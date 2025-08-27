Cómo hacer la mejor receta de la tarta de queso y zapallo en minutos con esta simple receta

Este plato es ideal para cualquier ocasión: una comida rápida, un almuerzo ligero o incluso una cena reconfortante . Con una mezcla de sabores suaves y cremosos, esta tarta es perfecta para disfrutar en cualquier época del año, pero especialmente cuando el zapallo está en su mejor momento.

El zapallo, con su sabor suave y dulce, combina perfectamente con el queso rallado y la cebolla de verdeo. Además, la base de esta tarta es fácil de preparar y se cocina rápido. Si te gusta comer rico pero sin complicarte, esta receta es justo lo que necesitás.