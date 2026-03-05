Es una torta con “miguitas” crocantes arriba. Queda con base tierna y un streusel crocante, usando solo 5 ingredientes de despensa.

La torta alemana streuselkuchen es un clásico de las meriendas: una base suave y un topping de streusel (miguitas dulces) que queda crocante y dorado. Lo mejor es que podés hacer una versión casera simple, con 5 ingredientes, ideal para acompañar el mate o el café.

Qué es la torta alemana streuselkuchen “Streusel” significa, literalmente, miguitas. En repostería alemana se usa para nombrar esa cobertura arenosa hecha con harina, azúcar y manteca, que se desarma en pedacitos y se dora en el horno.

La streuselkuchen es eso: una torta simple, de miga tierna, coronada por una capa generosa de migas dulces. El contraste de texturas es lo que la vuelve adictiva: abajo es suave, arriba es crocante.

Qué es la torta alemana streuselkuchen la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes (1) Ingredientes y cómo se reparten Para un molde de 20–22 cm (o una fuente chica rectangular):

2 tazas de harina leudante

1 taza de azúcar

100 g de manteca (fría)

1 huevo

3/4 taza de leche Opcionales: canela, esencia de vainilla, ralladura de limón, azúcar impalpable para terminar.

Cómo se reparten: Con harina + azúcar + manteca armás el streusel .

Con el resto, hacés la base. Cómo hacer streuselkuchen paso a paso Precalentá el horno Ponelo a 180 °C . Enmantecá y enhariná el molde (o usá papel manteca).

Hacé el streusel (las miguitas) En un bowl, mezclá: 1 taza de harina leudante

1/2 taza de azúcar

Con la punta de los dedos, "arená" hasta que se formen miguitas (algunas chicas, otras medianas). No amases: la gracia es que queden sueltas. Prepará la base de la torta En otro bowl, mezclá:

1 taza de harina leudante

1/2 taza de azúcar

1 huevo

30 g de manteca derretida (sale de los 100 g totales)

3/4 taza de leche Integrá hasta que quede una mezcla espesa pero fluida. Si está muy dura, agregá 1–2 cucharadas extra de leche. Armado Volcá la mezcla de la base en el molde y emparejá. Arriba, repartí el streusel en forma de lluvia, cubriendo bien toda la superficie.

Horneado Horneá 30 a 40 minutos , hasta que el streusel esté dorado y al pinchar el centro salga seco (con alguna miguita pegada, pero sin líquido).

Enfriado y corte Dejá reposar 15 minutos antes de desmoldar. Cortá cuando esté tibia o fría: ahí el topping queda más crocante.