Qué es la torta alemana streuselkuchen: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

La de las meriendas: una base suave y un topping de torta alemana streuselkuchen es un clásico streusel (miguitas dulces) que queda crocante y dorado. Lo mejor es que podés hacer una versión casera simple, con 5 ingredientes, ideal para acompañar el mate o el café.
Qué es la torta alemana streuselkuchen
“Streusel” significa, literalmente,
miguitas. En repostería alemana se usa para nombrar esa cobertura arenosa hecha con harina, azúcar y manteca, que se desarma en pedacitos y se dora en el horno.
La streuselkuchen es eso: una torta simple, de miga tierna, coronada por una capa generosa de migas dulces. El contraste de texturas es lo que la vuelve adictiva:
abajo es suave, arriba es crocante.
Ingredientes y cómo se reparten
Para un molde de 20–22 cm (o una fuente chica rectangular):
Opcionales: canela, esencia de vainilla, ralladura de limón, azúcar impalpable para terminar.
Cómo se reparten: Cómo hacer streuselkuchen paso a paso
Con la punta de los dedos, “arená” hasta que se formen
miguitas (algunas chicas, otras medianas). No amases: la gracia es que queden sueltas.
Prepará la base de la torta
En otro bowl, mezclá:
1 taza de harina leudante
1/2 taza de azúcar
1 huevo
30 g de manteca derretida (sale de los 100 g totales)
3/4 taza de leche
Integrá hasta que quede una mezcla
espesa pero fluida. Si está muy dura, agregá 1–2 cucharadas extra de leche.
Armado
Volcá la mezcla de la base en el molde y emparejá. Arriba, repartí el streusel en forma de lluvia, cubriendo bien toda la superficie.
Horneado
Horneá
30 a 40 minutos, hasta que el streusel esté dorado y al pinchar el centro salga seco (con alguna miguita pegada, pero sin líquido).
Enfriado y corte
Dejá reposar
15 minutos antes de desmoldar. Cortá cuando esté tibia o fría: ahí el topping queda más crocante.