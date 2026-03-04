Cómo hacer la "torta borracha": la receta con ron al 80% que transforma un bizcochuelo en un postre explosivo

Las fiestas de adultos requieren postres que superen los clásicos bizcochuelos infantiles. La Säufertorte, conocida popularmente como la "torta borracha", se ha convertido en el centro de atención de las celebraciones por su combinación de texturas cremosas, la acidez de las frutas rojas y la potencia del ron de alta graduación.
El éxito de esta preparación radica en que, a pesar de su apariencia sofisticada y su altura, es un bizcochuelo de placa muy sencillo de ejecutar que garantiza el éxito incluso para quienes no son expertos en pastelería. Se trata de una alternativa que sorprende por no ser el típico postre que los invitados ya conocen, como el tiramisú o la clásica torta de chocolate, aportando un toque de originalidad a la mesa dulce.
Capas de sabor y una estructura para compartir
1. El bizcochuelo
La base de este postre es un bizcochuelo liviano que requiere:
5 huevos.
5 cucharadas de agua caliente.
250 gramos de azúcar.
250 gramos de harina.
2 cucharaditas de polvo de hornear.
Una vez horneado a 180 grados durante unos 30 minutos y bien frío, comienza el montajepor capas que define su identidad.
2. Montaje por capas: arándanos, crema y galletitas.
Sobre el bizcochuelo se extiende una capa generosa de arándanos rojos, que aportan el punto justo de acidez para equilibrar el dulzor.
Encima se coloca una montaña de crema montada: se utilizan cinco tazas de cremacon estabilizador para lograr una firmeza que sostenga el resto de los ingredientes sin desmoronarse al corte.
Luego sumergimos las galletitas de mantequilla en ron de alta graduación (80%)antes de colocarlas sobre la crema. Se iniciará un proceso de ósmosis. El alcohol y la humedad de la nata rompen las estructuras de almidón de la galleta, convirtiendo un elemento rígido en una capa con una consistencia similar a la de un bombón o una trufa. Esto permite que el postre se funda en la boca mientras el ron actúa como un puente de sabor entre la grasa de la crema y la acidez de la fruta.
Para finalizar, se cubre todo con una cobertura de chocolate fundido mezclado con un toque adicional de ron, lo que sella la humedad y potencia el aroma alcohólico que le da nombre a la torta.
3. Enfriado
Aunque el tiempo mínimo de enfriado es de dos horas, el sabor alcanza su plenitud si se prepara el día anterior, permitiendo que el ron se asiente y penetre profundamente en todas las texturas del bizcochuelo.
Torta borracha: el postre ideal para una fiesta numerosa
Esta receta está diseñada para rendir unas 24 porciones generosas, donde cada galletita superior marca el tamaño de una unidad. Es una opción contundente, con un aporte de unas 410 calorías por trozo, ideal para cerrar una cena o acompañar un festejo donde el postre debe ser el protagonista absoluto.