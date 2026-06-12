La psicología ha llegado a la conclusión de que las personas de entre 60 y 80 años valoran más las rutinas simples en comparación con las generaciones posteriores

La psicología no afirma que todas las personas de entre 60 y 80 años vivan igual, pero sí encontró un patrón importante: en la adultez mayor, las rutinas simples suelen tener más valor emocional que en etapas más jóvenes, especialmente cuando dan estructura, autonomía y sensación de propósito.

Según la psicología, las personas nacidas entre 1960 y 1970 desarrollaron resiliencia frente a la frustración

Levantarse a una hora parecida, caminar, cuidar plantas, preparar el desayuno, leer, hacer compras cerca de casa o visitar a alguien conocido pueden parecer gestos mínimos. Sin embargo, en esta etapa de la vida muchas de esas acciones funcionan como anclas psicológicas : ordenan el día y reducen la sensación de incertidumbre.

Un estudio publicado en JAMA Psychiatry analizó patrones de actividad de 24 horas en adultos mayores y encontró que quienes mantenían ritmos más estables, se levantaban temprano y permanecían activos durante el día tenían menos síntomas depresivos y mejor desempeño cognitivo que quienes presentaban patrones más irregulares.

La investigación no dice que una rutina cure la depresión ni que levantarse temprano sea una fórmula universal. Lo que muestra es más preciso: la regularidad diaria , la actividad sostenida y la organización del tiempo aparecen asociadas con mejores indicadores de salud mental en personas mayores.

En generaciones posteriores, las rutinas suelen competir con una lógica de cambio permanente: notificaciones, multitarea, urgencias laborales, consumo rápido de contenido y una sensación constante de que siempre hay algo nuevo por hacer o mirar.

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En cambio, entre muchas personas de 60 a 80 años, las rutinas simples pueden tener otro significado. No son vistas necesariamente como repetición aburrida, sino como una forma de conservar control, cuidar vínculos y sostener hábitos que ya demostraron ser útiles.

La teoría que ayuda a entender este cambio

La teoría de la selectividad socioemocional, desarrollada por la psicóloga Laura Carstensen, plantea que a medida que las personas envejecen y perciben el tiempo como más limitado, suelen priorizar objetivos con mayor valor emocional.

Esto puede explicar por qué ciertas actividades sencillas ganan importancia: tomar mate con alguien cercano, regar las plantas, mantener una caminata diaria o repetir una comida familiar no son solo hábitos. También pueden ser momentos de sentido, pertenencia y calma.

No es rutina por rigidez, sino por previsibilidad

Un error común es interpretar la preferencia por la rutina como resistencia al cambio. En realidad, muchas veces la rutina funciona como un recurso psicológico: baja la carga de decisiones, permite anticipar el día y ayuda a conservar independencia.

La Organización Mundial de la Salud advierte que en la adultez mayor la conexión social, la participación significativa y las actividades con propósito son claves para la salud mental. Por eso, una rutina simple puede ser mucho más que una costumbre: puede sostener contacto, movimiento y autoestima.

Qué rutinas suelen tener más valor

No todas las rutinas aportan lo mismo. Las más beneficiosas suelen combinar estructura con algún componente de disfrute, vínculo o cuidado personal. La clave no es llenar el día de obligaciones, sino repetir acciones que ordenen sin encerrar.

Caminar a diario: suma movimiento, aire libre y sensación de continuidad.

suma movimiento, aire libre y sensación de continuidad. Mantener horarios de sueño: ayuda a ordenar el ritmo del día.

ayuda a ordenar el ritmo del día. Cuidar plantas, mascotas o la casa: aporta responsabilidad y propósito.

aporta responsabilidad y propósito. Compartir comidas o visitas: refuerza vínculos y pertenencia.

refuerza vínculos y pertenencia. Leer, rezar, escuchar radio o música: ofrece calma y conexión personal.

ofrece calma y conexión personal. Hacer compras o trámites simples: preserva autonomía y contacto con el entorno.

El matiz necesario: la rutina también debe ser flexible

La rutina se vuelve positiva cuando da sostén, no cuando encierra. Si una persona no puede modificar nada sin angustiarse, si evita todo contacto nuevo o si la repetición tapa tristeza, aislamiento o miedo, ya no se trata solo de una preferencia saludable.

Por eso, el equilibrio ideal combina hábitos estables con pequeñas variaciones: una caminata por otro recorrido, una llamada inesperada, una actividad grupal, una salida breve o un aprendizaje nuevo.