Cómo limpiar la pantalla del televisor con 1 ingrediente y que luzca como nueva para ver el Mundial 2026

La clave no está solo en sacar el polvo, sino en evitar humedad directa, presión fuerte y productos que dañan el panel.

Limpiar la pantalla del televisor parece una tarea simple, pero algunos hábitos pueden terminar dejando marcas, rayas o daños en el panel. Usar servilletas, aplicar líquido directo o presionar demasiado son errores frecuentes que conviene evitar si se quiere mantener la imagen nítida y el equipo en buen estado.

Materiales necesarios Paño de microfibra limpio y seco.

Agua destilada.

Un pulverizador pequeño.

Opción: mezcla de agua destilada con vinagre blanco (50/50). Paso a paso para una limpieza segura Apagar y desenchufar el televisor : evita descargas eléctricas y permite ver mejor la suciedad.

Retirar el polvo con microfibra : pasar suavemente un paño seco en movimientos circulares para eliminar partículas.

Preparar la solución de limpieza : llenar un pulverizador con agua destilada, o bien con una mezcla mitad agua y mitad vinagre blanco.

Aplicar sobre el paño, no en la pantalla : nunca pulverizar directamente; la humedad podría filtrarse en el equipo.

Limpiar la superficie : frotar con suavidad en líneas rectas hasta cubrir toda la pantalla.

Secar inmediatamente: usar otra microfibra seca para evitar vetas. 022f3ca2-488b-47d5-8ec0-54bf32d75b15 Qué no hacer al limpiar la pantalla No usar limpiavidrios ni alcohol isopropílico en exceso: los químicos pueden dañar el recubrimiento del panel.

No aplicar presión fuerte: puede alterar los píxeles.

No usar papel de cocina ni servilletas: dejan pelusa y pueden rayar la superficie. Beneficios de una limpieza regular Según la Asociación Argentina de Usuarios de Electrónica (2024), limpiar la pantalla al menos dos veces por semana ayuda a reducir el desgaste del panel y mejora la nitidez de la imagen. Además, mantener el televisor libre de polvo disminuye la acumulación de bacterias en el hogar.