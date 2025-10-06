El pan de miel es un clásico reconfortante de la merienda, pero no siempre se tiene tiempo de prender el horno. Esta versión exprés, cocinada en sartén y lista en solo cinco minutos, conserva el sabor y la textura del original. Con pocos ingredientes, se convierte en una de esas recetas ideales para acompañar un té o un mate caliente.

Estos ingredientes simples garantizan un pan húmedo, aromático y con el dulzor justo.

Dar vuelta con una espátula y cocinar 2 minutos más, hasta que esté dorado y firme.

Calentar una sartén antiadherente con un chorrito de aceite o spray vegetal.

Incorporar la harina leudante y la canela, uniendo hasta formar una masa lisa.

En un bol, batir el huevo con la miel hasta integrar bien.

Listo en 5 minutos este pan de miel en sartén es ideal para acompañar un mate o un té caliente (1)

El resultado es un pan dorado, tierno por dentro y con un aroma que perfuma toda la cocina.

Cocina dulce con sabor casero

Este pan de miel en sartén es perfecto para quienes disfrutan los clásicos caseros sin complicaciones. Su textura húmeda lo hace ideal para untar con queso crema, dulce de leche o mermelada.

También se puede convertir en versión más especiada agregando jengibre o clavo de olor en pequeñas cantidades. Una de esas recetas que transforman ingredientes simples en un bocado delicioso y reconfortante, ideal para acompañar un té caliente en cualquier momento del día.