Sin harina ni azúcar: receta simple de galletitas keto en pocos minutos

La dieta cetogénica (keto) ofrece una opción dulce que no incluye harina de trigo ni azúcar , lo que la hace compatible con la alimentación baja en carbohidratos . Esta receta de galletas keto combina ingredientes simples, fáciles de conseguir y se realiza en poco tiempo .

Cómo hacer chipa keto, crocante por fuera y suave por dentro: receta fácil y baja en carbohidratos

Las galletitas cumplen con el requisito de ser aptas para quienes siguen este estilo de alimentación y también ofrecen una textura crujiente con un sabor que se acerca a las clásicas galletas dulces. El resultado es un snack ideal para disfrutar sin romper la dieta .

Estas galletas dulces pueden comerse sin culpa por sus ingredientes naturales y su receta se hace en menos de 20 minutos.

La elección de harina de almendra y de coco reemplazan a la de trigo logrando una textura especial que se sostiene al hornear. Por otro lado, el edulcorante reemplaza al azúcar y mantiene el sabor dulce sin elevar los niveles de glucosa .

Estos ingredientes están en línea con la dieta cetogénica que se caracteriza por priorizar grasas saludables y limitar los carbohidratos . Al mezclar los ingredientes en las proporciones correctas podés lograr una masa firme lista para moldear y llevar al horno.

Paso a paso para las galletitas keto

En un recipiente batí la manteca con el queso crema hasta lograr una mezcla cremosa y homogénea. Incorporá el edulcorante, el huevo y la esencia de vainilla. En otro bowl aparte combiná las harinas con la sal, el bicarbonato y el polvo de hornear. Una vez todo eso listo, sumá los ingredientes secos a la mezcla húmeda hasta integrar. Agregá las chispas de chocolate. Con la masa ya lista formá pequeñas porciones y colocalas en una bandeja con papel manteca. El horneado debés realizarlo a temperatura media durante 15 a 18 minutos hasta que los bordes se doren levemente.

Una vez frías, tendrás unas galletitas con una consistencia crocante y un sabor balanceado. Esta preparación rinde varias porciones y podés conservarlas en un recipiente hermético para disfrutar durante varios días.

Las galletitas keto elaboradas sin harina de trigo ni azúcar demuestran que es posible disfrutar de un snack dulce adaptándose al plan sin carbohidratos. Sus ingredientes naturales las convierten en una alternativa saludable y deliciosa. Con simples pasos y un horneado rápido, tenés una opción ideal para una alimentación cuidada sin dejar de darte un gusto.