Cómo hacer budín de coco con crumble: la receta para que quede húmedo por dentro y crocante por fuera

Con algunos ingredientes que seguramente tenés en casa, vas a poder preparar un delicioso budín casero, que es imposible que salga mal.

Hay recetas que aparecen en redes sociales o en cuadernos de cocina familiares y rápidamente se convierten en favoritas. No porque sean sofisticadas ni porque lleven ingredientes difíciles de conseguir, sino todo lo contrario: son simples, rendidoras y tienen ese sabor casero que siempre funciona.

En ese grupo entra de lleno este budín de coco con crumble, una preparación ideal para acompañar la merienda con mate, café o té. El coco tiene algo especial en la repostería. Su aroma invade la cocina mientras el budín se hornea y su sabor aporta una textura particular, suave y húmeda por dentro.

En esta receta, además, aparece otro protagonista que hace la diferencia: el crumble crocante de coco que se forma en la parte superior. Ese contraste entre la miga húmeda del budín y la capa crocante es justamente lo que vuelve a este clásico tan irresistible.

No se trata de una receta complicada ni requiere experiencia previa en la cocina. Con ingredientes básicos que se consiguen en cualquier supermercado y un paso a paso sencillo, el resultado es un budín esponjoso, húmedo y con una superficie dorada que se quiebra suavemente al cortarlo.

Perfecto para una tarde de lluvia, una reunión improvisada o simplemente para darse un gusto dulce sin demasiadas vueltas. Otra ventaja es que no necesita batidora eléctrica. Con un bowl, un batidor de mano o incluso un tenedor se puede preparar toda la mezcla.

El secreto está en no sobrebatir la mezcla y en preparar el crumble con manteca bien fría para que se formen pequeños grumos que después se transforman en esa capa crocante tan característica. Ingredientes para la receta Para el budín 3 huevos

180 g de azúcar

100 ml de aceite neutro o 100 g de manteca derretida

200 ml de leche

200 g de coco rallado

250 g de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal Para el crumble de coco 50 g de manteca fría

50 g de azúcar

60 g de harina común

40 g de coco rallado El paso a paso para hacer un delicioso budín Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar o aceitar un molde de budín o torta mediana. En un bowl grande colocar los huevos junto con el azúcar y batir a mano hasta que la mezcla quede más clara y espumosa. Agregar el aceite (o la manteca derretida), la leche y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta integrar. Incorporar el coco rallado y revolver. Sumar la harina leudante y la pizca de sal. Integrar con movimientos suaves hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos. Volcar la preparación en el molde previamente engrasado. Para el crumble, colocar en un bowl la harina, el azúcar y el coco rallado. Agregar la manteca fría cortada en cubitos y desarmar con los dedos hasta formar una textura arenosa con pequeños grumos. Distribuir el crumble sobre la mezcla del budín antes de llevar al horno. Hornear durante aproximadamente 40 a 45 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos y desmoldar. El resultado es un budín con una miga muy húmeda gracias al coco y una capa superior dorada y crocante que lo vuelve aún más tentador. Ideal para cortar en porciones generosas y disfrutar con una buena ronda de mate.