La señal de tránsito circular con borde rojo y la inscripción “4 tns” indica una limitación de peso. En términos simples, advierte que no pueden circular por ese tramo vehículos cuyo peso supere las 4 toneladas. Es una señal reglamentaria o prescriptiva, por lo que no funciona como sugerencia.
El conductor debe respetarla porque marca una restricción vinculada con la seguridad de la vía, la resistencia del pavimento, puentes, calles angostas o zonas donde el tránsito pesado puede generar riesgo.
Qué quiere decir “tns” en la señal
La abreviatura “tns” hace referencia a toneladas. Por eso, si la señal muestra el número 4, el límite señalado es de 4 toneladas. Esa cifra puede cambiar según el lugar: hay carteles similares con otros valores.
El Manual de Señalética de la Agencia Nacional de Seguridad Vial incluye la limitación de peso dentro de las señales reglamentarias o prescriptivas. También diferencia esta señal de la limitación de peso por eje, que se usa para otro tipo de restricción.
A qué vehículos afecta
La señal apunta sobre todo a vehículos pesados: camiones, utilitarios cargados, transporte de mercadería, maquinaria o unidades que puedan superar el peso indicado. Un auto particular común no suele llegar a ese valor, pero la carga transportada siempre importa.
Qué significa la señal de tránsito circular con borde rojo y la frase 4 tns
El dato clave es que el límite no se interpreta por tamaño visual del vehículo, sino por peso total. Por eso, una camioneta, un furgón o un vehículo comercial con carga pueden estar alcanzados aunque no parezcan tan grandes como un camión.
Por qué existe esta restricción
La limitación de peso se usa para proteger estructuras y ordenar el tránsito. Puede aparecer antes de puentes, calles internas, zonas residenciales, caminos con pavimento débil, pasos angostos o áreas donde el tránsito pesado no está permitido.
Si un vehículo más pesado que el permitido ingresa igual, puede dañar la calzada, comprometer una estructura o generar maniobras peligrosas. Por eso, la señal tiene carácter obligatorio.
Con qué se suele confundir
No señala velocidad máxima: para eso existe otro tipo de cartel circular con número, pero expresado en kilómetros por hora.
También puede confundirse con la señal de peso por eje. La diferencia es importante: una limita el peso total del vehículo, mientras la otra controla cuánto peso transmite cada eje a la calzada.
- Significado: límite de peso.
- Valor indicado: hasta 4 toneladas.
- Tipo de señal: reglamentaria o prescriptiva.
- No significa: velocidad, distancia ni altura.
- Conducta correcta: no ingresar si el vehículo supera ese peso.