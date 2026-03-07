Cómo hacer budín de coco con crumble: la receta para que quede húmedo por dentro y crocante por fuera

Hay recetas que aparecen en redes sociales o en cuadernos de cocina familiares y rápidamente se convierten en favoritas. No porque sean sofisticadas ni porque lleven ingredientes difíciles de conseguir, sino todo lo contrario: son simples, rendidoras y tienen ese sabor casero que siempre funciona.
En ese grupo entra de lleno este budín de coco con crumble, una preparación ideal para acompañar la merienda con mate, café o té. El coco tiene algo especial en la repostería. Su aroma invade la cocina mientras el budín se hornea y su sabor aporta una textura particular, suave y húmeda por dentro.
En esta receta, además, aparece otro protagonista que hace la diferencia: el crumble crocante de coco que se forma en la parte superior. Ese contraste entre la miga húmeda del budín y la capa crocante es justamente lo que vuelve a este clásico tan irresistible.
No se trata de una receta complicada ni requiere experiencia previa en la cocina. Con ingredientes básicos que se consiguen en cualquier supermercado y un paso a paso sencillo, el resultado es un budín esponjoso, húmedo y con una superficie dorada que se quiebra suavemente al cortarlo.
Perfecto para una tarde de lluvia, una reunión improvisada o simplemente para darse un gusto dulce sin demasiadas vueltas. Otra ventaja es que no necesita batidora eléctrica. Con un bowl, un batidor de mano o incluso un tenedor se puede preparar toda la mezcla.
El secreto está en no sobrebatir la mezcla y en preparar el crumble con manteca bien fría para que se formen pequeños grumos que después se transforman en esa capa crocante tan característica.
Ingredientes para la receta
Para el budín
- 3 huevos
- 180 g de azúcar
- 100 ml de aceite neutro o 100 g de manteca derretida
- 200 ml de leche
- 200 g de coco rallado
- 250 g de harina leudante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Para el crumble de coco
- 50 g de manteca fría
- 50 g de azúcar
- 60 g de harina común
- 40 g de coco rallado
El paso a paso para hacer un delicioso budín
- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar o aceitar un molde de budín o torta mediana.
- En un bowl grande colocar los huevos junto con el azúcar y batir a mano hasta que la mezcla quede más clara y espumosa.
- Agregar el aceite (o la manteca derretida), la leche y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta integrar.
- Incorporar el coco rallado y revolver.
- Sumar la harina leudante y la pizca de sal. Integrar con movimientos suaves hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos.
- Volcar la preparación en el molde previamente engrasado.
- Para el crumble, colocar en un bowl la harina, el azúcar y el coco rallado. Agregar la manteca fría cortada en cubitos y desarmar con los dedos hasta formar una textura arenosa con pequeños grumos.
- Distribuir el crumble sobre la mezcla del budín antes de llevar al horno.
- Hornear durante aproximadamente 40 a 45 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
- Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos y desmoldar.
El resultado es un budín con una miga muy húmeda gracias al coco y una capa superior dorada y crocante que lo vuelve aún más tentador. Ideal para cortar en porciones generosas y disfrutar con una buena ronda de mate.