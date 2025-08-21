21 de agosto de 2025 - 22:05

Cómo hacer una receta simple de budín de espinaca con queso: sin harina y en pocos minutos

Una receta para el almuerzo o las noches frías que sorprende por su sencillez y porque no requiere ingredientes complicados ni mucho tiempo en la cocina.

El budín de espinaca puede prepararse en distintos moldes pero la receta es la misma y su sabor es irresistible.

El budín de espinaca puede prepararse en distintos moldes pero la receta es la misma y su sabor es irresistible.

Foto:

WEB
Por Redacción

Cuando el frío ataca, el almuerzo o la cena pide algo reconfortante y la primera opción suele ser un plato caliente o práctico. Lo interesante es que existe una receta con pocos pasos y sin necesidad de harina que logra una textura suave y un sabor intenso. Conocé cómo hacer un budín de espinaca y queso en solo 30 minutos.

Leé además

Esta es una de las recetas más deliciosas de la cocina casera.

Cómo hacer una tarta de acelga perfecta en minutos con esta receta simple

Por Andrés Aguilera
Recetas fáciles y rápidas transforman la comida con pocos ingredientes y mejoran la nutrición.

La hacés en 10 minutos: la torta matera que usa solo 2 ingredientes

Por Andrés Aguilera

Este budín sorprende porque combina verduras y lácteos en una preparación rápida que se adapta tanto a quienes cocinan todos los días como a quienes no tienen mucha experiencia. La clave está en lograr un equilibrio entre la espinaca fresca y el queso, dos ingredientes que aportan nutrición y sabor en partes iguales.

budín espinaca
El budín de espinaca puede prepararse en distintos moldes pero la receta es la misma y su sabor es irresistible.

El budín de espinaca puede prepararse en distintos moldes pero la receta es la misma y su sabor es irresistible.

Cómo preparar un budín de espinaca con queso, sin harina y en pocos pasos

El budín de espinaca con queso sin harina es una receta sencilla que se prepara en apenas unos minutos y que se adapta perfectamente a un almuerzo o cena de invierno.

Ingredientes

  • medio kilo de espinaca fresca
  • 3 huevos
  • 150 gramos de queso rallado
  • 150 gramos de queso en cubos
  • Una cebolla mediana
  • sal, pimienta y un toque de nuez moscada.

Paso a paso

  1. Comenzá con la cocción de la espinaca durante apenas unos minutos en agua hirviendo.
  2. Una vez escurrida, picala y mezclá con los huevos batidos, la cebolla salteada y los quesos.
  3. El condimento es fundamental para realzar el sabor y darle carácter al budín, por lo que se deberás ponerle a gusto la pimienta y nuez moscada.
  4. Esta preparación colocala en un molde previamente aceitado.
  5. Cociná en horno moderado durante unos 30 minutos, hasta que la superficie quede dorada y firme al tacto.
budín espinaca
El budín de espinaca puede prepararse en distintos moldes pero la receta es la misma y su sabor es irresistible.

El budín de espinaca puede prepararse en distintos moldes pero la receta es la misma y su sabor es irresistible.

Por qué este budín de espinaca y queso es ideal para el invierno

El clima frío invita a comidas más contundentes, pero no siempre es necesario recurrir a opciones pesadas.

  • El budín de espinaca con queso combina proteínas, vitaminas y minerales en un plato que aporta energía y nutrientes esenciales.
  • La espinaca es una fuente natural de hierro, calcio y fibra, mientras que el queso agrega proteínas de calidad y un sabor reconfortante. Juntos, hacen que este plato sea una opción equilibrada para una comida principal.
  • Este budín también es fácil de personalizar según los gustos de cada persona. Puede incorporarse ricota para una textura más cremosa, zanahoria rallada para un toque de color o incluso champiñones para intensificar el sabor.
budín espinaca
El budín de espinaca puede prepararse en distintos moldes pero la receta es la misma y su sabor es irresistible.

El budín de espinaca puede prepararse en distintos moldes pero la receta es la misma y su sabor es irresistible.

El budín de espinaca con queso sin harina es una de esas recetas que sorprenden por su simplicidad y resultados. Se prepara en poco tiempo, no requiere técnicas complicadas y ofrece un equilibrio perfecto entre sabor y nutrición. En invierno, cuando el cuerpo pide platos que reconforten y a la vez sean livianos, este budín se presenta como una alternativa ideal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

como hacer un delicioso y nutritivo budin de banana, coco y avena: sin harina y con pocos ingredientes

Cómo hacer un delicioso y nutritivo budín de banana, coco y avena: sin harina y con pocos ingredientes

Por Redacción
La receta ideal para preparar pan nube sin lactosa y sin gluten. - Imagen ilustrativa / Los Andes

Sin gluten y sin lactosa: la receta de pan nube, ideal para sándwich, con sólo 3 ingredientes

Por Redacción
Una receta fácil de preparar en casa que aporta nutrientes gracias a sus ingredientes y puede hacerse en cualquier estación del año.

La receta más sencilla y sabrosa de pescado con verduras en pocos minutos

Por Redacción
Con esta receta podrás tener en tu casa estas ricas galletas que tantos recuerdos nos traen.

Galletas Tita iguales a las originales: receta de solo 4 ingredientes

Por Andrés Aguilera