Cómo limpiar la pantalla del televisor con 1 ingrediente y que luzca como nueva para ver el Mundial 2026

Limpiar la pantalla del televisor parece una tarea simple, pero algunos hábitos pueden terminar dejando marcas, rayas o daños en el panel. Usar servilletas, aplicar líquido directo o presionar demasiado son errores frecuentes que conviene evitar si se quiere mantener la imagen nítida y el equipo en buen estado.
Materiales necesarios
Paso a paso para una limpieza segura
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Apagar y desenchufar el televisor: evita descargas eléctricas y permite ver mejor la suciedad.
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Retirar el polvo con microfibra: pasar suavemente un paño seco en movimientos circulares para eliminar partículas.
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Preparar la solución de limpieza: llenar un pulverizador con agua destilada, o bien con una mezcla mitad agua y mitad vinagre blanco.
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Aplicar sobre el paño, no en la pantalla: nunca pulverizar directamente; la humedad podría filtrarse en el equipo.
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Limpiar la superficie: frotar con suavidad en líneas rectas hasta cubrir toda la pantalla.
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Secar inmediatamente: usar otra microfibra seca para evitar vetas.
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Qué no hacer al limpiar la pantalla
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No usar limpiavidrios ni alcohol isopropílico en exceso: los químicos pueden dañar el recubrimiento del panel.
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No aplicar presión fuerte: puede alterar los píxeles.
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No usar papel de cocina ni servilletas: dejan pelusa y pueden rayar la superficie.
Beneficios de una limpieza regular
Según la Asociación Argentina de Usuarios de Electrónica (2024), limpiar la pantalla al menos dos veces por semana ayuda a reducir el desgaste del panel y mejora la nitidez de la imagen. Además, mantener el televisor libre de polvo disminuye la acumulación de bacterias en el hogar.
La pantalla del televisor puede mantenerse impecable con pocos materiales y en minutos. La clave está en usar microfibra, agua destilada y movimientos suaves, evitando productos abrasivos que comprometan la durabilidad del equipo.