Cómo hacer bizcochuelo de avena fit en 12 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Las recetas saludables ganan espacio en la cocina diaria. Con apenas cuatro ingredientes, este bizcochuelo de avena fit se prepara en solo 12 minutos. Es un postre fácil, económico y perfecto para una comida liviana en cualquier momento. Se inspira en recetas simples y rápidas que aprovechan productos básicos.
Estos ingredientes básicos permiten obtener una masa esponjosa y húmeda, con aporte natural de fibras y energía.
El resultado es un bizcochuelo húmedo, aireado y listo en muy poco tiempo, sin necesidad de horno tradicional.
Comida saludable que se adapta a todos los gustos
Este bizcochuelo fit puede disfrutarse solo o con agregados como frutos secos, chips de chocolate amargo o miel.
La combinación de banana y avena asegura dulzor natural y consistencia, sin necesidad de azúcar extra ni harinas refinadas. Una de esas recetas rápidas que permiten resolver un antojo dulce con un toque saludable y nutritivo.