Cómo hacer bizcochuelo de avena fit en 12 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Las recetas con pocos ingredientes permiten un bizcochuelo saludable, rápido y esponjoso, ideal como postre o comida ligera.

Por Andrés Aguilera

Las recetas saludables ganan espacio en la cocina diaria. Con apenas cuatro ingredientes, este bizcochuelo de avena fit se prepara en solo 12 minutos. Es un postre fácil, económico y perfecto para una comida liviana en cualquier momento. Se inspira en recetas simples y rápidas que aprovechan productos básicos.

Ingredientes para un bizcochuelo fit y rápido

  • 1 taza de avena instantánea.

  • 2 huevos.

  • 1 banana madura.

  • 1 cucharadita de polvo de hornear.

Estos ingredientes básicos permiten obtener una masa esponjosa y húmeda, con aporte natural de fibras y energía.

image

Recetas fáciles: paso a paso de la preparación

  • Triturar la banana hasta hacer un puré sin grumos.

  • Batir los huevos y mezclarlos con la banana.

  • Incorporar la avena y el polvo de hornear, mezclando hasta unir.

  • Volcar en un molde de silicona o recipiente apto para microondas.

  • Cocinar a máxima potencia durante 10 a 12 minutos.

  • Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar.

El resultado es un bizcochuelo húmedo, aireado y listo en muy poco tiempo, sin necesidad de horno tradicional.

image

Comida saludable que se adapta a todos los gustos

Este bizcochuelo fit puede disfrutarse solo o con agregados como frutos secos, chips de chocolate amargo o miel.

La combinación de banana y avena asegura dulzor natural y consistencia, sin necesidad de azúcar extra ni harinas refinadas. Una de esas recetas rápidas que permiten resolver un antojo dulce con un toque saludable y nutritivo.

