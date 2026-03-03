3 de marzo de 2026 - 10:52

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, ricas y sin harina para tus almuerzos del 3 al 7 de marzo

Cinco opciones saludables, simples, sin harina y con sabor casero para atravesar la semana sin caer en pedir el delivery.

pollo al limón con ensalada 2
omelette de espinaca
Por Daniela Leiva

Pero la buena noticia es que se puede comer rico, variado y casero sin prender el horno durante horas. Las recetas sin harina no tienen por qué ser aburridas ni repetitivas.

Con verduras, carnes, huevos, legumbres y lácteos se pueden armar platos completos, saciantes y llenos de sabor. La clave está en combinar bien los ingredientes y elegir preparaciones simples, de esas que salen casi de memoria y no exigen técnicas complicadas.

1-Omelette de espinaca y queso

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 1 taza de espinaca fresca o congelada (ya escurrida)
  • 100 g de queso cremoso o mozzarella
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de aceite

Paso a paso

  1. Batí los huevos con sal y pimienta.
  2. En una sartén con un poco de aceite salteá la espinaca unos minutos.
  3. Volcá los huevos batidos y cociná a fuego medio.
  4. Cuando la base esté firme, agregá el queso en una mitad y doblá el omelette.
  5. Cociná unos minutos más hasta que el queso se derrita.
    omelette de espinaca.

2-Pollo al limón con ensalada tibia

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo
  • Jugo de 1 limón
  • 1 diente de ajo picado
  • 1 zucchini
  • 1 zanahoria
  • 1 morrón
  • Aceite de oliva, sal y pimienta

Paso a paso

  1. Condimentá el pollo con limón, ajo, sal y pimienta.
  2. Cocinalo en una sartén bien caliente hasta que esté dorado y cocido por dentro.
  3. Aparte, salteá las verduras cortadas en tiras con un poco de aceite de oliva hasta que estén tiernas pero firmes.
  4. Serví el pollo con la ensalada tibia por encima o al costado.
    pollo al limón con ensalada tibia

3-Ensalada completa de lentejas

Ingredientes

  • 2 tazas de lentejas cocidas
  • 1 tomate grande
  • 1/2 cebolla morada
  • 1 lata de atún al natural
  • Perejil picado
  • Aceite y vinagre

Paso a paso

  1. Colocá las lentejas en un bowl.
  2. Sumá el tomate en cubos, la cebolla bien picada y el atún escurrido.
  3. Condimentá con aceite, vinagre, sal y perejil.
  4. Mezclá bien y llevá a la heladera 15 minutos antes de servir para que tome sabor.
    ensalada completa de lentejas

4-Tarta sin masa de zapallitos

Ingredientes

  • 3 zapallitos
  • 3 huevos
  • 150 g de queso rallado
  • 1/2 cebolla
  • Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso

  1. Salteá la cebolla y los zapallitos en cubos hasta que pierdan el exceso de agua.
  2. En un bowl mezclá los huevos con el queso y los condimentos.
  3. Integrá las verduras y volcá todo en una fuente apenas aceitada.
  4. Llevá a horno medio, 180 °C, durante 25 a 30 minutos hasta que esté firme y dorada.
    tarta de zapallitos

5-Hamburguesas caseras con puré de calabaza

Ingredientes

  • 500 g de carne picada
  • 1 huevo
  • 1 diente de ajo
  • Sal y pimienta
  • 1/2 calabaza

Paso a paso

  1. Mezclá la carne con el huevo, el ajo picado, sal y pimienta.
  2. Formá hamburguesas y cocinalas en plancha o sartén hasta que estén bien hechas.
  3. Para el puré, cociná la calabaza al horno o hervida hasta que esté tierna y pisala con un poco de sal y un chorrito de aceite de oliva.
    hamburguesas con puré
