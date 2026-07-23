23 de julio de 2026 - 20:00

Equilibrio entre trabajo y vida personal: la psicología demuestra que las personas criadas en las décadas de 1960 y 1970 tienen una visión muy distinta a las generaciones más jóvenes

Mientras que estas personas priorizaron la estabilidad y el compromiso con el trabajo, las demás generaciones redefinieron el equilibrio entre la vida personal y laboral.

trabajo y vida personal
Por Redacción Por Las Redes

El concepto de equilibrio entre el trabajo y la vida personal se convirtió en uno de los valores más mencionados dentro del mercado laboral. Sin embargo, aunque la mayoría de los trabajadores afirma considerarlo importante, cada generación interpreta esa idea de una manera diferente.

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Los Baby Boomers: el trabajo como símbolo de compromiso y estabilidad

Para los Baby Boomers, criados aproximadamente entre las décadas de 1960 y 1970, el equilibrio nunca significó reducir la importancia del trabajo.

Muchos comenzaron su vida laboral en una época marcada por el crecimiento económico, el empleo estable y la posibilidad de desarrollar una carrera durante décadas dentro de una misma empresa. En ese contexto, la dedicación, la permanencia y el esfuerzo constante eran vistos como el camino natural hacia el progreso.

Por eso, trabajar más horas o responder a las necesidades de la empresa fuera del horario habitual no era interpretado como una pérdida del equilibrio, sino como una muestra de responsabilidad y compromiso profesional.

Baby Boomers

Baby Boomers

Generación X: el inicio de la búsqueda de flexibilidad

La Generación X comenzó a modificar esa relación con el trabajo.

Quienes ingresaron al mercado laboral durante períodos de cambios económicos y transformaciones empresariales aprendieron que la estabilidad ya no estaba garantizada. Como consecuencia, empezaron a valorar la posibilidad de combinar las responsabilidades laborales con la vida familiar.

Para este grupo, el equilibrio consistía principalmente en disponer de cierta flexibilidad para cumplir con las obligaciones personales sin abandonar el compromiso con la carrera profesional.

Millennials: impulsar el debate, pero con dificultades para desconectarse

Los Millennials fueron quienes instalaron en las empresas conceptos como agotamiento laboral, bienestar, autocuidado y límites entre la vida personal y el trabajo.

Sin embargo, distintos estudios muestran una contradicción entre el discurso y la práctica.

Diversas investigaciones sobre hábitos laborales indican que muchos millennials continúan respondiendo correos fuera del horario de oficina, utilizan sus vacaciones para mantenerse disponibles o incluso simulan estar trabajando para evitar transmitir una imagen de menor compromiso.

Como resultado, para muchos millennials el equilibrio no implica una separación total entre trabajo y vida personal, sino una distribución más flexible de las horas laborales.

Generación Z: el equilibrio como una condición básica

La Generación Z presenta la visión más diferente respecto de los Baby Boomers.

Para los trabajadores más jóvenes, mantener límites claros entre el empleo y la vida privada no representa un beneficio adicional, sino una condición básica al momento de elegir un trabajo.

Gen Z

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Apagar las notificaciones al finalizar la jornada, no utilizar dispositivos personales para cuestiones laborales y respetar los horarios de descanso forman parte de una forma distinta de entender la productividad.

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