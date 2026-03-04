Cómo hacer la "torta borracha": la receta con ron al 80% que transforma un bizcochuelo en un postre explosivo

Prepararla con 24 horas de antelación permite que el ron penetre en las galletas de mantequilla, transformando la textura crujiente en una capa cremosa y potente.

Las fiestas de adultos requieren postres que superen los clásicos bizcochuelos infantiles. La Säufertorte, conocida popularmente como la "torta borracha", se ha convertido en el centro de atención de las celebraciones por su combinación de texturas cremosas, la acidez de las frutas rojas y la potencia del ron de alta graduación.

El éxito de esta preparación radica en que, a pesar de su apariencia sofisticada y su altura, es un bizcochuelo de placa muy sencillo de ejecutar que garantiza el éxito incluso para quienes no son expertos en pastelería. Se trata de una alternativa que sorprende por no ser el típico postre que los invitados ya conocen, como el tiramisú o la clásica torta de chocolate, aportando un toque de originalidad a la mesa dulce.

image Capas de sabor y una estructura para compartir 1. El bizcochuelo La base de este postre es un bizcochuelo liviano que requiere:

5 huevos.

5 cucharadas de agua caliente.

250 gramos de azúcar.

250 gramos de harina.

2 cucharaditas de polvo de hornear. Una vez horneado a 180 grados durante unos 30 minutos y bien frío, comienza el montaje por capas que define su identidad.