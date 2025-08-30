Cómo hacer chipa keto, crocante por fuera y suave por dentro: receta fácil y baja en carbohidratos

Este chipa keto ideal para acompañar un buen mate, para la merienda del fin de semana o como tentempié en cualquier momento del día.

En la mesa argentina hay recetas y sabores que despiertan recuerdos, aromas que se sienten desde la cocina y que inmediatamente generan ganas de compartir. Uno de esos clásicos es, sin dudas, el chipa, que combina perfecto con un mate, café o incluso como acompañamiento de alguna comida.

Ahora bien, para quienes siguen una alimentación baja en carbohidratos o directamente la dieta cetogénica, muchas veces este placer parecía prohibido. El chipa tradicional lleva almidón de mandioca, que si bien le da esa textura inconfundible, también lo convierte en un alimento alto en hidratos de carbono.

Pero la buena noticia es que la cocina moderna ya encontró la vuelta: el chipa keto. Una versión adaptada que mantiene el espíritu del original, pero con ingredientes que respetan el estilo de vida keto.

chipa sartén Optar por esta original receta es una invitación a tomar mate. WEB Lo interesante es que la receta no pierde su esencia. La miga húmeda, el aroma al queso derretido y la corteza doradita siguen presentes. La diferencia está en los reemplazos, que permiten disfrutarlo sin culpas y sin salir de la cetosis.

Es la muestra perfecta de cómo los clásicos pueden reinventarse para adaptarse a las nuevas tendencias de alimentación. Y preparar chipa keto en casa es muy sencillo, rápido y en pocos pasos podés sorprender a tu familia con estos bocaditos.

Ingredientes (para unas 12 unidades) 2 tazas de harina de almendras

1 taza de queso rallado duro (tipo parmesano o reggianito)

1 taza de queso mozzarella rallado

2 huevos

3 cucharadas de queso crema

1 cucharadita de polvo de hornear

Sal a gusto Paso a paso del chipa keto para el mate Encendé el horno a 180 °C para que esté bien caliente al momento de hornear. Prepará una placa con papel manteca o enmantecada. En un bowl grande colocá la harina de almendras, el queso rallado duro, el polvo de hornear y la sal. Integrá bien con cuchara o batidor. Agregá los huevos, el queso crema y la mozzarella rallada. Con la ayuda de una espátula mezclá hasta que se forme una masa pegajosa pero manejable. Con las manos húmedas o aceitadas, armá bolitas de tamaño similar a una nuez o un poquito más grandes. Colocalas en la placa dejando espacio entre cada una. Llevá la bandeja al horno y cociná entre 15 y 20 minutos, hasta que los chipa estén dorados por fuera y firmes al tacto. Retirá, dejá enfriar unos minutos y serví tibios. El aroma a queso va a invadir la cocina y es imposible resistirse.