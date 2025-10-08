Pizzetas en sartén: receta sencilla y en solo 5 minutos

Preparar una pizza suele llevar tiempo, pero existe una receta rápida que mantiene todo su sabor y textura. Las pizzetas en sartén son sencillas de preparar y logran un resultado similar al de usar horno. En solo 5 minutos se puede tener una comida casera lista.
Con una mezcla sencilla de harina, agua, aceite y un toque de polvo de hornear, esta receta consigue una masa suave y dorada. Además, se puede combinar con los ingredientes que más te gusten pero existen opciones para la salsa y para lo que se agrega arriba. El secreto está en el orden de los pasos y la temperatura del fuego.
pizzetas en sartén
La receta de las mini pizzas pueden hacerse en minutos y son ideales para resolver una cena o compartir con amigos.
WEB
Primero hay que preparar la masa para que salgan bien en sartén
La masa es la base del éxito. Para hacerla, debemos tener estos ingredientes:
- 400 gramos de harina 000.
- 250 cc de agua tibia.
- 2 cucharadas de aceite.
- 1 cucharadita de sal fina no muy colmada.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
Paso a paso
- Colocá en un bowl 400 gramos de harina 000, una cucharadita de sal fina, una de polvo de hornear, 250 cc de agua tibia y dos cucharadas de aceite.
- Mezclá bien hasta obtener una masa uniforme y suave al tacto. Si está muy pegajosa, agregá un poco más de harina hasta lograr consistencia.
- Dejá reposar unos minutos para que el polvo de hornear haga efecto. Luego, dividí la masa en porciones pequeñas y estirá cada una con las manos o un palo de amasar.
- Las bases no deben quedar muy gruesas, ya que se cocinan mejor cuando tienen unos pocos milímetros de espesor.
- Calentá una sartén a fuego medio y colocá las pizzetas una por una. Cociná unos dos minutos por lado hasta que la superficie empiece a dorarse. Ese paso garantiza una textura crocante por fuera y tierna por dentro. Ahora solo queda reservarlas para continuar con la salsa para terminarlas.
pizzetas en sartén
La receta de las mini pizzas pueden hacerse en minutos y son ideales para resolver una cena o compartir con amigos.
WEB
Ingredientes para preparar la salsa y cocción final para un resultado ideal
Ingredientes:
- 1 lata de tomates perita enteros.
- 1 cucharada de aceite.
- 1 cucharada de azúcar.
- Sal a gusto.
- Orégano a gusto.
Para la salsa, usá la lata de tomates perita enteros, una cucharada de aceite, una de azúcar, sal y orégano a gusto. Procesá los tomates y cocinalos unos minutos en una sartén o cacerola. Este paso realza el sabor y da el toque casero característico.
Cocción final
Una vez que la masa esté cocida de un lado, dales la vuelta y extendé una capa de salsa caliente sobre la superficie.
- En este caso puede combinarse con los ingredientes que quieras, pero podemos sugerir que agregues mozzarella (unos 300 gramos o a gusto), 150 gramos de aceitunas descarozadas y 100 gramos de jamón crudo o cocido.
- Volvé a tapar la sartén y dejá que el queso se derrita por el calor acumulado.
- El resultado es una base dorada con el borde crujiente y un interior tierno, sin necesidad de horno.
pizzetas en sartén
La receta de las mini pizzas pueden hacerse en minutos y son ideales para resolver una cena o compartir con amigos.
WEB
Las pizzetas en sartén son una solución rápida y sabrosa para cualquier momento del día. Con una masa simple, una salsa casera y pocos ingredientes, se obtiene el mismo sabor que una pizza tradicional pero en menos tiempo.