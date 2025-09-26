26 de septiembre de 2025 - 12:16

La receta de los rollitos de pollo sin harina y tres tipos de queso: en pocos minutos y muy rendidor

Esta es de las recetas que ayudan a comer sano y ligero, sin consumir harinas que suelen ser un gran problema a la hora de hacer dietas.

Esta receta de pollo es ideal para cuidar la alimentación.

Esta receta de pollo es ideal para cuidar la alimentación.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

Esta receta es ideal para quienes buscan opciones caseras más saludables con un resultado irresistible.

Cómo hacer un pan de zanahoria sin gluten: receta en solo 3 pasos y sin horno

Por Lucas Vasquez
Esta mezcla es un recurso sencillo de implementar si tenés huertas caseras o jardines urbanos sin necesidad de productos químicos.

Mezclar cáscaras de ajo con café: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por Redacción

Se trata de una versión ligera, sabrosa y muy versátil de los clásicos bastoncitos, que son ideales para almuerzos en familia o eventos masivos. Lucite con este paso a paso súper fácil y practicá, lo que vas a amar y no dejarás de hacer para compartir este fin de semana con tu familia.

Recetas
Esta receta de pollo es ideal para cuidar la alimentación.

Esta receta de pollo es ideal para cuidar la alimentación.

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo picadas.
  • 3 cucharadas de queso crema.
  • 4 cucharadas de queso muzzarella.
  • 6 fetas de jamón.

Para el rebozado

  • 100 gramos de queso parmesano en polvo o pan rallado.
Recetas
Esta receta de pollo es ideal para cuidar la alimentación.

Esta receta de pollo es ideal para cuidar la alimentación.

Paso a paso para hacer esta receta de pollo

  1. Lo primero es cortar bien las pechugas de pollo de modo tal que puedas unirlas y estirarlas bien, como si fuesen una plancha.
  2. Cuando logres hacer eso, colocá un poco de sal y condimentos a gusto por encima, luego una capa de queso crema y muzzarella, luego las fetas de jamón.
  3. Por encima del jamón, podés volver a untar queso. Con cuidado, vas a comenzar a enrollar este pollo relleno como si fuese un pionono.
  4. Cuando tengas ya el pollo bien enrollado, podés colocar unos palillos o hilo para que quede bien firme, también vas a colocar por encima un poco de pan rallado o queso parmesano y un poco de aceite de oliva.
  5. Llevá a cocinar a horno o air fryer, por unos 15 a 20 minutos hasta que quede bien cocinado y dorado.
  6. Una vez que pase ese tiempo, tendrás listo este arrollado de pollo. Cuando se enfríe un poco, ya podés cortar las rebanadas y disfrutar.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

almuerzo o cena rapido y saludable: como hacer un budin de acelga y pollo sin harina

Almuerzo o cena rápido y saludable: cómo hacer un budín de acelga y pollo sin harina

Por Daniela Leiva
Pollo al horno jugoso con trucos de cocina y recetas caseras.

Cómo hacer para que el pollo al horno quede jugoso por dentro

Por Ignacio Alvarado
Precio final del Volkswagen Nivus en septiembre 2025

Precio final del Volkswagen Nivus en septiembre 2025

Por Ignacio Alvarado
como quitar el mal olor de las botellas reutilizables de plastico o termicas para siempre

Cómo quitar el mal olor de las botellas reutilizables de plástico o térmicas para siempre

Por Daniela Leiva