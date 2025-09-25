Listo en 5 minutos: cómo hacer pan de almendras bajo en carbohidratos y sin gluten

Las recetas de cocina saludable revelan trucos para preparar pan de almendras rápido, sin gluten y con pocos carbohidratos.

El pan de almendras es una de las alternativas más buscadas dentro de la alimentación baja en carbohidratos. Esta versión casera, apta para celíacos y lista en solo cinco minutos, se convierte en una opción práctica para desayunos o meriendas. Las recetas modernas demuestran que con pocos pasos se pueden lograr resultados nutritivos, inspirados en recetas saludables y rápidas.

Ingredientes para pan de almendras sin gluten 1 huevo.

3 cucharadas de harina de almendras (certificada sin TACC).

1/2 cucharadita de polvo de hornear sin gluten.

1 pizca de sal.

1 chorrito de aceite de oliva o coco.

Estos ingredientes simples permiten un pan húmedo y nutritivo, ideal para quienes reducen el consumo de harinas tradicionales.

Colocar el huevo en un bol pequeño y batir hasta integrar bien.

Añadir la harina de almendras, la sal, el polvo de hornear y el aceite.

Mezclar hasta formar una preparación homogénea.

Volcar la mezcla en un molde apto para microondas o en una taza grande.

Cocinar a máxima potencia durante 2 minutos y dejar reposar un instante.

Desmoldar y tostar unos minutos en sartén para más crocancia (opcional).

En pocos pasos se obtiene un pan suave, con bajo contenido de carbohidratos y sin gluten.