Las recetas rápidas se imponen en la cocina argentina. Este pan de sartén se hace en apenas cinco minutos y con insumos comunes: huevo, queso crema y almidón de maíz. Es una opción ideal para el desayuno o la merienda, con textura suave y sabor casero, inspirada en recetas fáciles para todos los días.
Con estos ingredientes sencillos se logra un pan suave, esponjoso y libre de harinas refinadas tradicionales.
Listo en 5 minutos este pan de sartén es ideal para tu desayuno (2)
Recetas fáciles: paso a paso en la sartén
-
Batir el huevo en un bol pequeño.
-
Agregar la sal y el queso crema, mezclando bien.
-
Incorporar la maicena de a poco hasta lograr una masa homogénea.
-
Añadir el polvo de hornear y, si se desea, las semillas de chía o quinoa.
-
Calentar una sartén con un poquito de aceite común o de oliva.
-
Verter la mezcla y cocinar a fuego bajo hasta dorar de un lado.
-
Dar vuelta y cocinar unos minutos más hasta que quede parejo.
El resultado es un pan rápido, dorado por fuera y esponjoso por dentro, listo para acompañar con dulce o salado.
Listo en 5 minutos este pan de sartén es ideal para tu desayuno (3)
Listo en 5 minutos este pan de sartén es ideal para tu desayuno (4)
Cocina práctica para cada día
Este pan de sartén es ideal para quienes buscan alternativas sin harina de trigo o necesitan resolver un desayuno rápido. Puede servirse con mermelada, queso untable, miel o palta, según el gusto de cada uno.
Además, admite variantes: usar harina de arroz en lugar de maicena, incorporar semillas extra o condimentar con hierbas secas. Una de esas recetas versátiles que convierten la cocina cotidiana en un espacio práctico y creativo.