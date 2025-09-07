7 de septiembre de 2025 - 11:35

Sin harina ni azúcar: receta simple de galletitas keto en pocos minutos

Una receta simple para hacer galletitas en casa. Es baja en carbohidratos y se adapta a la dieta keto con un sorprendente sabor.

Estas galletas dulces pueden comerse sin culpa por sus ingredientes naturales y su receta se hace en menos de 20 minutos.

Estas galletas dulces pueden comerse sin culpa por sus ingredientes naturales y su receta se hace en menos de 20 minutos.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

La dieta cetogénica (keto) ofrece una opción dulce que no incluye harina de trigo ni azúcar, lo que la hace compatible con la alimentación baja en carbohidratos. Esta receta de galletas keto combina ingredientes simples, fáciles de conseguir y se realiza en poco tiempo.

Leé además

Con estas recetas de pocos ingredientes, la comida mejora tu nutrición diaria.

Pancitos keto superesponjosos que no fallan: con solo 3 ingredientes

Por Ignacio Alvarado
como hacer chipa keto, crocante por fuera y suave por dentro: receta facil y baja en carbohidratos

Cómo hacer chipa keto, crocante por fuera y suave por dentro: receta fácil y baja en carbohidratos

Por Daniela Leiva

Las galletitas cumplen con el requisito de ser aptas para quienes siguen este estilo de alimentación y también ofrecen una textura crujiente con un sabor que se acerca a las clásicas galletas dulces. El resultado es un snack ideal para disfrutar sin romper la dieta.

galletas keto
Estas galletas dulces pueden comerse sin culpa por sus ingredientes naturales y su receta se hace en menos de 20 minutos.

Estas galletas dulces pueden comerse sin culpa por sus ingredientes naturales y su receta se hace en menos de 20 minutos.

Qué ingredientes se necesitan para la receta de galletitas keto

Para elaborar esta receta se necesitan:

  • 115 gramos de queso crema
  • 113 gramos de manteca sin sal
  • 50 o 60 gramos de edulcorante granulado
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 100 gramos de harina de almendra
  • 30 gramos de harina de coco
  • 1 pizca de sal
  • ¼ de cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1/2 cucharada de polvo de hornear
  • 50 gramos de chispas de chocolate sin azúcar.
  • Frutos secos (opcional)

La elección de harina de almendra y de coco reemplazan a la de trigo logrando una textura especial que se sostiene al hornear. Por otro lado, el edulcorante reemplaza al azúcar y mantiene el sabor dulce sin elevar los niveles de glucosa.

Estos ingredientes están en línea con la dieta cetogénica que se caracteriza por priorizar grasas saludables y limitar los carbohidratos. Al mezclar los ingredientes en las proporciones correctas podés lograr una masa firme lista para moldear y llevar al horno.

galletas keto
Estas galletas dulces pueden comerse sin culpa por sus ingredientes naturales y su receta se hace en menos de 20 minutos.

Estas galletas dulces pueden comerse sin culpa por sus ingredientes naturales y su receta se hace en menos de 20 minutos.

Paso a paso para las galletitas keto

  1. En un recipiente batí la manteca con el queso crema hasta lograr una mezcla cremosa y homogénea.
  2. Incorporá el edulcorante, el huevo y la esencia de vainilla.
  3. En otro bowl aparte combiná las harinas con la sal, el bicarbonato y el polvo de hornear.
  4. Una vez todo eso listo, sumá los ingredientes secos a la mezcla húmeda hasta integrar.
  5. Agregá las chispas de chocolate.
  6. Con la masa ya lista formá pequeñas porciones y colocalas en una bandeja con papel manteca.
  7. El horneado debés realizarlo a temperatura media durante 15 a 18 minutos hasta que los bordes se doren levemente.

Una vez frías, tendrás unas galletitas con una consistencia crocante y un sabor balanceado. Esta preparación rinde varias porciones y podés conservarlas en un recipiente hermético para disfrutar durante varios días.

galletas keto
Estas galletas dulces pueden comerse sin culpa por sus ingredientes naturales y su receta se hace en menos de 20 minutos.

Estas galletas dulces pueden comerse sin culpa por sus ingredientes naturales y su receta se hace en menos de 20 minutos.

Las galletitas keto elaboradas sin harina de trigo ni azúcar demuestran que es posible disfrutar de un snack dulce adaptándose al plan sin carbohidratos. Sus ingredientes naturales las convierten en una alternativa saludable y deliciosa. Con simples pasos y un horneado rápido, tenés una opción ideal para una alimentación cuidada sin dejar de darte un gusto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un postre ideal con pocas recetas, fácil comida, simples ingredientes y balanceada nutrición.

El postre keto más fácil: mousse de chocolate con solo 2 ingredientes

Por Ignacio Alvarado
Con esta receta, hacer gomitas caseras y con un delicioso sabor no será un problema.

Cómo hacer la receta de las gomitas caseras para que se vean como las originales

Por Alejo Zanabria
La receta de los snacks saludables aportan variedad y equilibrio a la alimentación diaria.

Snacks veganos: receta casera sin gluten y en pocos minutos

Por Redacción
Estas medialunas pueden durar hasta 3 días, siempre y cuando las guardes en un recipiente hermético para mantener su frescura.

Medialunas sin TACC: receta con pocos ingredientes y en pocos minutos

Por Redacción