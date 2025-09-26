La receta de los rollitos de pollo sin harina y tres tipos de queso: en pocos minutos y muy rendidor

Cada vez son más los que buscan alternativas a las recetas tradicionales , ya sea porque siguen una dieta baja en carbohidratos o porque quieren comer más liviano. Una de las preparaciones que no falla es la de los rollitos de pollo sin harina.

Se trata de una versión ligera, sabrosa y muy versátil de los clásicos bastoncitos, que son ideales para almuerzos en familia o eventos masivos. Lucite con este paso a paso súper fácil y practicá, lo que vas a amar y no dejarás de hacer para compartir este fin de semana con tu familia.