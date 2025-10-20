20 de octubre de 2025 - 11:46

El bidet ya no se instala en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y cómoda

El clásico bidet se despide de los hogares modernos, dejando lugar a un baño más práctico, elegante y acorde a las nuevas formas de vivir.

El bidet ya no se instala en los hogares a la moda la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y cómoda (1)
Por Andrés Aguilera

Cada vez más hogares modernos dicen adiós al clásico bidet. La tendencia que está ganando terreno combina elegancia, practicidad y sostenibilidad, cambiando por completo la forma en que se diseña el baño contemporáneo. Durante décadas, el bidet fue sinónimo de higiene y de diseño europeo.

Leé además

Este árbol es considerado uno de los frutales más convenientes para climas templados o cálidos.

El árbol que no levanta el piso con su raíz: ofrece frutas en verano y resiste a la sequía

Por Lucas Vasquez
Se cayó Amazon Web Service

Un fallo global de Amazon afectó a Mercado Pago, ChatGPT, Disney, bancos y más

Por Redacción Sociedad

Un cambio que marca época

En los últimos años, el bidet comenzó a considerarse un elemento anticuado, poco funcional y difícil de integrar en espacios reducidos.

En los hogares modernos, donde el aprovechamiento del espacio y la estética minimalista son prioridad, muchos arquitectos y diseñadores coinciden: el bidé ya no encaja.

El bidet ya no se instala en los hogares a la moda la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y cómoda (2)

El cambio no implica renunciar a la higiene, sino reemplazar el bidet tradicional por soluciones más discretas y funcionales, que además aportan un toque sofisticado al baño.

La alternativa práctica y elegante que arrasa en 2025

La sustitución más popular es la ducha higiénica o ducha lateral, un pequeño rociador instalado junto al inodoro.

Este sistema —común en países como Japón, Francia o Reino Unido— permite mantener la misma limpieza personal del bidet, pero ocupando cero espacio adicional.

Su uso se ha extendido en los últimos años gracias a sus ventajas:

  • Instalación sencilla: no requiere obras mayores ni grandes reformas.

  • Diseño minimalista: se integra perfectamente en baños modernos y pequeños.

  • Mayor comodidad: puede utilizarse sin necesidad de levantarse o desplazarse.

  • Ahorro de agua y papel higiénico, lo que la convierte en una opción más sostenible.

Además, es ideal para personas con movilidad reducida o mayores, ya que evita posturas incómodas y facilita la higiene diaria.

El bidet ya no se instala en los hogares a la moda la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y cómoda (4)

Baños modernos sin bidet: más espacio y diseño

La tendencia de eliminar el bidet también responde a una búsqueda de espacios más amplios y funcionales.

Al prescindir de este elemento, se pueden instalar lavarropas, muebles auxiliares o zonas de almacenaje, algo impensado en los baños tradicionales.

Los diseñadores coinciden en que este cambio marca una nueva era en la concepción del baño: un espacio que ya no solo es funcional, sino también estético, adaptable y sostenible.

El bidet ya no se instala en los hogares a la moda la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y cómoda (3)
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta innovación redefine la experiencia del baño y se consolida como una tendencia que llegó para quedarse.

Adiós a los espejos tradicionales en el baño: la tendencia que no se empaña gracias a su tecnología

Por Lucas Vasquez
Lavadora de personas es un invento japonés

El futuro del baño: llega la "lavadora de personas" que promete reemplazar las duchas tradicionales

Por Redacción Mundo
 Un simple truco puede ayudar a cuidar el suelo pélvico y prevenir hemorroides

Cómo evitar pasar demasiado tiempo en el baño con el celular: el consejo de un enfermero que se volvió viral

Por Redacción
Estas dos mezclas caseras logran resultados visibles en pocas horas y ayudan a mantener el baño limpio por más tiempo.

Adiós mal olor en el baño: cómo limpiar y eliminar el moho de la mochila del inodoro con solo 2 trucos simples

Por Lucas Vasquez