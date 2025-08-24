24 de agosto de 2025 - 10:36

Cómo hacer una tarta de berenjena sin gluten: receta simple y en pocos minutos

La tarta de berenjena sin harina es una receta diferente que sorprende por su practicidad y que se adapta a quienes buscan una opción ligera y sabrosa.

Una receta libre de gluten que puede ser una opción perfecta para variar el menú sin perder calidad ni sabor.

Una receta libre de gluten que puede ser una opción perfecta para variar el menú sin perder calidad ni sabor.

Foto:

WEB
Por Redacción

Cuando pensamos en tartas saladas solemos imaginar masas tradicionales de harina de trigo, pero existe una alternativa que rompe con lo común y que puede prepararse de manera rápida. La tarta de berenjena es una receta que se hace en pocos pasos y aporta un sabor único que resulta perfecta para quienes buscan una opción rápida y nutritiva.

Leé además

Cómo hacer pan keto: sin huevo y sin harina

Cómo hacer pan keto: sin huevo y sin harina

Por Andrés Aguilera
Recetas de pizza sin TACC: comida simple, ingredientes accesibles y nutrición equilibrada.

Pizza sin TACC con masa perfecta: fina, crocante y fácil de hacer

Por Andrés Aguilera

La clave está en que la berenjena resalte para olvidar a la masa de harina. Este ingrediente permite lograr una textura firme, con la ventaja de que no contiene gluten y se adapta a diferentes estilos de alimentación. La combinación con otros ingredientes frescos hace que la tarta sorprenda tanto por su practicidad como por su aporte nutritivo.

tarta de berenjena
Una receta libre de gluten que puede ser una opción perfecta para variar el menú sin perder calidad ni sabor.

Una receta libre de gluten que puede ser una opción perfecta para variar el menú sin perder calidad ni sabor.

Cómo preparar una tarta de berenjena sin gluten y con un sabor sorprendente

La tarta de berenjena sin gluten es una opción que se elabora con ingredientes sencillos y accesibles, lo que la convierte en una receta ideal para resolver comidas rápidas sin perder calidad.

Ingredientes

  • 2 berenjenas grandes
  • 3 huevos
  • 150 gramos de queso rallado
  • 1 cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 100 gramos de queso fresco o mozzarella
  • sal y pimienta
  • Aceite de oliva a gusto.

Paso a paso

  1. Lavá y cortá las berenjenas en láminas finas.
  2. Luego, cocinalas brevemente a la plancha con un toque de aceite para ablandarlas.
  3. En un recipiente, batí los huevos y mezclalos con el queso rallado.
  4. Agregá la cebolla y el ajo previamente salteados.
  5. En un molde aceitado, ubicá las láminas de berenjena como si fueran la masa de la tarta, formando varias capas.
  6. Entre ellas intercalá el relleno y los cubos de queso fresco, lo que le da una textura cremosa y muy sabrosa.
  7. Por último, llevá la tarta a un horno moderado durante unos 35 minutos hasta que la superficie quede dorada.

El resultado es una tarta consistente, sin necesidad de harina, que mantiene un sabor intenso gracias a la combinación de la berenjena con el queso. Además, podés acompañarla con ensaladas frescas, lo que la convierte en una alternativa completa y saludable.

tarta de berenjena
Una receta libre de gluten que puede ser una opción perfecta para variar el menú sin perder calidad ni sabor.

Una receta libre de gluten que puede ser una opción perfecta para variar el menú sin perder calidad ni sabor.

Por qué elegir la tarta de berenjena sin gluten y cómo adaptar esta receta a distintos gustos

Optar por una tarta de berenjena sin gluten no solo es útil para quienes tienen intolerancia al trigo o padecen celiaquía, también es una alternativa interesante para quienes buscan comidas más livianas sin dejar de lado el sabor.

  • La berenjena es una verdura baja en calorías, rica en fibra y antioxidantes, lo que la convierte en una opción original en la cocina saludable.
  • Otro punto a destacar es que esta receta se adapta fácilmente a distintos paladares. Podés incluir ricota para una textura más suave, agregar tomates secos para intensificar el sabor o incorporar hierbas frescas como albahaca y orégano que realzan el aroma. Incluso podés prepararla con una base de láminas de zapallo como variante, manteniendo siempre la condición de ser libre de gluten.
tarta de berenjena
Una receta libre de gluten que puede ser una opción perfecta para variar el menú sin perder calidad ni sabor.

Una receta libre de gluten que puede ser una opción perfecta para variar el menú sin perder calidad ni sabor.

La tarta de berenjena sin gluten es una receta sencilla, rápida y adaptable que resuelve una comida con pocos ingredientes y sin complicaciones. Su combinación de sabor y valor nutricional la transforma en una alternativa ideal si buscás un plato diferente que se ajuste a diversos estilos de alimentación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

como hacer lemon pie en 15 minutos con 4 ingredientes que tenes en la cocina

Cómo hacer lemon pie en 15 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Por Andrés Aguilera
Esta receta es ideal para ayudar al organismo.

Mermelada de limón antiinflamatoria: la fácil receta para cuidar el organismo

Por Andrés Aguilera
Esta receta es de las que te hacen pasar un momento especial.

Tortitas negras caseras en poco tiempo: la receta para una mediatarde perfecta

Por Andrés Aguilera
El budín de espinaca puede prepararse en distintos moldes pero la receta es la misma y su sabor es irresistible.

Cómo hacer una receta simple de budín de espinaca con queso: sin harina y en pocos minutos

Por Redacción