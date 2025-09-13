13 de septiembre de 2025 - 09:58

Pan hecho en sartén, sin gluten ni harina: receta de solo 5 minutos

Este pan es de las mejores opciones que existen para el desayuno. Además, te ayudará a cuidar el organismo.

Este método para hacer pan ha terminado por consolidar las recetas fitness.

Este método para hacer pan ha terminado por consolidar las recetas fitness.

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

Leé además

amigos traidores: los 5 signos del zodiaco que son los peores

Amigos traidores: los 5 signos del zodíaco que son los peores

Por Andrés Aguilera
¿cual es tu karma en septiembre, segun tu fecha de nacimiento?

¿Cuál es tu karma en septiembre, según tu fecha de nacimiento?

Por Andrés Aguilera

El método destaca por la practicidad y el resultado esponjoso que lo convirtieron en una de las preparaciones caseras más buscadas para quienes quieren una alternativa distinta al pan tradicional.

Pan
Este método para hacer pan ha terminado por consolidar las recetas fitness.

Este método para hacer pan ha terminado por consolidar las recetas fitness.

Ingredientes

  • 3 cucharadas de maicena o fécula de maíz
  • 1 huevo
  • 1/2 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharada de queso crema
  • Sal a gusto.

Paso a paso para hacer este pan

  1. Colocá el huevo en un bol y batilo con un tenedor o batidor de mano.
  2. Sumá la sal, el queso crema y la maicena, al mezclar bien hasta lograr una masa homogénea.
  3. Incorporá el polvo para hornear.
  4. Engrasá apenas una sartén con aceite y volcá la preparación.
  5. Cociná a fuego bajo hasta que se dore. Dalo vuelta y repetí el proceso del otro lado.
  6. En pocos minutos, vas a tener un pan dorado por fuera y suave por dentro , listo para acompañar con lo que más te guste.
    Pan
    Este método para hacer pan ha terminado por consolidar las recetas fitness.

    Este método para hacer pan ha terminado por consolidar las recetas fitness.

Al no llevar harina de trigo, esta receta es apta para quienes buscan reducir o evitar el gluten en su alimentación. Además, es perfecta para desayunos rápidos o meriendas improvisadas, sin necesidad de horno.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este pan de chocolate es una de las recetas que te servirán por siempre.

El pan de chocolate sin harina que ayuda a reemplazar los bizchochuelos tradicionales: tampoco lleva azúcar

Por Andrés Aguilera
con solo 3 ingredientes de tu cocina, el pan sin harina mas delicioso y en minutos

Con solo 3 ingredientes de tu cocina, el pan sin harina más delicioso y en minutos

Por Andrés Aguilera
ni levadura ni polvo de hornear: el truco para que el pan casero salga mas esponjoso y liviano

Ni levadura ni polvo de hornear: el truco para que el pan casero salga más esponjoso y liviano

Por Andrés Aguilera
El corte de carne gourmet que los chefs aman y se puede conseguir por $7000.

El corte de carne gourmet que los chefs aman y se puede conseguir por $7000

Por Redacción