5 de marzo de 2026 - 21:05

El pan duro todavía sirve: dos recetas simples y deliciosas le devuelven su uso

Antes de tirarlo a la basura, conviene pensarlo dos veces. El pan duro puede transformarse en recetas irresistibles y con pocos ingredientes.

Las recetas se realizan con técnicas fáciles y recuperan su textura y sabor.

Las recetas se realizan con técnicas fáciles y recuperan su textura y sabor.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Leé además

que es el budin de pan napolitano: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Qué es el budín de pan napolitano: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Por Andrés Aguilera
que es la torta alemana streuselkuchen: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Qué es la torta alemana streuselkuchen: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Por Andrés Aguilera

Con algunos pasos fáciles, ese pan puede convertirse en preparaciones crujientes o suaves, llenas de sabor. Dos ideas tradicionales demuestran que no solo se aprovecha, sino que puede transformarse en el ingrediente estrella de la mesa.

receta con pan duro
Antes de descartarlo, vale la pena darle una segunda vida en la cocina.

Antes de descartarlo, vale la pena darle una segunda vida en la cocina.

Cómo se realiza una bruschetta crujiente con tomate y ajo

Ingredientes

  • 200g de pan duro.
  • 1 diente de ajo.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva.
  • 1 pizca de sal y pimienta.
  • 250g de tomates.

Paso a paso

La primera opción es una clásica bruschetta, ideal como entrada o comida liviana.

  1. Para comenzar, se deben cortar 200 g de pan duro en rebanadas de aproximadamente un dedo de grosor.
  2. Luego se colocan en una bandeja y se asan bajo el grill del horno durante un minuto por cada lado, hasta que estén doradas y crujientes. También pueden tostarse a la parrilla o en tostadora.
  3. Mientras el pan aún está caliente, se pela un diente de ajo, se corta por la mitad a lo largo y se frota sobre la superficie rugosa de cada rodaja. El calor ayuda a liberar su aroma y a impregnar el pan.
  4. Después, se rocían con 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal.
  5. En paralelo, se deben lavar 250g de tomates, limpiarlos y cortarlos en cubos pequeños. Una vez listos, se reparten sobre las tostadas y se presionan suavemente con un tenedor para que liberen parte de su jugo.
  6. Finalmente, se sazona con sal y pimienta a gusto.

El contraste entre la base crujiente, el perfume del ajo y la frescura del tomate devuelve al pan duro una nueva vida, con una textura firme por fuera y ligeramente jugosa en la superficie.

receta con pan duro
La bruschetta aprovecha la corteza dura y la miga densa.

La bruschetta aprovecha la corteza dura y la miga densa.

Cazuela de pan con pimiento morrón al horno

Ingredientes

  • 300g de pan duro.
  • 1 pimiento rojo.
  • 1 pimiento amarillo.
  • Perejil a gusto.
  • Romero a gusto.
  • 2 cebollas de verdeo.
  • 3 huevos.
  • 252ml de leche.
  • 100ml de crema batida.
  • 1 pizca de sal y pimienta a gusto.

Paso a paso

  1. Primero se corta el pan, los pimientos y las 2 cebollas de verdeo en trozos pequeños, y se colocan en un bol amplio.
  2. Luego se añade un puñado de perejil y romero, mezclando bien todos los ingredientes para distribuir aromas y sabores. Se engrasa una fuente apta para horno y se incorpora la preparación.
  3. En otro recipiente se baten 3 huevos junto con 252 ml de leche y 100 ml de crema batida. Se sazona con sal y pimienta, y se vierte la mezcla líquida sobre el pan y las verduras, permitiendo que se absorba.
  4. La cazuela necesita de 30 a 35 minutos a 190 grados en la rejilla central para estar lista.
  5. Como consejo práctico, normalmente no es necesario precalentar el horno. El resultado es un plato dorado por fuera y tierno en el interior, donde el pan absorbe los líquidos y se transforma en una preparación suave y sabrosa.
receta con pan duro
Es una cazuela moderna y sencilla que se cocina todo junto en una fuente.

Es una cazuela moderna y sencilla que se cocina todo junto en una fuente.

El pan duro no es un desperdicio, sino una oportunidad culinaria. Tanto en una bruschetta crujiente con tomate como en una cazuela horneada con pimientos, demuestra que no son desperdicios y logran platos sabrosos e irresistibles.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta la torta borracha definitiva. 

Cómo hacer la "torta borracha": la receta con ron al 80% que transforma un bizcochuelo en un postre explosivo

Por Sofía Serelli
budin de naranja con aceite: la receta casera que queda humeda y se hace en un solo bowl

Budín de naranja con aceite: la receta casera que queda húmeda y se hace en un solo bowl

Por Ignacio Alvarado
Brotes verdes en el ajo: ¿qué hacer con ellos? 

Ajo con brotes verdes: por qué es seguro comerlo y cuándo conviene evitarlo en tus recetas

Por Sofía Serelli
Esta receta es perfecta para recuperar el pan duro que quedó en casa.

La forma más fácil y rápida de hacer budín de pan: en licuadora con solo5 ingredientes y en 25 minutos

Por Alejo Zanabria