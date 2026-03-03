Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, ricas y sin harina para tus almuerzos del 3 al 7 de marzo

Cinco opciones saludables, simples, sin harina y con sabor casero para atravesar la semana sin caer en pedir el delivery.

Pensar qué cocinar cada mediodía puede convertirse en un problema. Entre el trabajo, el estudio, los chicos y el poco tiempo, el almuerzo termina resolviéndose con lo primero que aparece en la heladera. Si además querés evitar comer preparaciones con harina, el desafío parece mayor.

Pero la buena noticia es que se puede comer rico, variado y casero sin prender el horno durante horas. Las recetas sin harina no tienen por qué ser aburridas ni repetitivas.

Con verduras, carnes, huevos, legumbres y lácteos se pueden armar platos completos, saciantes y llenos de sabor. La clave está en combinar bien los ingredientes y elegir preparaciones simples, de esas que salen casi de memoria y no exigen técnicas complicadas.

1-Omelette de espinaca y queso Ingredientes 3 huevos

1 taza de espinaca fresca o congelada (ya escurrida)

100 g de queso cremoso o mozzarella

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de aceite Paso a paso Batí los huevos con sal y pimienta. En una sartén con un poco de aceite salteá la espinaca unos minutos. Volcá los huevos batidos y cociná a fuego medio. Cuando la base esté firme, agregá el queso en una mitad y doblá el omelette. Cociná unos minutos más hasta que el queso se derrita. omelette de espinaca. 2-Pollo al limón con ensalada tibia Ingredientes 2 pechugas de pollo

Jugo de 1 limón

1 diente de ajo picado

1 zucchini

1 zanahoria

1 morrón

Aceite de oliva, sal y pimienta Paso a paso Condimentá el pollo con limón, ajo, sal y pimienta. Cocinalo en una sartén bien caliente hasta que esté dorado y cocido por dentro. Aparte, salteá las verduras cortadas en tiras con un poco de aceite de oliva hasta que estén tiernas pero firmes. Serví el pollo con la ensalada tibia por encima o al costado. pollo al limón con ensalada tibia 3-Ensalada completa de lentejas Ingredientes 2 tazas de lentejas cocidas

1 tomate grande

1/2 cebolla morada

1 lata de atún al natural

Perejil picado

Aceite y vinagre Paso a paso Colocá las lentejas en un bowl. Sumá el tomate en cubos, la cebolla bien picada y el atún escurrido. Condimentá con aceite, vinagre, sal y perejil. Mezclá bien y llevá a la heladera 15 minutos antes de servir para que tome sabor. ensalada completa de lentejas 4-Tarta sin masa de zapallitos Ingredientes 3 zapallitos

3 huevos

150 g de queso rallado

1/2 cebolla

Sal, pimienta y nuez moscada Paso a paso Salteá la cebolla y los zapallitos en cubos hasta que pierdan el exceso de agua. En un bowl mezclá los huevos con el queso y los condimentos. Integrá las verduras y volcá todo en una fuente apenas aceitada. Llevá a horno medio, 180 °C, durante 25 a 30 minutos hasta que esté firme y dorada. tarta de zapallitos 5-Hamburguesas caseras con puré de calabaza Ingredientes 500 g de carne picada

1 huevo

1 diente de ajo

Sal y pimienta

1/2 calabaza Paso a paso Mezclá la carne con el huevo, el ajo picado, sal y pimienta. Formá hamburguesas y cocinalas en plancha o sartén hasta que estén bien hechas. Para el puré, cociná la calabaza al horno o hervida hasta que esté tierna y pisala con un poco de sal y un chorrito de aceite de oliva. hamburguesas con puré