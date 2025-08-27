27 de agosto de 2025 - 12:05

Cómo hacer la mejor receta de la tarta de queso y zapallo en minutos con esta simple receta

Si hay algo que no puede faltar en nuestra mesa, es una tarta de zapallo y queso, que es súper rendidor.

Esta receta es ideal para alimentar a muchas personas en poco tiempo.

Por Andrés Aguilera

El zapallo, con su sabor suave y dulce, combina perfectamente con el queso rallado y la cebolla de verdeo. Además, la base de esta tarta es fácil de preparar y se cocina rápido. Si te gusta comer rico pero sin complicarte, esta receta es justo lo que necesitás.

Ingredientes

  • 1 taza de puré de zapallo.
  • 2 cucharadas de queso rallado.
  • 1 diente de ajo picado.
  • 2 cebollas de verdeo picadas.
  • 2 huevos.
  • 2 cucharadas de manteca derretida.
  • 1 taza de harina leudante.
  • Sal y pimienta a gusto.
Preparación paso a paso de la tarta de zapallo y queso:

  1. Lo primero que tenés que hacer es cocinar el zapallo. Para evitar que la tarta quede aguada, lo mejor es cocinar el zapallo en el horno o en el microondas, ya que de esta forma no se acumula mucha agua. Luego, procesalo o aplastalo con un tenedor hasta obtener un puré.
  2. Mezclar los ingredientes: En un bol grande, colocá el puré de zapallo, las cebollas de verdeo picadas, el ajo picado y las 2 cucharadas de queso rallado. Revolvé bien hasta que todo quede bien integrado. Esto va a dar una mezcla bien sabrosa que va a ser la base de nuestra tarta.
  3. Incorporar los huevos y la manteca: Agregá los huevos de a uno y mezclá bien después de cada adición. Esto va a darle estructura a la tarta. Luego, sumá las 2 cucharadas de manteca derretida, lo que le dará un toque de suavidad y sabor. Revolvé hasta que todo se integre perfectamente.
  4. Agregar la harina: Ahora, incorporá la harina leudante y mezclá hasta obtener una masa suave. La harina leudante hará que la tarta quede bien aireada y esponjosa. No olvides agregarle sal y pimienta a gusto, para darle el toque justo de sabor.
  5. Llevar al horno: Volcá la mezcla en un molde enharinado y enmantecado. Esto evitará que la tarta se pegue al molde. Luego, llevá la preparación al horno moderado (180°C) durante 30 a 35 minutos. La tarta está lista cuando esté dorada por encima y al pincharla con un palillo, este salga limpio.
