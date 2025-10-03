La receta de las mejores galletas sin harina y sin azúcar: quedan deliciosas y son muy sanas

Esta opción saludable está conquistando el mundo de las recetas por su sabor, sus pocos ingredientes y su aporte a la nutrición diaria.

Esta receta es ideal para comer rico y cuidar el cuerpo.

Entre tantas recetas, hay una que destaca por su simpleza y por lo bien que sale siempre: las cookies sin harina y sin azúcar. Sí, leíste bien: no vas a necesitar batidora, ni harinas especiales, ni edulcorantes raros. Solo ganas de cocinar algo delicioso.

Esta preparación es ideal para quienes cuidan su nutrición, tienen restricciones alimentarias o simplemente quieren probar algo nuevo. Además, es perfecta para compartir en familia o como colación en cualquier momento del día. Usando pocos ingredientes, estas galletitas caseras se transforman en una opción que combina lo mejor de la comida casera con lo saludable.

2 bananas maduras .

. 1 taza de avena (puede ser tradicional o instantánea).

(puede ser tradicional o instantánea). 2 cucharadas de mantequilla de maní (o pasta de maní).

(o pasta de maní). 1 puñado de chips de chocolate o frutos secos (opcional).

Estos pocos ingredientes no solo aportan sabor, sino también fibra, grasas buenas y energía natural. Una forma de sumar nutrición sin sacrificar el placer de una buena comida casera.

Primero, pisá bien las bananas con un tenedor hasta que estén hechas puré.

hasta que estén hechas puré. Agregá la avena y mezclá.

y mezclá. Después incorporá la mantequilla de maní y seguí mezclando hasta formar una masa homogénea.

Si querés, podés sumar los chips de chocolate o frutos secos. Esta es una de esas recetas que se adaptan a lo que tengas en casa .

. Formá bolitas con la masa y aplastalas un poco sobre una placa para horno previamente aceitada o con papel manteca

Cociná en horno precalentado a 180°C por 15 minutos, hasta que estén doraditas. ¡Y listo!

Estas galletas caseras son una forma deliciosa de cuidar tu nutrición sin complicarte. Una vez que las probás, se vuelven una de esas recetas que repetís siempre. Además, son una opción de comida rápida, saludable y hecha con pocos ingredientes.