Sin harina y sin azúcar: la receta de para los muffins saludables más esponjosos

Si hay algo que nos gusta a los argentinos es tener siempre algo casero para acompañar el mate, el café de la tarde o incluso para resolver un desayuno rápido antes de salir. Y una opción liviana, sin harina, sin azúcar y que encima no nos quite mucho tiempo en la cocina, son los muffins saludables.
Lo mejor de esta receta es que no lleva harinas refinadas ni azúcares procesadas, pero eso no significa que sea aburrida. Al contrario, gracias a las frutas y al coco, queda húmeda, aromática y con ese dulzor natural que no te hace sentir culpa. Es de esas preparaciones que podés hacer un domingo a la tarde y tener resuelto el snack de toda la semana.
Además, es ideal para quienes siguen una alimentación más consciente, reducen el consumo de harinas o directamente no pueden comer gluten. También para chicos que suelen pedir “algo dulce” después de las comidas, pero vos preferís darles una opción más nutritiva.