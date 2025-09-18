Cómo hacer un "panfin", la mezcla de budín y pan: receta de 5 ingredientes

Esta receta es de las que más te sirven para no tirar pan viejo y comer algo novedoso solo o en familia.

Los libros de cocina ya son casi un adorno en cualquier casa. Los dispositivos móviles se adueñaron de ese espacio y cualquiera que necesite experimentar gastronómicamente no tiene más que buscarlo en Internet o bien, llamar a alguien que te vaya dictando las recetas de lo que necesitas.

Para las personas golosas, que solo esperan la hora de los mates para comer algún panificado, esta receta de panfin (mezcla de budín y pan), hecha por entusiastas de la cocina, es la solución a todos sus deseos.

Además de ser fácil de preparar, esta preparación tiene una textura esponjosa y húmeda que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un postre liviano pero lleno de sabor.

Ingredientes Cualquier tipo de panificados - pan viejo, budín, galletas, etc-.

- pan viejo, budín, galletas, etc-. 2 huevos.

2 cucharadas de azúcar.

Leche.

Polvo de hornear.

Mix de chocolate o fruto secos- opcional-.

Paso a paso para hacer esta receta Desmenuzar los panificados elegidos en un bol. Agregar huevo, leche, azúcar y el polvo de hornear. Sumar los mix elegidos a la mezcla. Prender el horno a 180 grados y colocar en pirotines cada muffin. Con la mezcla lista y unos 30 minutos de horno se podrá tener el acompañamiento perfecto para una merienda entre amigos.