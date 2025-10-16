El futuro del baño: llega la "lavadora de personas" que promete reemplazar las duchas tradicionales

Una cápsula inteligente de baño podría cambiar para siempre la forma en que nos bañamos, combinando higiene y tecnología avanzada en un solo dispositivo.

"La lavadora de personas" es un invento japonés de baño presentado en la Expo 2025 de Osaka, que busca transformar la limpieza personal con un sistema automatizado que limpia, masajea y seca al usuario sin esfuerzo, la cual promete reemplazar a las duchas tradicionales.

El concepto de la “lavadora de personas” no es nuevo: su primera versión se presentó en 1970, cuando una empresa japonesa mostró un “baño ultrasónico” que prometía automatizar la higiene. Aunque nunca se comercializó, la idea resurgió este año con una propuesta más moderna de la compañía Science, que permitió a los visitantes probarla en la exposición.

El dispositivo, llamado Mirai Ningen Sentakki —que se traduce como “lavadora humana del futuro”—, funciona como una cápsula que se llena de agua y jabón, ofreciendo una experiencia sensorial única. Durante el proceso, el usuario puede observar paisajes marinos o naturales en una pantalla interior mientras escucha sonidos relajantes.

El futuro que reemplazará a las duchas Cuando finaliza el ciclo, el sistema drena el agua y se limpia automáticamente mediante chorros internos que eliminan los restos de jabón. Según los fabricantes, este desarrollo podría utilizarse en el futuro en hoteles, balnearios o centros de rehabilitación, ayudando especialmente a personas con movilidad reducida o dificultades para moverse.

Aunque todavía no está disponible para el público general, la “lavadora humana” marca un paso más hacia un estilo de vida donde la tecnología redefine incluso los momentos más cotidianos, prometiendo comodidad, bienestar y una nueva forma de entender el cuidado personal.