5 de junio de 2026 - 09:00

El agua donde herviste las papas no la tires: para qué sirve y por qué los cocineros la guardan siempre

Los expertos en cocina, recetas, comida y gastronomía explican por qué el agua de las papas puede tener una segunda vida.

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Por Ignacio Alvarado

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Durante la cocción, las papas liberan parte de su almidón al agua. Esa característica convierte al líquido en un ingrediente muy útil para distintas preparaciones culinarias.

Por eso, en numerosas recetas tradicionales y profesionales, el agua de cocción se reutiliza en lugar de desecharse.

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El secreto está en el almidón

El almidón presente en el agua actúa como un espesante natural. Esto significa que puede aportar cuerpo y textura a diferentes preparaciones sin necesidad de agregar otros productos.

Muchos cocineros utilizan este líquido para enriquecer sopas, guisos y salsas. Gracias a esta técnica, la comida adquiere una consistencia más cremosa y homogénea.

Incluso algunas recetas de pan casero incorporan agua de papa para mejorar la humedad de la masa.

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Otros usos que pocos conocen

Además de utilizarse en la cocina, el agua donde se hirvieron papas puede aprovecharse para preparar purés más suaves y livianos.

Al agregar parte del líquido durante el pisado, se consigue una textura más cremosa sin necesidad de sumar grandes cantidades de manteca o crema.

Otro uso frecuente dentro de la gastronomía consiste en incorporarla a masas para pizza o focaccias.

Lo importante es que el agua no contenga exceso de sal y que se utilice una vez que haya enfriado lo suficiente.

Las mejores recetas suelen aprovechar cada ingrediente al máximo, y este líquido es un claro ejemplo de ello.

La próxima vez que hiervas papas para una comida, pensalo dos veces antes de tirar el agua. Puede convertirse en un aliado inesperado para mejorar muchas preparaciones y aprovechar mejor los recursos disponibles en la cocina.

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