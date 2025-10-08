Pizzetas en sartén: receta sencilla y en solo 5 minutos

No hace falta el horno para disfrutar unas pizzetas caseras. Esta receta deja como resultado la misma masa esponjosa y su sabor irresistible.

La receta de las mini pizzas pueden hacerse en minutos y son ideales para resolver una cena o compartir con amigos.

Preparar una pizza suele llevar tiempo, pero existe una receta rápida que mantiene todo su sabor y textura. Las pizzetas en sartén son sencillas de preparar y logran un resultado similar al de usar horno. En solo 5 minutos se puede tener una comida casera lista.

Con una mezcla sencilla de harina, agua, aceite y un toque de polvo de hornear, esta receta consigue una masa suave y dorada. Además, se puede combinar con los ingredientes que más te gusten pero existen opciones para la salsa y para lo que se agrega arriba. El secreto está en el orden de los pasos y la temperatura del fuego.

pizzetas en sartén La receta de las mini pizzas pueden hacerse en minutos y son ideales para resolver una cena o compartir con amigos. WEB Primero hay que preparar la masa para que salgan bien en sartén La masa es la base del éxito. Para hacerla, debemos tener estos ingredientes: 400 gramos de harina 000 .

. 250 cc de agua tibia .

. 2 cucharadas de aceite .

. 1 cucharadita de sal fina no muy colmada.

no muy colmada. 1 cucharadita de polvo de hornear. Paso a paso Colocá en un bowl 400 gramos de harina 000, una cucharadita de sal fina, una de polvo de hornear, 250 cc de agua tibia y dos cucharadas de aceite. Mezclá bien hasta obtener una masa uniforme y suave al tacto. Si está muy pegajosa, agregá un poco más de harina hasta lograr consistencia. Dejá reposar unos minutos para que el polvo de hornear haga efecto. Luego, dividí la masa en porciones pequeñas y estirá cada una con las manos o un palo de amasar. Las bases no deben quedar muy gruesas, ya que se cocinan mejor cuando tienen unos pocos milímetros de espesor. Calentá una sartén a fuego medio y colocá las pizzetas una por una. Cociná unos dos minutos por lado hasta que la superficie empiece a dorarse. Ese paso garantiza una textura crocante por fuera y tierna por dentro. Ahora solo queda reservarlas para continuar con la salsa para terminarlas. pizzetas en sartén La receta de las mini pizzas pueden hacerse en minutos y son ideales para resolver una cena o compartir con amigos. WEB Ingredientes para preparar la salsa y cocción final para un resultado ideal Ingredientes: 1 lata de tomates perita enteros.

enteros. 1 cucharada de aceite .

. 1 cucharada de azúcar .

. Sal a gusto.

a gusto. Orégano a gusto. Para la salsa, usá la lata de tomates perita enteros, una cucharada de aceite, una de azúcar, sal y orégano a gusto. Procesá los tomates y cocinalos unos minutos en una sartén o cacerola. Este paso realza el sabor y da el toque casero característico.

Cocción final Una vez que la masa esté cocida de un lado, dales la vuelta y extendé una capa de salsa caliente sobre la superficie.

En este caso puede combinarse con los ingredientes que quieras , pero podemos sugerir que agregues mozzarella (unos 300 gramos o a gusto), 150 gramos de aceitunas descarozadas y 100 gramos de jamón crudo o cocido .

, pero podemos sugerir que agregues (unos 300 gramos o a gusto), 150 gramos de descarozadas y 100 gramos de . Volvé a tapar la sartén y dejá que el queso se derrita por el calor acumulado.

se derrita por el calor acumulado. El resultado es una base dorada con el borde crujiente y un interior tierno, sin necesidad de horno. pizzetas en sartén La receta de las mini pizzas pueden hacerse en minutos y son ideales para resolver una cena o compartir con amigos. WEB Las pizzetas en sartén son una solución rápida y sabrosa para cualquier momento del día. Con una masa simple, una salsa casera y pocos ingredientes, se obtiene el mismo sabor que una pizza tradicional pero en menos tiempo.