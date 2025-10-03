La receta de las mejores galletas sin harina y sin azúcar: quedan deliciosas y son muy sanas

Entre tantas recetas, hay una que destaca por su simpleza y por lo bien que sale siempre: las cookies sin harina y sin azúcar. Sí, leíste bien: no vas a necesitar batidora, ni harinas especiales, ni edulcorantes raros. Solo ganas de cocinar algo delicioso.
Esta preparación es ideal para quienes cuidan su nutrición, tienen restricciones alimentarias o simplemente quieren probar algo nuevo. Además, es perfecta para compartir en familia o como colación en cualquier momento del día. Usando pocos ingredientes, estas galletitas caseras se transforman en una opción que combina lo mejor de la comida casera con lo saludable.
Estos pocos ingredientes no solo aportan sabor, sino también fibra, grasas buenas y energía natural. Una forma de sumar nutrición sin sacrificar el placer de una buena comida casera.
Estas galletas caseras son una forma deliciosa de cuidar tu nutrición sin complicarte. Una vez que las probás, se vuelven una de esas recetas que repetís siempre. Además, son una opción de comida rápida, saludable y hecha con pocos ingredientes.