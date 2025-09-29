Dieta sin harina: cómo hacer una tarta de pollo y espinaca para el almuerzo o la cena

La tarta de pollo y espinaca con masa de papa es perfecta para quienes buscan comer rico y saludable sin resignar el placer de un plato completo.

Cuando se piensa en una tarta, lo primero que viene a la cabeza es la clásica masa de harina, ya sea comprada o casera. Pero hay una opción de hacer una tarta riquísima, consistente y más liviana sin usar harina y la protagonista de esta receta es la papa.

No hay dudas de que la papa es un ingrediente noble de la cocina argentina que puede convertirse en una base firme y sabrosa para contener un relleno clásico y nutritivo, en este caso uno de pollo y espinaca.

La tarta de pollo y espinaca con masa de papa es perfecta para quienes buscan comer rico y saludable sin resignar el placer de un plato completo. También es una gran alternativa para quienes deben reducir el consumo de harinas o para los que simplemente quieren variar el menú de todos los días.

Una ventaja extra es que es una receta rendidora y se adapta a cualquier momento del día. Puede ser el plato principal en la cena acompañado de una ensalada fresca, una vianda completa para el almuerzo o incluso un recurso práctico para una comida de fin de semana en familia.

Ingredientes para la tarta 700 g de papa (aproximadamente 4 papas medianas)

2 cucharadas de fécula de maíz

1 pechuga de pollo

1 paquete de espinaca congelada (o 400 g de espinaca hervida y bien escurrida)

30 g de manteca

2 cucharadas de harina (puede ser de arroz o fécula para mantener la receta sin trigo)

350 ml de leche

Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

2 huevos

Queso fresco a gusto tarta de espinaca Paso a paso para la tarta de pollo y espinaca con base de papa Hervir las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Pelarlas y hacer un puré liso. Agregar la fécula de maíz y un huevo. Condimentar con sal y pimienta. Integrar bien hasta obtener una mezcla firme. Forrar con esto la base y los bordes de una tartera enmantecada. Reservar. Hervir la pechuga en agua con sal o cocinarla al vapor. Una vez lista, desmenuzarla en hebras pequeñas. Cocinar la espinaca (si es congelada, simplemente descongelarla y escurrirla bien). Picarla groseramente y reservar. En una cacerola, derretir la manteca y añadir la harina o fécula, mezclando bien. Incorporar la leche de a poco hasta lograr una salsa espesa. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. En un bol, mezclar el pollo desmenuzado, la espinaca y la salsa blanca. Agregar un huevo batido para darle más consistencia. Colocar el relleno sobre la base de papa. Cubrir con trozos de queso fresco. Llevar la tarta al horno precalentado a 180 °C durante 25-30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el queso fundido. Dejar reposar unos minutos antes de cortar para que mantenga la forma. Se puede disfrutar tibia o fría.