15 de septiembre de 2025 - 11:58

Listo en 5 minutos: este pan de sartén es ideal para tu desayuno

Las recetas caseras muestran cómo con pocos ingredientes preparar un pan de sartén rápido, económico y perfecto para la mañana.

Listo en 5 minutos este pan de sartén es ideal para tu desayuno (1)
Por Andrés Aguilera

Las recetas rápidas se imponen en la cocina argentina. Este pan de sartén se hace en apenas cinco minutos y con insumos comunes: huevo, queso crema y almidón de maíz. Es una opción ideal para el desayuno o la merienda, con textura suave y sabor casero, inspirada en recetas fáciles para todos los días.

Leé además

suegras dificiles: los 5 signos del zodiaco que son las peores

Suegras difíciles: los 5 signos del zodíaco que son las peores

Por Andrés Aguilera
por que recomiendan poner las cascaras de cebolla en agua y para que sirve

Por qué recomiendan poner las cáscaras de cebolla en agua y para qué sirve

Por Daniela Leiva

Ingredientes para un pan de sartén rápido

  • 1 huevo.

  • 3 cucharadas de maicena (fécula de maíz).

  • 1 cucharada de queso crema.

  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear.

  • 1 pizca de sal.

  • Opcional: 1 cucharadita de chía o quinoa.

Con estos ingredientes sencillos se logra un pan suave, esponjoso y libre de harinas refinadas tradicionales.

Listo en 5 minutos este pan de sartén es ideal para tu desayuno (2)

Recetas fáciles: paso a paso en la sartén

  • Batir el huevo en un bol pequeño.

  • Agregar la sal y el queso crema, mezclando bien.

  • Incorporar la maicena de a poco hasta lograr una masa homogénea.

  • Añadir el polvo de hornear y, si se desea, las semillas de chía o quinoa.

  • Calentar una sartén con un poquito de aceite común o de oliva.

  • Verter la mezcla y cocinar a fuego bajo hasta dorar de un lado.

  • Dar vuelta y cocinar unos minutos más hasta que quede parejo.

El resultado es un pan rápido, dorado por fuera y esponjoso por dentro, listo para acompañar con dulce o salado.

Listo en 5 minutos este pan de sartén es ideal para tu desayuno (3)
Listo en 5 minutos este pan de sartén es ideal para tu desayuno (4)

Cocina práctica para cada día

Este pan de sartén es ideal para quienes buscan alternativas sin harina de trigo o necesitan resolver un desayuno rápido. Puede servirse con mermelada, queso untable, miel o palta, según el gusto de cada uno.

Además, admite variantes: usar harina de arroz en lugar de maicena, incorporar semillas extra o condimentar con hierbas secas. Una de esas recetas versátiles que convierten la cocina cotidiana en un espacio práctico y creativo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este método para hacer pan ha terminado por consolidar las recetas fitness.

Pan hecho en sartén, sin gluten ni harina: receta de solo 5 minutos

Por Alejo Zanabria
Este pan de chocolate es una de las recetas que te servirán por siempre.

El pan de chocolate sin harina que ayuda a reemplazar los bizchochuelos tradicionales: tampoco lleva azúcar

Por Andrés Aguilera
con solo 3 ingredientes de tu cocina, el pan sin harina mas delicioso y en minutos

Con solo 3 ingredientes de tu cocina, el pan sin harina más delicioso y en minutos

Por Andrés Aguilera
Se viene el eclipse solar total más largo del siglo: cuándo es, cuánto durará y dónde se podrá ver.

Eclipse solar más largo del siglo: cuándo es, cuánto durará y dónde se podrá ver

Por Ignacio Alvarado