Sin harina, ni manteca, ni aceite: cómo hacer esponjosos pancitos de queso en 20 minutos

Estos pancitos de queso son una receta rápida, rica y con un toque saludable, ideal para probar en casa y compartir.

No hay dudas de que los argentinos tienen un amor especial por el pan en todas sus formas, desde el clásico francés que acompaña el mate hasta las facturas del domingo, siempre hay un lugar para algo calentito recién salido del horno. Pero también hay opciones sin harinas para poder disfrutarlos sin culpa.

Es en esos casos en los que aparece esta propuesta que parece magia, la receta de los pancitos de queso sin harina, sin manteca y sin aceite, que salen súper esponjosos y sabrosos, sin los ingredientes que generalmente se usan para hacer pan.

La fusión de la leche en polvo y el queso rallado se convierten en la base perfecta para dar textura, sabor y consistencia. Estos pancitos no solo son fáciles de preparar, sino que además se hacen con muy pocos ingredientes, en apenas 20 minutos y con un resultado que enamora hasta a los más exigentes.

Otra ventaja es que son súper versátiles, ya que podés usarlos como acompañamiento de un almuerzo, para una merienda distinta o incluso como opción rápida para reemplazar el pan tradicional en un sándwich liviano.

panes de queso Ingredientes para hacer 8 pancitos 1 huevo mediano

1 taza de queso rallado

1 taza de leche en polvo

1 cucharadita de polvo de hornear

El paso a paso para los panes de queso En un bowl grande, colocar el huevo, el queso rallado, la leche en polvo y el polvo de hornear. Mezclar con las manos hasta que todos los ingredientes se integren y se forme una masa homogénea. Puede quedar un poco pegajosa, pero esa es la textura correcta. Dividir la mezcla en 8 porciones iguales y formar bolitas. Colocarlas sobre una bandeja para horno previamente enmantecada o con papel manteca. Llevar a horno precalentado a 200 °C (390 °F) durante 20 minutos, o hasta que estén doraditos por fuera. Retirar, dejar entibiar unos minutos y servir. Lo mejor es comerlos calentitos para aprovechar todo el sabor del queso. Información nutricional por cada pancito: 144.4 kcal – 7,7 g de proteínas – 9,4 g de grasas – 6,3 g de carbohidratos.