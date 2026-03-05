5 de marzo de 2026 - 13:09

Qué es la torta alemana streuselkuchen: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Es una torta con “miguitas” crocantes arriba. Queda con base tierna y un streusel crocante, usando solo 5 ingredientes de despensa.

Por Andrés Aguilera

La torta alemana streuselkuchen es un clásico de las meriendas: una base suave y un topping de streusel (miguitas dulces) que queda crocante y dorado. Lo mejor es que podés hacer una versión casera simple, con 5 ingredientes, ideal para acompañar el mate o el café.

Qué es la torta alemana streuselkuchen

“Streusel” significa, literalmente, miguitas. En repostería alemana se usa para nombrar esa cobertura arenosa hecha con harina, azúcar y manteca, que se desarma en pedacitos y se dora en el horno.

La streuselkuchen es eso: una torta simple, de miga tierna, coronada por una capa generosa de migas dulces. El contraste de texturas es lo que la vuelve adictiva: abajo es suave, arriba es crocante.

Ingredientes y cómo se reparten

Para un molde de 20–22 cm (o una fuente chica rectangular):

  • 2 tazas de harina leudante

  • 1 taza de azúcar

  • 100 g de manteca (fría)

  • 1 huevo

  • 3/4 taza de leche

Opcionales: canela, esencia de vainilla, ralladura de limón, azúcar impalpable para terminar.

Cómo se reparten:

  • Con harina + azúcar + manteca armás el streusel.

  • Con el resto, hacés la base.

Cómo hacer streuselkuchen paso a paso

  • Precalentá el horno

    Ponelo a 180 °C. Enmantecá y enhariná el molde (o usá papel manteca).

  • Hacé el streusel (las miguitas)

    En un bowl, mezclá:

  • 1 taza de harina leudante

  • 1/2 taza de azúcar

  • 70 g de manteca fría en cubitos

Con la punta de los dedos, “arená” hasta que se formen miguitas (algunas chicas, otras medianas). No amases: la gracia es que queden sueltas.

  • Prepará la base de la torta

    En otro bowl, mezclá:

  • 1 taza de harina leudante

  • 1/2 taza de azúcar

  • 1 huevo

  • 30 g de manteca derretida (sale de los 100 g totales)

  • 3/4 taza de leche

Integrá hasta que quede una mezcla espesa pero fluida. Si está muy dura, agregá 1–2 cucharadas extra de leche.

  • Armado

    Volcá la mezcla de la base en el molde y emparejá. Arriba, repartí el streusel en forma de lluvia, cubriendo bien toda la superficie.

  • Horneado

    Horneá 30 a 40 minutos, hasta que el streusel esté dorado y al pinchar el centro salga seco (con alguna miguita pegada, pero sin líquido).

  • Enfriado y corte

    Dejá reposar 15 minutos antes de desmoldar. Cortá cuando esté tibia o fría: ahí el topping queda más crocante.

