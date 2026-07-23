Equilibrio entre trabajo y vida personal: la psicología demuestra que las personas criadas en las décadas de 1960 y 1970 tienen una visión muy distinta a las generaciones más jóvenes

El concepto de equilibrio entre el trabajo y la vida personal se convirtió en uno de los valores más mencionados dentro del mercado laboral. Sin embargo, aunque la mayoría de los trabajadores afirma considerarlo importante, cada generación interpreta esa idea de una manera diferente.

Las personas nacidas entre 1975 y 1985 tuvieron 5 responsabilidades que los jóvenes del siglo apenas puede soportar

Los psicólogos son categóricos: las personas nacidas entre 1960 y 1980 representan la última generación que creció con este valioso valor que se ha perdido

Para los Baby Boomers , criados aproximadamente entre las décadas de 1960 y 1970, el equilibrio nunca significó reducir la importancia del trabajo.

Muchos comenzaron su vida laboral en una época marcada por el crecimiento económico , el empleo estable y la posibilidad de desarrollar una carrera durante décadas dentro de una misma empresa. En ese contexto, la dedicación, la permanencia y el esfuerzo constante eran vistos como el camino natural hacia el progreso.

Por eso, trabajar más horas o responder a las necesidades de la empresa fuera del horario habitual no era interpretado como una pérdida del equilibrio, sino como una muestra de responsabilidad y compromiso profesional.

La Generación X comenzó a modificar esa relación con el trabajo.

Quienes ingresaron al mercado laboral durante períodos de cambios económicos y transformaciones empresariales aprendieron que la estabilidad ya no estaba garantizada. Como consecuencia, empezaron a valorar la posibilidad de combinar las responsabilidades laborales con la vida familiar.

Para este grupo, el equilibrio consistía principalmente en disponer de cierta flexibilidad para cumplir con las obligaciones personales sin abandonar el compromiso con la carrera profesional.

Millennials: impulsar el debate, pero con dificultades para desconectarse

Los Millennials fueron quienes instalaron en las empresas conceptos como agotamiento laboral, bienestar, autocuidado y límites entre la vida personal y el trabajo.

Sin embargo, distintos estudios muestran una contradicción entre el discurso y la práctica.

Diversas investigaciones sobre hábitos laborales indican que muchos millennials continúan respondiendo correos fuera del horario de oficina, utilizan sus vacaciones para mantenerse disponibles o incluso simulan estar trabajando para evitar transmitir una imagen de menor compromiso.

Como resultado, para muchos millennials el equilibrio no implica una separación total entre trabajo y vida personal, sino una distribución más flexible de las horas laborales.

Generación Z: el equilibrio como una condición básica

La Generación Z presenta la visión más diferente respecto de los Baby Boomers.

Para los trabajadores más jóvenes, mantener límites claros entre el empleo y la vida privada no representa un beneficio adicional, sino una condición básica al momento de elegir un trabajo.

Gen Z

Apagar las notificaciones al finalizar la jornada, no utilizar dispositivos personales para cuestiones laborales y respetar los horarios de descanso forman parte de una forma distinta de entender la productividad.