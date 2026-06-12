12 de junio de 2026 - 12:35

Qué significa la señal de tránsito circular con borde rojo y la frase "4 tns"

Tránsito. Una confusión frecuente es creer que “4 tns” indica una distancia, una velocidad, una altura o una categoría de ruta.

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Por Andrés Aguilera

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El conductor debe respetarla porque marca una restricción vinculada con la seguridad de la vía, la resistencia del pavimento, puentes, calles angostas o zonas donde el tránsito pesado puede generar riesgo.

Qué quiere decir “tns” en la señal

La abreviatura “tns” hace referencia a toneladas. Por eso, si la señal muestra el número 4, el límite señalado es de 4 toneladas. Esa cifra puede cambiar según el lugar: hay carteles similares con otros valores.

A qué vehículos afecta

La señal apunta sobre todo a vehículos pesados: camiones, utilitarios cargados, transporte de mercadería, maquinaria o unidades que puedan superar el peso indicado. Un auto particular común no suele llegar a ese valor, pero la carga transportada siempre importa.

Qué significa la señal de tránsito circular con borde rojo y la frase 4 tns

El dato clave es que el límite no se interpreta por tamaño visual del vehículo, sino por peso total. Por eso, una camioneta, un furgón o un vehículo comercial con carga pueden estar alcanzados aunque no parezcan tan grandes como un camión.

Por qué existe esta restricción

La limitación de peso se usa para proteger estructuras y ordenar el tránsito. Puede aparecer antes de puentes, calles internas, zonas residenciales, caminos con pavimento débil, pasos angostos o áreas donde el tránsito pesado no está permitido.

Si un vehículo más pesado que el permitido ingresa igual, puede dañar la calzada, comprometer una estructura o generar maniobras peligrosas. Por eso, la señal tiene carácter obligatorio.

Con qué se suele confundir

No señala velocidad máxima: para eso existe otro tipo de cartel circular con número, pero expresado en kilómetros por hora.

También puede confundirse con la señal de peso por eje. La diferencia es importante: una limita el peso total del vehículo, mientras la otra controla cuánto peso transmite cada eje a la calzada.

  • Significado: límite de peso.
  • Valor indicado: hasta 4 toneladas.
  • Tipo de señal: reglamentaria o prescriptiva.
  • No significa: velocidad, distancia ni altura.
  • Conducta correcta: no ingresar si el vehículo supera ese peso.

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