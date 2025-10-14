Receta saludable en poco tiempo: cómo hacer un budín integral de limón y frutillas

Una combinación liviana, dulce y con un aroma irresistible. La receta de este budín es ideal para quienes buscan una opción casera con ingredientes naturales.

Esta receta es una opción saludable y fresca para quienes buscan un postre casero con sabor a fruta.

Las frutas de primavera no pueden faltar en ninguna receta. El sabor del limón y la frescura de las frutillas logran una mezcla irresistible que transforma un clásico budín en una receta que sorprende. Lo mejor es que se prepara con harina integral, lo que lo vuelve más liviano y con una textura húmeda que se mantiene por varios días.

Este postre es ideal para el mate o el café y no necesita pasos complicados. Se puede hacer con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina. Su resultado es un budín esponjoso, con trozos de fruta y un glaseado natural que aporta color y sabor. Ideal para quienes buscan algo dulce sin excederse.

200 gramos de azúcar.

100 mililitros de aceite.

Ralladura y jugo de 2 limones.

300 gramos de harina integral.

1 cucharada de polvo de hornear.

200 gramos de frutillas frescas. Paso a paso En un bowl, comenzá batiendo los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa. Luego, agregá poco a poco el aceite, la ralladura y el jugo de limón. En otro recipiente mezclá la harina integral con el polvo de hornear y añadilos de a poco a la preparación líquida, integrando suavemente hasta formar una masa homogénea. Cortá las frutillas en trozos pequeños y agregalas a la mezcla. Derramá todo en un molde enmantecado y enharinado. Llevá al horno precalentado a 180°C durante unos 40 minutos o hasta que al pinchar con un palillo, este salga seco. Al retirarlo, dejá que enfríe completamente antes de aplicar el glaseado. Este budín se conserva fresco por varios días si se guarda en recipiente hermético. Su textura húmeda y el toque ácido del limón lo hacen ideal para acompañar desayunos o meriendas sin necesidad de añadir más azúcar ni coberturas pesadas.

Colocá el azúcar en un bowl pequeño y añadí el jugo poco a poco mientras mezclás hasta obtener una consistencia espesa pero fluida.

en un y mientras mezclás hasta obtener una consistencia espesa pero fluida. Derramá el glaseado sobre el budín ya frío, permitiendo que caiga de manera irregular por los bordes. Si preferís un efecto más brillante, podés aplicar una segunda capa una vez que la primera esté seca. También se puede decorar con rodajas finas de frutilla o ralladura de limón para realzar el aspecto natural. Para conservar el budín, envolvelo en papel film o guardalo en un recipiente con tapa. A temperatura ambiente dura hasta 3 días, aunque también puede refrigerarse sin perder su humedad.

