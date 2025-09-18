Cómo hacer un "panfin", la mezcla de budín y pan: receta de 5 ingredientes

Los libros de cocina ya son casi un adorno en cualquier casa. Los dispositivos móviles se adueñaron de ese espacio y cualquiera que necesite experimentar gastronómicamente no tiene más que buscarlo en Internet o bien, llamar a alguien que te vaya dictando las recetas de lo que necesitas.
Para las personas golosas, que solo esperan la hora de los mates para comer algún panificado, esta receta de panfin (mezcla de budín y pan), hecha por entusiastas de la cocina, es la solución a todos sus deseos.
Embed - Muffins caseros - Entusiastas de Cocina
Además de ser fácil de preparar, esta preparación tiene una textura esponjosa y húmeda que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un postre liviano pero lleno de sabor.