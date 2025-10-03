3 de octubre de 2025 - 12:16

La receta de las mejores galletas sin harina y sin azúcar: quedan deliciosas y son muy sanas

Esta opción saludable está conquistando el mundo de las recetas por su sabor, sus pocos ingredientes y su aporte a la nutrición diaria.

Esta receta es ideal para comer rico y cuidar el cuerpo.

Esta receta es ideal para comer rico y cuidar el cuerpo.

Foto:

web
Esta receta es ideal para comer rico y cuidar el cuerpo.

Esta receta es ideal para comer rico y cuidar el cuerpo.

Foto:

web
Esta receta es ideal para comer rico y cuidar el cuerpo.

Esta receta es ideal para comer rico y cuidar el cuerpo.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Entre tantas recetas, hay una que destaca por su simpleza y por lo bien que sale siempre: las cookies sin harina y sin azúcar. Sí, leíste bien: no vas a necesitar batidora, ni harinas especiales, ni edulcorantes raros. Solo ganas de cocinar algo delicioso.

Leé además

sin harina ni azucar: la receta para hacer galletitas de vainilla saludables en pocos minutos

Sin harina ni azúcar: la receta para hacer galletitas de vainilla saludables en pocos minutos

Por Andrés Aguilera
Este tipo de recetas son las que mejor vienen para la merienda.

Pepas sin harina ni azúcar: receta saludable para disfrutar en la merienda

Por Alejo Zanabria

Esta preparación es ideal para quienes cuidan su nutrición, tienen restricciones alimentarias o simplemente quieren probar algo nuevo. Además, es perfecta para compartir en familia o como colación en cualquier momento del día. Usando pocos ingredientes, estas galletitas caseras se transforman en una opción que combina lo mejor de la comida casera con lo saludable.

Receta
Esta receta es ideal para comer rico y cuidar el cuerpo.

Esta receta es ideal para comer rico y cuidar el cuerpo.

Ingredientes

  • 2 bananas maduras.
  • 1 taza de avena (puede ser tradicional o instantánea).
  • 2 cucharadas de mantequilla de maní (o pasta de maní).
  • 1 puñado de chips de chocolate o frutos secos (opcional).

Estos pocos ingredientes no solo aportan sabor, sino también fibra, grasas buenas y energía natural. Una forma de sumar nutrición sin sacrificar el placer de una buena comida casera.

Receta
Esta receta es ideal para comer rico y cuidar el cuerpo.

Esta receta es ideal para comer rico y cuidar el cuerpo.

Paso a paso para preparar estas galletas

  • Primero, pisá bien las bananas con un tenedor hasta que estén hechas puré.
  • Agregá la avena y mezclá.
  • Después incorporá la mantequilla de maní y seguí mezclando hasta formar una masa homogénea.
  • Si querés, podés sumar los chips de chocolate o frutos secos. Esta es una de esas recetas que se adaptan a lo que tengas en casa.
  • Formá bolitas con la masa y aplastalas un poco sobre una placa para horno previamente aceitada o con papel manteca
  • Cociná en horno precalentado a 180°C por 15 minutos, hasta que estén doraditas. ¡Y listo!

Estas galletas caseras son una forma deliciosa de cuidar tu nutrición sin complicarte. Una vez que las probás, se vuelven una de esas recetas que repetís siempre. Además, son una opción de comida rápida, saludable y hecha con pocos ingredientes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

mezclar vinagre con azucar: por que lo recomiendan y para que sirve

Mezclar vinagre con azúcar: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Por Daniela Leiva
sin harina ni azucar: la receta para hacer galletitas de naranja saludables en pocos minutos

Sin harina ni azúcar: la receta para hacer galletitas de naranja saludables en pocos minutos

Por Andrés Aguilera
Esta receta es muy elegida para los que deben llevar el postre a las reuniones.

Sin azúcar, ni harina: cómo hacer las mejores trufas para compartir en el fin de semana

Por Alejo Zanabria
Esta receta dulce es ideal para aquellos que quieren comer rico y saludable.

La receta de una chocotorta saludable que se puede llevar al gimnasio: sin harina, ni azúcar

Por Alejo Zanabria