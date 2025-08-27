Cómo hacer bizcochuelo de avena fit en 12 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Las recetas saludables ganan espacio en la cocina diaria. Con apenas cuatro ingredientes , este bizcochuelo de avena fit se prepara en solo 12 minutos. Es un postre fácil, económico y perfecto para una comida liviana en cualquier momento. Se inspira en recetas simples y rápidas que aprovechan productos básicos.

Estos ingredientes básicos permiten obtener una masa esponjosa y húmeda, con aporte natural de fibras y energía.

Volcar en un molde de silicona o recipiente apto para microondas.

Incorporar la avena y el polvo de hornear, mezclando hasta unir.

Batir los huevos y mezclarlos con la banana.

Triturar la banana hasta hacer un puré sin grumos.

El resultado es un bizcochuelo húmedo, aireado y listo en muy poco tiempo, sin necesidad de horno tradicional.

image

Comida saludable que se adapta a todos los gustos

Este bizcochuelo fit puede disfrutarse solo o con agregados como frutos secos, chips de chocolate amargo o miel.

La combinación de banana y avena asegura dulzor natural y consistencia, sin necesidad de azúcar extra ni harinas refinadas. Una de esas recetas rápidas que permiten resolver un antojo dulce con un toque saludable y nutritivo.