Sin harina y sin azúcar: la receta de para los muffins saludables más esponjosos

Con esta receta vas a tener muffins esponjosos, dulces y sin culpas. Son perfectos para desayunar, merendar o para llevar como colación al trabajo.

Por Daniela Leiva

Si hay algo que nos gusta a los argentinos es tener siempre algo casero para acompañar el mate, el café de la tarde o incluso para resolver un desayuno rápido antes de salir. Y una opción liviana, sin harina, sin azúcar y que encima no nos quite mucho tiempo en la cocina, son los muffins saludables.

Lo mejor de esta receta es que no lleva harinas refinadas ni azúcares procesadas, pero eso no significa que sea aburrida. Al contrario, gracias a las frutas y al coco, queda húmeda, aromática y con ese dulzor natural que no te hace sentir culpa. Es de esas preparaciones que podés hacer un domingo a la tarde y tener resuelto el snack de toda la semana.

Además, es ideal para quienes siguen una alimentación más consciente, reducen el consumo de harinas o directamente no pueden comer gluten. También para chicos que suelen pedir “algo dulce” después de las comidas, pero vos preferís darles una opción más nutritiva.

Ingredientes para hacer 12 a 15 muffins bien cargados

  • 2 bananas grandes maduras (aprox. 340 g)
  • 2 manzanas dulces (unos 200 g)
  • 6 huevos medianos
  • 60 g de coco rallado
  • 70 g de harina de coco
  • 30 ml de aceite de oliva suave o de coco
  • 2 cucharadas de stevia líquida (o el endulzante que uses)
  • 1 cucharada de polvo de hornear (unos 15 g)
  • Esencia de vainilla a gusto
  • Ralladura de limón (opcional, le da un perfume increíble)
    Muffins saludables, sin harina.&nbsp;

    Muffins saludables, sin harina.

Paso a paso de la receta

  1. Pelá las bananas y las manzanas, cortalas en trozos y procesalas hasta obtener un puré suave. Podés usar minipimer, procesadora o simplemente un tenedor (en el caso de las bananas).
  2. Armar la base: en un bowl grande, batí los huevos con la stevia, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Sumá el puré de frutas y mezclá bien hasta integrar.
  3. Incorporar secos: agregá el coco rallado, la harina de coco y el polvo de hornear. Mezclá con espátula o cuchara, sin sobrebatir, hasta que la preparación quede homogénea.
  4. Aceite y textura: añadí el aceite (de oliva o coco) y volvé a mezclar. La masa va a ser más espesa que un bizcochuelo común, pero no te preocupes: así debe quedar.
  5. Rellenar moldes: colocá la mezcla en pirotines o moldes para muffins previamente aceitados, llenando hasta ¾ partes de su capacidad.
  6. Hornear: llevá a horno precalentado a 180 °C durante unos 25 a 30 minutos. El tiempo puede variar según tu horno, así que hacé la clásica prueba del palillo: si sale limpio, ya están listos.
  7. Enfriar: sacá los muffins del horno y dejalos unos minutos en la bandeja antes de pasarlos a una rejilla. Esto evita que se desarmen.

Unos tips extra

  • Si te gustan más húmedos, podés sumar algunos frutos secos picados o chips de chocolate sin azúcar.
  • Estos muffins se pueden freezar: guardalos en bolsitas individuales y después calentá en microondas o horno cuando los quieras comer.
  • Recordá que, al tener coco, pueden dorarse más rápido arriba. No te asustes: no significa que estén quemados, solo que el coco se tuesta fácilmente.
