El agua donde herviste las papas no la tires: para qué sirve y por qué los cocineros la guardan siempre

En la mayoría de los hogares, el agua que queda después de hervir papas termina directamente en la pileta. Sin embargo, muchos especialistas en cocina, recetas, comida y gastronomía aseguran que se trata de un recurso que vale la pena conservar.

Por qué la milanesa queda dura: el paso que casi todos salteamos y que hace toda la diferencia

Cada cuánto hay que limpiar el inodoro, el baño y la cocina para evitar bacterias y malos olores

Durante la cocción, las papas liberan parte de su almidón al agua. Esa característica convierte al líquido en un ingrediente muy útil para distintas preparaciones culinarias.

Por eso, en numerosas recetas tradicionales y profesionales, el agua de cocción se reutiliza en lugar de desecharse.

El almidón presente en el agua actúa como un espesante natural. Esto significa que puede aportar cuerpo y textura a diferentes preparaciones sin necesidad de agregar otros productos.

Muchos cocineros utilizan este líquido para enriquecer sopas, guisos y salsas. Gracias a esta técnica, la comida adquiere una consistencia más cremosa y homogénea.

Incluso algunas recetas de pan casero incorporan agua de papa para mejorar la humedad de la masa.

image

Otros usos que pocos conocen

Además de utilizarse en la cocina, el agua donde se hirvieron papas puede aprovecharse para preparar purés más suaves y livianos.

Al agregar parte del líquido durante el pisado, se consigue una textura más cremosa sin necesidad de sumar grandes cantidades de manteca o crema.

Otro uso frecuente dentro de la gastronomía consiste en incorporarla a masas para pizza o focaccias.

Lo importante es que el agua no contenga exceso de sal y que se utilice una vez que haya enfriado lo suficiente.

Las mejores recetas suelen aprovechar cada ingrediente al máximo, y este líquido es un claro ejemplo de ello.

La próxima vez que hiervas papas para una comida, pensalo dos veces antes de tirar el agua. Puede convertirse en un aliado inesperado para mejorar muchas preparaciones y aprovechar mejor los recursos disponibles en la cocina.