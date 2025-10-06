6 de octubre de 2025 - 09:46

Listo en 5 minutos: este pan de miel en sartén es ideal para acompañar un mate o un té caliente

Las recetas caseras de cocina muestran trucos simples para preparar pan de miel rápido, tierno y con aroma dulce, sin horno.

Listo en 5 minutos este pan de miel en sartén es ideal para acompañar un mate o un té caliente (2)
Por Andrés Aguilera

El pan de miel es un clásico reconfortante de la merienda, pero no siempre se tiene tiempo de prender el horno. Esta versión exprés, cocinada en sartén y lista en solo cinco minutos, conserva el sabor y la textura del original. Con pocos ingredientes, se convierte en una de esas recetas ideales para acompañar un té o un mate caliente.

Ingredientes para pan de miel rápido en sartén

  • 1 huevo.

  • 3 cucharadas de miel.

  • 4 cucharadas de harina leudante.

  • 2 cucharadas de leche.

  • 1 cucharada de aceite neutro (girasol o maíz).

  • 1 pizca de canela (opcional).

Estos ingredientes simples garantizan un pan húmedo, aromático y con el dulzor justo.

Listo en 5 minutos este pan de miel en sartén es ideal para acompañar un mate o un té caliente (1)

Recetas fáciles: paso a paso en sartén

  • En un bol, batir el huevo con la miel hasta integrar bien.

  • Agregar la leche y el aceite, mezclando suavemente.

  • Incorporar la harina leudante y la canela, uniendo hasta formar una masa lisa.

  • Calentar una sartén antiadherente con un chorrito de aceite o spray vegetal.

  • Volcar la mezcla y cocinar a fuego bajo durante 3 minutos.

  • Dar vuelta con una espátula y cocinar 2 minutos más, hasta que esté dorado y firme.

El resultado es un pan dorado, tierno por dentro y con un aroma que perfuma toda la cocina.

Cocina dulce con sabor casero

Este pan de miel en sartén es perfecto para quienes disfrutan los clásicos caseros sin complicaciones. Su textura húmeda lo hace ideal para untar con queso crema, dulce de leche o mermelada.

También se puede convertir en versión más especiada agregando jengibre o clavo de olor en pequeñas cantidades. Una de esas recetas que transforman ingredientes simples en un bocado delicioso y reconfortante, ideal para acompañar un té caliente en cualquier momento del día.

