Dieta sin harina: cómo hacer una tarta de pollo y espinaca para el almuerzo o la cena

Cuando se piensa en una tarta, lo primero que viene a la cabeza es la clásica masa de harina, ya sea comprada o casera. Pero hay una opción de hacer una tarta riquísima, consistente y más liviana sin usar harina y la protagonista de esta receta es la papa.
No hay dudas de que la papa es un ingrediente noble de la cocina argentina que puede convertirse en una base firme y sabrosa para contener un relleno clásico y nutritivo, en este caso uno de pollo y espinaca.
La tarta de pollo y espinaca con masa de papa es perfecta para quienes buscan comer rico y saludable sin resignar el placer de un plato completo. También es una gran alternativa para quienes deben reducir el consumo de harinas o para los que simplemente quieren variar el menú de todos los días.
Lo mejor es que se prepara con ingredientes fáciles de conseguir y económicos, esos que seguramente ya tenés en tu cocina. El detalle final lo da el queso fresco, que se funde y aporta cremosidad al relleno.
Una ventaja extra es que es una receta rendidora y se adapta a cualquier momento del día. Puede ser el plato principal en la cena acompañado de una ensalada fresca, una vianda completa para el almuerzo o incluso un recurso práctico para una comida de fin de semana en familia.