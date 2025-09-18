18 de septiembre de 2025 - 12:17

Cómo hacer un "panfin", la mezcla de budín y pan: receta de 5 ingredientes

Esta receta es de las que más te sirven para no tirar pan viejo y comer algo novedoso solo o en familia.

Esta receta es ideal para los que quieren ahorrar en materiales y comer algo rico con los mates.

Esta receta es ideal para los que quieren ahorrar en materiales y comer algo rico con los mates.

Para las personas golosas, que solo esperan la hora de los mates para comer algún panificado, esta receta de panfin (mezcla de budín y pan), hecha por entusiastas de la cocina, es la solución a todos sus deseos.

Embed - Muffins caseros - Entusiastas de Cocina

Además de ser fácil de preparar, esta preparación tiene una textura esponjosa y húmeda que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un postre liviano pero lleno de sabor.

Ingredientes

  • Cualquier tipo de panificados - pan viejo, budín, galletas, etc-.
  • 2 huevos.
  • 2 cucharadas de azúcar.
  • Leche.
  • Polvo de hornear.
  • Mix de chocolate o fruto secos- opcional-.
Esta receta es ideal para los que quieren ahorrar en materiales y comer algo rico con los mates.

Esta receta es ideal para los que quieren ahorrar en materiales y comer algo rico con los mates.

Paso a paso para hacer esta receta

  1. Desmenuzar los panificados elegidos en un bol.
  2. Agregar huevo, leche, azúcar y el polvo de hornear.
  3. Sumar los mix elegidos a la mezcla.
  4. Prender el horno a 180 grados y colocar en pirotines cada muffin.
  5. Con la mezcla lista y unos 30 minutos de horno se podrá tener el acompañamiento perfecto para una merienda entre amigos.
