Cuáles son las consecuencias en el cuerpo al comer pastas todos los días, según especialistas

Las pastas forman parte de la alimentación cotidiana por su practicidad, sabor y costo accesible. Sin embargo, especialistas alertan que su consumo diario, especialmente si no se equilibra con otros alimentos, puede provocar alteraciones en el organismo con el paso del tiempo.

Las cáscaras de palta no las tires, tenés un tesoro en casa: cuatro formas prácticas de reutilizarlas

Qué comer esta semana: 5 recetas rápidas, económicas y sin harina para hacer del 23 al 27 de febrero

Aunque aportan energía gracias a los carbohidratos, comerlas todos los días sin variedad nutricional podría desencadenar problemas metabólicos y digestivos. La clave, está en la frecuencia, las porciones y el acompañamiento.

Estas condiciones elevan la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

La moderación y la variedad de las pastas siguen siendo la base de una alimentación saludable.

Cuando las pastas se combinan con salsas ricas en grasas saturadas o sodio, el impacto puede ser mayor, contribuyendo al desequilibrio nutricional general.

El consumo habitual de acompañamientos como preparaciones con alto contenido de sodio (salsas industriales), puede favorecer el aumento de la presión arterial. La hipertensión es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

En cuanto a la digestión, las pastas refinadas contienen menos fibra que sus versiones integrales, lo que puede provocar tránsito intestinal lento, sensación de pesadez e incluso estreñimiento en algunas personas.

También pueden generar picos rápidos de glucosa en sangre seguidos de descensos bruscos, lo que produce fatiga y hambre en poco tiempo, dificultando el control del apetito.

comer pasta todos los días La moderación y la variedad de las pastas siguen siendo la base de una alimentación saludable. WEB

Cómo consumir las pastas sin afectar la salud

Desde el Centro Nacional de Información Biotecnológica recomiendan alternar con pastas integrales, acompañarlas con verduras, legumbres y proteínas magras, y moderar las porciones. De esta forma se obtiene una comida más equilibrada y saciante.

recomiendan alternar con acompañarlas con y y moderar las porciones. De esta forma se obtiene una comida más y Incorporarlas ocasionalmente dentro de una dieta variada permite disfrutar de este alimento sin comprometer la salud a largo plazo.

comer pasta todos los días WEB

Comer pastas todos los días no es necesariamente perjudicial si se equilibran con otros nutrientes, pero una alimentación monótona basada en carbohidratos refinados puede tener consecuencias importantes en el cuerpo.