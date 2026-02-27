Cuáles son las consecuencias en el cuerpo al comer pastas todos los días, según especialistas

Laspastas forman parte de la alimentación cotidiana por su practicidad, sabor y costo accesible. Sin embargo, especialistas alertan que su consumo diario, especialmente si no se equilibra con otros alimentos, puede provocar alteraciones en el organismo con el paso del tiempo.
Aunque aportan energía gracias a los carbohidratos, comerlas todos los días sin variedad nutricional podría desencadenar problemas metabólicos y digestivos. La clave, está en la frecuencia, las porciones y el acompañamiento.
Deficiencias nutricionales y síndrome metabólico
Una alimentación basada principalmente en pastas refinadas puede desplazar otros alimentos esenciales como verduras, proteínas y grasas saludables. Esto puede derivar en deficiencias de vitaminas, minerales y fibra, nutrientes fundamentales para el funcionamiento del cuerpo.
Además, el consumo frecuente de carbohidratos refinados se asocia al síndrome metabólico, un conjunto de factores de riesgo que incluyen aumento de grasa abdominal, resistencia a la insulina y alteraciones en los niveles de colesterol.
Estas condiciones elevan la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.
Cuando las pastas se combinan con salsas ricas en grasas saturadas o sodio, el impacto puede ser mayor, contribuyendo al desequilibrio nutricional general.
Aumento de la presión arterial y efectos digestivos
El consumo habitual de acompañamientos como preparaciones con alto contenido de sodio (salsas industriales), puede favorecer el aumento de la presión arterial. La hipertensión es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.
En cuanto a la digestión, las pastas refinadas contienen menos fibra que sus versiones integrales, lo que puede provocar tránsito intestinal lento, sensación de pesadez e incluso estreñimiento en algunas personas.
También pueden generar picos rápidos de glucosa en sangre seguidos de descensos bruscos, lo que produce fatiga y hambre en poco tiempo, dificultando el control del apetito.
Desde elCentro Nacional de Información Biotecnológica recomiendan alternar con pastas integrales, acompañarlas con verduras, legumbres y proteínas magras, y moderar las porciones. De esta forma se obtiene una comida más equilibrada y saciante.
Incorporarlas ocasionalmente dentro de una dieta variada permite disfrutar de este alimento sin comprometer la salud a largo plazo.
Comer pastas todos los días no es necesariamente perjudicial si se equilibran con otros nutrientes, pero una alimentación monótona basada en carbohidratos refinados puede tener consecuencias importantes en el cuerpo.