierte en una opción más sostenible.

Además, es ideal para personas con movilidad reducida o mayores, ya que evita posturas incómodas y facilita la higiene diaria.

Baños modernos sin bidet: más espacio y diseño

La tendencia de eliminar el bidet también responde a una búsqueda de espacios más amplios y funcionales.

Al prescindir de este elemento, se pueden instalar lavarropas, muebles auxiliares o zonas de almacenaje, algo impensado en los baños tradicionales.

Los diseñadores coinciden en que este cambio marca una nueva era en la concepción del baño: un espacio que ya no solo es funcional, sino también estético, adaptable y sostenible.