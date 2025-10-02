Las recetas de cocina saludable revelan trucos para preparar galletitas de naranja sin harina ni azúcar, fáciles y con mucho sabor.

Las galletitas caseras son un clásico de la merienda, pero no siempre resultan la opción más liviana. Con algunas variantes simples es posible lograr una versión sin harina de trigo y sin azúcar añadida. Una opción práctica y nutritiva que suma sabor cítrico a la cocina diaria, inspirada en recetas caseras más saludables.

Estas recetas usan harina de almendras y el dulzor natural de la fruta, logrando un resultado tierno y aromático.

Ingredientes para galletitas de naranja saludables 1 huevo.

150 g de harina de almendras (certificada sin TACC).

40 g de edulcorante granulado apto para horno.

2 cucharadas de aceite de coco o girasol.

Ralladura de 1 naranja grande.

3 cucharadas de jugo de naranja natural.

1 pizca de polvo de hornear sin gluten.

Estos ingredientes permiten una preparación apta para celíacos y para quienes evitan el azúcar refinada.

Sin harina ni azúcar la receta para hacer galletitas de naranja saludables en pocos minutos (2) Recetas fáciles: paso a paso rápido Batir el huevo con el edulcorante hasta lograr una mezcla uniforme.

Agregar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja.

Incorporar la harina de almendras y el polvo de hornear, mezclando hasta formar una masa firme.

Armar pequeñas bolitas y aplanarlas en una placa con papel manteca.

Hornear a 180 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que los bordes estén levemente dorados.

Retirar y dejar enfriar antes de servir.

El resultado son galletitas suaves, con aroma intenso a naranja y dulzor natural, listas en pocos minutos. Sin harina ni azúcar la receta para hacer galletitas de naranja saludables en pocos minutos (1) Cocina práctica con un toque cítrico Estas galletitas de naranja son perfectas para acompañar el mate, el café o un té. A diferencia de las versiones tradicionales, no aportan calorías vacías y conservan un perfil nutritivo gracias a la harina de almendras. Se pueden personalizar con chips de chocolate amargo sin azúcar, semillas de amapola o coco rallado. Una de esas recetas que combinan practicidad, salud y sabor, adaptándose a los nuevos hábitos de la mesa argentina.