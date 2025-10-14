14 de octubre de 2025 - 19:16

Adiós mal olor en el baño: cómo limpiar y eliminar el moho de la mochila del inodoro con solo 2 trucos simples

Dos trucos terminan con los olores nauseabundos que se forman dentro del baño. La suciedad puede salir de la mochila del inodoro y no se limpia con químicos.

Estas dos mezclas caseras logran resultados visibles en pocas horas y ayudan a mantener el baño limpio por más tiempo.

Estas dos mezclas caseras logran resultados visibles en pocas horas y ayudan a mantener el baño limpio por más tiempo.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Limpiar el baño por completo parece una tarea tediosa, pero a veces aparece un olor desagradable y puede que su origen esté dentro de la mochila del inodoro. Por eso, algunas personas recurren a desinfectantes fuertes que solo disimulan el problema por minutos. Sin embargo, hay 2 combinaciones naturales que no solo eliminan el moho, sino que previenen su reaparición.

Leé además

Las 2 combinaciones son una forma eficaz, económica y completamente segura para alejar las hormigas de cualquier lugar.

Ni insecticidas ni trampas: 2 métodos efectivos para alejar hormigas en casa e interrumpir su camino

Por Redacción
Esta mezcla solo lleva unos minutos de preparación y es sencilla de realizar. Es una alternativa saludable para aplicar en casa.

Moler cáscaras de banana y café: por qué se recomienda hacerlo en casa y para qué sirve

Por Lucas Vasquez

Al levantar la tapa seguro encuentres manchas verdosas dentro. Y el secreto está en usar ingredientes comunes que actúan rápidamente como desinfectantes potentes y desodorizantes duraderos. Estas mezclas son seguras para las cañerías, no dañan las piezas internas del tanque y se pueden aplicar de forma sencilla sin necesidad de herramientas ni esfuerzo físico.

mochila de inodoro
Estas dos mezclas caseras logran resultados visibles en pocas horas y ayudan a mantener el baño limpio por más tiempo.

Estas dos mezclas caseras logran resultados visibles en pocas horas y ayudan a mantener el baño limpio por más tiempo.

La mezcla de vinagre y sal limpia y desinfecta a fondo en minutos

Una de las combinaciones más eficaces es la de vinagre blanco y sal fina, una dupla que combate las bacterias responsables del moho y del mal olor.

  • Para prepararla, solo debe mezclarse 1 taza de vinagre con 2 cucharadas de sal y luego derramarla directamente dentro del tanque o mochila del inodoro.
  • Luego, solo hay que dejar actuar durante al menos 1 hora antes de tirar la cadena.
  • Estos ingredientes tienen una eficiencia instantánea ya que el vinagre tiene propiedades antibacterianas y elimina la acumulación de minerales que suele generar manchas en las paredes internas del tanque.
  • La sal, por su parte, refuerza la acción limpiadora al actuar como agente abrasivo suave que despega el moho sin dañar las piezas plásticas o metálicas.

Para comenzar a ver cambios significativos es importante realizar este proceso 1 vez por semana para mantener el tanque libre de residuos que forma el agua y la humedad. Si las manchas son persistentes, es importante cepillar suavemente el interior antes de enjuagar.

mochila de inodoro
Estas dos mezclas caseras logran resultados visibles en pocas horas y ayudan a mantener el baño limpio por más tiempo.

Estas dos mezclas caseras logran resultados visibles en pocas horas y ayudan a mantener el baño limpio por más tiempo.

El otro truco que no deja rastros de moho es el ácido cítrico con agua caliente

Según el sitio The Spruce, otra opción efectiva es el uso de ácido cítrico en polvo, un ingrediente que puede encontrarse fácilmente en tiendas de productos naturales o supermercados.

  • Para que la idea funcione, primero debemos vaciar el tanque o mochila. Una vez vacío, debemos disolver 1 cucharada en un litro de agua caliente y derramar la mezcla dentro del tanque.
  • Después, solo queda dejar reposar durante 30 minutos antes de accionar la descarga.
  • El ácido cítrico en polvo actúa eliminando las incrustaciones de cal, moho y sarro en los poros del material.
  • Además, neutraliza los olores generados por el agua estancada. Su efecto es similar al del vinagre, pero con una acción más intensa sobre las manchas minerales, lo que lo convierte en una alternativa ideal para hogares con agua dura.
  • Este método también ayuda a mantener las válvulas y flotantes en buen estado, evitando el deterioro por residuos acumulados.
  • Es ideal repetirla cada 10 días si el inodoro presenta humedad constante o se usa con frecuencia.

Cabe aclarar que no deja olor fuerte y resulta completamente seguro para personas alérgicas o sensibles a los químicos domésticos.

mochila de inodoro
Estas dos mezclas caseras logran resultados visibles en pocas horas y ayudan a mantener el baño limpio por más tiempo.

Estas dos mezclas caseras logran resultados visibles en pocas horas y ayudan a mantener el baño limpio por más tiempo.

Con cualquiera de las 2 ideas ahora el baño no será un espacio de mal olor. La mochila del inodoro quedará limpia sin acudir a productos abrasivos químicos que algunas veces son costosos. Con una mezcla de vinagre y sal o con ácido cítrico y agua caliente, es posible eliminar el moho y los malos olores de manera natural y duradera. Ambos trucos son seguros y respetuosos con el medio ambiente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

hervir hojas de laurel: cuales son los 5 beneficios en casa y por que lo recomiendan

Hervir hojas de laurel: cuáles son los 5 beneficios en casa y por qué lo recomiendan

Por Daniela Leiva
Estos retazos de telas son un hermoso adorno para tu hogar.

Ideal para regalar en el Día de la Madre: cómo reciclar los retazos de tela que ya no usas

Por Redacción
Este aroma natural las avispas no lo soportan y eso puede mantenerlas alejadas sin usar químicos ni dañar el ambiente cercano a casa.

Cómo evitar que las avispas formen un nido en casa con un solo aceite natural

Por Redacción
Es un método natural que promete disminuir molestias en algunas partes del cuerpo antes de incluir fármacos o tratamientos.

Vinagre de manzana y aceite de oliva: a qué parte del cuerpo beneficia y por qué se recomienda

Por Lucas Vasquez