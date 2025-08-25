25 de agosto de 2025 - 20:35

Cómo hacer una pizza con masa de papa: receta sin gluten y en pocos minutos

Una receta alternativa, deliciosa y fácil de preparar. La pizza con masa de papa reemplaza la harina tradicional pero mantiene la misma suavidad y crocantez.

Con pocos pasos creas una receta nutritiva y sabrosa que puede convertirse en una gran alternativa a la pizza clásica.

Con pocos pasos creas una receta nutritiva y sabrosa que puede convertirse en una gran alternativa a la pizza clásica.

Foto:

WEB
Por Redacción

La búsqueda de opciones libres de gluten ha llevado a que cada vez más personas experimenten con recetas que transforman ingredientes cotidianos en platos sorprendentes. Entre esas ideas aparece la pizza con masa de papa. Una receta que combina sencillez y sabor es una opción perfecta para quienes quieren variar su alimentación.

Leé además

Una receta libre de gluten que puede ser una opción perfecta para variar el menú sin perder calidad ni sabor.

Cómo hacer una tarta de berenjena sin gluten: receta simple y en pocos minutos

Por Redacción
El budín de espinaca puede prepararse en distintos moldes pero la receta es la misma y su sabor es irresistible.

Cómo hacer una receta simple de budín de espinaca con queso: sin harina y en pocos minutos

Por Redacción

Más allá de ser una alternativa libre de gluten, esta receta conquista por su textura y simpleza. La papa aporta suavidad y un toque diferente que sostiene perfectamente los ingredientes del relleno. El resultado es una pizza casera que se adapta tanto a dietas específicas como a quienes buscan probar una versión distinta de un clásico.

pizza de papa
Con pocos pasos creas una receta nutritiva y sabrosa que puede convertirse en una gran alternativa a la pizza clásica.

Con pocos pasos creas una receta nutritiva y sabrosa que puede convertirse en una gran alternativa a la pizza clásica.

Cómo preparar la masa de papa para una pizza sin gluten en casa

Ingredientes para la masa

  • 400 gramos de papa
  • 3 huevos
  • Sal y pimienta a gusto
  • Queso rallado a gusto

Paso a paso para la elaboración

  • Herví las papas hasta que estén tiernas y luego hacé puré.
  • Una vez frías, mezclá con huevo y un poco de queso rallado para dar consistencia a la masa.
  • Esta base colocala en una bandeja con papel manteca o ligeramente aceitada, formando un círculo delgado que funcionará como base para la pizza.
  • Luego horneá la preparación durante unos minutos a temperatura media para que adquiera firmeza antes de colocar la salsa y los ingredientes elegidos.
  • El prehorneado es fundamental porque evitás que la masa se desarme y permite un mejor resultado al momento de terminar la cocción.
  • Una vez lista, la base de papa puede cubrirse con salsa de tomate, queso mozzarella, verduras o el acompañamiento que cada persona prefiera.
pizza de papa
Con pocos pasos creas una receta nutritiva y sabrosa que puede convertirse en una gran alternativa a la pizza clásica.

Con pocos pasos creas una receta nutritiva y sabrosa que puede convertirse en una gran alternativa a la pizza clásica.

Qué beneficios aporta elegir una pizza con masa de papa frente a la versión clásica

Optar por una base de papa ofrece ventajas nutricionales y prácticas. Al no contener gluten resulta apta para personas con celiaquía o sensibilidad, lo que amplía las posibilidades de compartir una pizza casera sin restricciones. Además, la papa es un alimento natural, económico y fácil de conseguir en cualquier mercado.

Su textura suave permite lograr una masa firme pero ligera, lo que hace que la pizza sea más digestiva en comparación con versiones tradicionales de harina. Otra ventaja es que el puré de papa puede mezclarse con hierbas, semillas o quesos para dar un sabor único y diferente a cada preparación.

La versatilidad de esta masa, es que se adapta a estilos de cocina variados, ya sea para quienes buscan una opción más saludable o para quienes quieren innovar en la mesa con una receta creativa.

pizza de papa
Con pocos pasos creas una receta nutritiva y sabrosa que puede convertirse en una gran alternativa a la pizza clásica.

Con pocos pasos creas una receta nutritiva y sabrosa que puede convertirse en una gran alternativa a la pizza clásica.

La pizza con masa de papa es una receta accesible, deliciosa y libre de gluten que se prepara con ingredientes básicos y brinda un resultado sorprendente. Su fácil armado permite adaptarla a diferentes gustos y necesidades alimenticias, manteniendo siempre un sabor casero y reconfortante. Con un poco de creatividad podés transformar una opción ideal para cualquier ocasión.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cómo hacer pan keto: sin huevo y sin harina

Cómo hacer pan keto: sin huevo y sin harina

Por Andrés Aguilera
Esta receta es ideal para ayudar al organismo.

Mermelada de limón antiinflamatoria: la fácil receta para cuidar el organismo

Por Andrés Aguilera
Esta receta es de las que te hacen pasar un momento especial.

Tortitas negras caseras en poco tiempo: la receta para una mediatarde perfecta

Por Andrés Aguilera
Esta es una de las recetas más deliciosas de la cocina casera.

Cómo hacer una tarta de acelga perfecta en minutos con esta receta simple

Por Andrés Aguilera