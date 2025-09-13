Pan hecho en sartén, sin gluten ni harina: receta de solo 5 minutos

Este pan es de las mejores opciones que existen para el desayuno. Además, te ayudará a cuidar el organismo.

Este método para hacer pan ha terminado por consolidar las recetas fitness.

Este pan hecho en una sartén es ideal para el desayuno: se prepara en apenas cinco minutos, no lleva gluten ni harina y requiere de pocos ingredientes básicos. Es una opción rápida y deliciosa que ya se volvió viral en redes sociales.

El método destaca por la practicidad y el resultado esponjoso que lo convirtieron en una de las preparaciones caseras más buscadas para quienes quieren una alternativa distinta al pan tradicional.

3 cucharadas de maicena o fécula de maíz

o de 1 huevo

1/2 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharada de queso crema

Sal a gusto.

Paso a paso para hacer este pan Colocá el huevo en un bol y batilo con un tenedor o batidor de mano. Sumá la sal, el queso crema y la maicena, al mezclar bien hasta lograr una masa homogénea. Incorporá el polvo para hornear. Engrasá apenas una sartén con aceite y volcá la preparación. Cociná a fuego bajo hasta que se dore. Dalo vuelta y repetí el proceso del otro lado. En pocos minutos, vas a tener un pan dorado por fuera y suave por dentro , listo para acompañar con lo que más te guste. Pan Este método para hacer pan ha terminado por consolidar las recetas fitness. Web

Al no llevar harina de trigo, esta receta es apta para quienes buscan reducir o evitar el gluten en su alimentación. Además, es perfecta para desayunos rápidos o meriendas improvisadas, sin necesidad de horno.