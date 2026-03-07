7 de marzo de 2026 - 11:15

Cómo hacer budín de coco con crumble: la receta para que quede húmedo por dentro y crocante por fuera

Con algunos ingredientes que seguramente tenés en casa, vas a poder preparar un delicioso budín casero, que es imposible que salga mal.

budín
Por Daniela Leiva

Leé además

que es el budin de pan napolitano: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Qué es el budín de pan napolitano: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Por Andrés Aguilera
que es la torta alemana streuselkuchen: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Qué es la torta alemana streuselkuchen: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Por Andrés Aguilera

En ese grupo entra de lleno este budín de coco con crumble, una preparación ideal para acompañar la merienda con mate, café o té. El coco tiene algo especial en la repostería. Su aroma invade la cocina mientras el budín se hornea y su sabor aporta una textura particular, suave y húmeda por dentro.

En esta receta, además, aparece otro protagonista que hace la diferencia: el crumble crocante de coco que se forma en la parte superior. Ese contraste entre la miga húmeda del budín y la capa crocante es justamente lo que vuelve a este clásico tan irresistible.

Perfecto para una tarde de lluvia, una reunión improvisada o simplemente para darse un gusto dulce sin demasiadas vueltas. Otra ventaja es que no necesita batidora eléctrica. Con un bowl, un batidor de mano o incluso un tenedor se puede preparar toda la mezcla.

El secreto está en no sobrebatir la mezcla y en preparar el crumble con manteca bien fría para que se formen pequeños grumos que después se transforman en esa capa crocante tan característica.

Ingredientes para la receta

Para el budín

  • 3 huevos
  • 180 g de azúcar
  • 100 ml de aceite neutro o 100 g de manteca derretida
  • 200 ml de leche
  • 200 g de coco rallado
  • 250 g de harina leudante
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal

Para el crumble de coco

  • 50 g de manteca fría
  • 50 g de azúcar
  • 60 g de harina común
  • 40 g de coco rallado

El paso a paso para hacer un delicioso budín

  1. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar o aceitar un molde de budín o torta mediana.
  2. En un bowl grande colocar los huevos junto con el azúcar y batir a mano hasta que la mezcla quede más clara y espumosa.
  3. Agregar el aceite (o la manteca derretida), la leche y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta integrar.
  4. Incorporar el coco rallado y revolver.
  5. Sumar la harina leudante y la pizca de sal. Integrar con movimientos suaves hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos.
  6. Volcar la preparación en el molde previamente engrasado.
  7. Para el crumble, colocar en un bowl la harina, el azúcar y el coco rallado. Agregar la manteca fría cortada en cubitos y desarmar con los dedos hasta formar una textura arenosa con pequeños grumos.
  8. Distribuir el crumble sobre la mezcla del budín antes de llevar al horno.
  9. Hornear durante aproximadamente 40 a 45 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
  10. Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos y desmoldar.

El resultado es un budín con una miga muy húmeda gracias al coco y una capa superior dorada y crocante que lo vuelve aún más tentador. Ideal para cortar en porciones generosas y disfrutar con una buena ronda de mate.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta es perfecta para recuperar el pan duro que quedó en casa.

La forma más fácil y rápida de hacer budín de pan: en licuadora con solo5 ingredientes y en 25 minutos

Esta receta es ideal para cuidar el cuerpo y comer algo rico.

Budín de calabaza en pocos pasos, y con un sabor único: se hace en cuestión de minutos

Esta reflexión de Albert Einstein funciona como una lección para la vida.

Albert Einstein, el físico que explicó cómo enfrentar la incertidumbre: "La vida es como andar en bicicleta"

Lemonading: la técnica de paisajismo que recomiendan los expertos.

Lemonading: la receta de los expertos para transformar un patio seco en un oasis lleno de vida