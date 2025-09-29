29 de septiembre de 2025 - 15:27

Dieta sin harina: cómo hacer una tarta de pollo y espinaca para el almuerzo o la cena

La tarta de pollo y espinaca con masa de papa es perfecta para quienes buscan comer rico y saludable sin resignar el placer de un plato completo.

tarta de espinaca
tarta de espinaca
Por Daniela Leiva

Cuando se piensa en una tarta, lo primero que viene a la cabeza es la clásica masa de harina, ya sea comprada o casera. Pero hay una opción de hacer una tarta riquísima, consistente y más liviana sin usar harina y la protagonista de esta receta es la papa.

No hay dudas de que la papa es un ingrediente noble de la cocina argentina que puede convertirse en una base firme y sabrosa para contener un relleno clásico y nutritivo, en este caso uno de pollo y espinaca.

La tarta de pollo y espinaca con masa de papa es perfecta para quienes buscan comer rico y saludable sin resignar el placer de un plato completo. También es una gran alternativa para quienes deben reducir el consumo de harinas o para los que simplemente quieren variar el menú de todos los días.

Una ventaja extra es que es una receta rendidora y se adapta a cualquier momento del día. Puede ser el plato principal en la cena acompañado de una ensalada fresca, una vianda completa para el almuerzo o incluso un recurso práctico para una comida de fin de semana en familia.

Ingredientes para la tarta

  • 700 g de papa (aproximadamente 4 papas medianas)
  • 2 cucharadas de fécula de maíz
  • 1 pechuga de pollo
  • 1 paquete de espinaca congelada (o 400 g de espinaca hervida y bien escurrida)
  • 30 g de manteca
  • 2 cucharadas de harina (puede ser de arroz o fécula para mantener la receta sin trigo)
  • 350 ml de leche
  • Sal, pimienta y nuez moscada al gusto
  • 2 huevos
  • Queso fresco a gusto
    tarta de espinaca

Paso a paso para la tarta de pollo y espinaca con base de papa

  1. Hervir las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Pelarlas y hacer un puré liso. Agregar la fécula de maíz y un huevo. Condimentar con sal y pimienta. Integrar bien hasta obtener una mezcla firme. Forrar con esto la base y los bordes de una tartera enmantecada. Reservar.
  2. Hervir la pechuga en agua con sal o cocinarla al vapor. Una vez lista, desmenuzarla en hebras pequeñas.
  3. Cocinar la espinaca (si es congelada, simplemente descongelarla y escurrirla bien). Picarla groseramente y reservar.
  4. En una cacerola, derretir la manteca y añadir la harina o fécula, mezclando bien. Incorporar la leche de a poco hasta lograr una salsa espesa. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
  5. En un bol, mezclar el pollo desmenuzado, la espinaca y la salsa blanca. Agregar un huevo batido para darle más consistencia.
  6. Colocar el relleno sobre la base de papa. Cubrir con trozos de queso fresco.
  7. Llevar la tarta al horno precalentado a 180 °C durante 25-30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el queso fundido.
  8. Dejar reposar unos minutos antes de cortar para que mantenga la forma. Se puede disfrutar tibia o fría.
