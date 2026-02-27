27 de febrero de 2026 - 18:25

Cuáles son las consecuencias en el cuerpo al comer pastas todos los días, según especialistas

Comer pastas diariamente puede generar efectos inesperados en el cuerpo y en la salud general. Especialistas explican sus consecuencias en el organismo.

La moderación y la variedad de las pastas siguen siendo la base de una alimentación saludable.

La moderación y la variedad de las pastas siguen siendo la base de una alimentación saludable.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Las pastas forman parte de la alimentación cotidiana por su practicidad, sabor y costo accesible. Sin embargo, especialistas alertan que su consumo diario, especialmente si no se equilibra con otros alimentos, puede provocar alteraciones en el organismo con el paso del tiempo.

Leé además

que comer esta semana: 5 recetas rapidas, economicas y sin harina para hacer del 23 al 27 de febrero

Qué comer esta semana: 5 recetas rápidas, económicas y sin harina para hacer del 23 al 27 de febrero

Por Daniela Leiva
Descubrí todo lo que podés hacer con cáscaras de Palta.

Las cáscaras de palta no las tires, tenés un tesoro en casa: cuatro formas prácticas de reutilizarlas

Por Sofía Serelli

Aunque aportan energía gracias a los carbohidratos, comerlas todos los días sin variedad nutricional podría desencadenar problemas metabólicos y digestivos. La clave, está en la frecuencia, las porciones y el acompañamiento.

comer pasta todos los días
La moderación y la variedad de las pastas siguen siendo la base de una alimentación saludable.

La moderación y la variedad de las pastas siguen siendo la base de una alimentación saludable.

Deficiencias nutricionales y síndrome metabólico

  • Una alimentación basada principalmente en pastas refinadas puede desplazar otros alimentos esenciales como verduras, proteínas y grasas saludables. Esto puede derivar en deficiencias de vitaminas, minerales y fibra, nutrientes fundamentales para el funcionamiento del cuerpo.
  • Además, el consumo frecuente de carbohidratos refinados se asocia al síndrome metabólico, un conjunto de factores de riesgo que incluyen aumento de grasa abdominal, resistencia a la insulina y alteraciones en los niveles de colesterol.

Estas condiciones elevan la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

Cuando las pastas se combinan con salsas ricas en grasas saturadas o sodio, el impacto puede ser mayor, contribuyendo al desequilibrio nutricional general.

Aumento de la presión arterial y efectos digestivos

El consumo habitual de acompañamientos como preparaciones con alto contenido de sodio (salsas industriales), puede favorecer el aumento de la presión arterial. La hipertensión es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

En cuanto a la digestión, las pastas refinadas contienen menos fibra que sus versiones integrales, lo que puede provocar tránsito intestinal lento, sensación de pesadez e incluso estreñimiento en algunas personas.

También pueden generar picos rápidos de glucosa en sangre seguidos de descensos bruscos, lo que produce fatiga y hambre en poco tiempo, dificultando el control del apetito.

comer pasta todos los días
La moderación y la variedad de las pastas siguen siendo la base de una alimentación saludable.

La moderación y la variedad de las pastas siguen siendo la base de una alimentación saludable.

Cómo consumir las pastas sin afectar la salud

  • Desde el Centro Nacional de Información Biotecnológica recomiendan alternar con pastas integrales, acompañarlas con verduras, legumbres y proteínas magras, y moderar las porciones. De esta forma se obtiene una comida más equilibrada y saciante.
  • Incorporarlas ocasionalmente dentro de una dieta variada permite disfrutar de este alimento sin comprometer la salud a largo plazo.
comer pasta todos los días

Comer pastas todos los días no es necesariamente perjudicial si se equilibran con otros nutrientes, pero una alimentación monótona basada en carbohidratos refinados puede tener consecuencias importantes en el cuerpo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estas tortitas son el acompañamiento perfecto para la mediatarde.

Tortitas de vainilla: súper fáciles, esponjosas e ideales para llevar a cualquier parte

Por Alejo Zanabria
Estos ingredientes recuperan la piel en pocos minutos.

2 ingredientes quitan el pegamento instantáneo de los dedos en pocos minutos

Por Lucas Vasquez
no la tires, se puede reciclar: por que usar polenta puede ser clave para el cuidado de tus plantas

No la tires, se puede reciclar: por qué usar polenta puede ser clave para el cuidado de tus plantas

Por Redacción
facil, rapida y sin gluten: la receta de la tarta de ricota que se hace en solo 4 pasos

Fácil, rápida y sin gluten: la receta de la tarta de ricota que se hace en solo 4 pasos

Por Daniela Leiva