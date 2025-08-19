La receta del budín de mandarina más sabroso y esponjoso, solo con pocos ingredientes de tu cocina

En solo media hora vas a tener un budín casero, fresco y delicioso, listo para acompañar tu mate, tu café o incluso para compartir en familia.

Si hablamos de recetas fáciles que salvan cualquier tarde de antojo dulce, el budín de mandarina ocupa sin dudas los primeros lugares. Es de esas preparaciones que, aunque tengas poca experiencia en la cocina, salen siempre bien y conquistan a cualquiera con su aroma fresco y cítrico.

Además, tiene una gran ventaja: se hace con muy pocos ingredientes, de esos que seguramente tenés en casa, y no requiere ni de batidora ni de pasos complicados. En apenas unos minutos de preparación y un ratito de horno, podés tener en tu mesa un budín húmedo, esponjoso y con un perfume que inunda toda la cocina.

Lo mejor de este budín es que es ideal para aprovechar las mandarinas de estación. Muchas veces tenemos unas frutas dando vueltas en la heladera y no sabemos qué hacer con ellas.

Otro punto a favor es que es súper versátil porque lo podés dejar así, bien simple, o sumarle un glasé de azúcar impalpable y jugo de mandarina para darle un toque extra de dulzura. También podés incorporarle chips de chocolate, nueces o pasas, si te gustan las versiones más cargadas.

El secreto está en usar la fruta entera, procesándola para aprovechar su jugo y su cáscara. Eso le da una intensidad de sabor increíble, que lo diferencia de otros budines cítricos. Con un buen mate, café o té, se convierte en la compañía perfecta para la merienda.

Ingredientes para el budín 1 mandarina entera (lavada, sin semillas y con cáscara fina)

1 huevo

1/2 taza de aceite (suave, puede ser de girasol o maíz)

1/2 taza de azúcar

1 y 1/4 taza de harina leudante

Lavar bien la fruta, cortarla en trozos y retirar las semillas si tiene. Colocarla en el vaso de la minipimer o licuadora y procesar hasta obtener un puré. La cáscara se incorpora también, ya que es lo que aporta el sabor intenso y el perfume característico. En un bowl, mezclar el huevo con el azúcar hasta que quede espumoso. Agregar el aceite en forma de hilo, sin dejar de batir. Sumar el puré de mandarina y mezclar bien hasta integrar. Tamizar la harina leudante y añadirla a la mezcla anterior, alternando con la leche. Integrar con movimientos envolventes hasta obtener una preparación homogénea, sin grumos. Enmantecar y enharinar un molde de budín (o podés forrarlo con papel manteca). Volcar la mezcla y llevar a horno moderado (180 °C) durante unos 20 a 25 minutos, dependiendo del horno. Para asegurarte de que está listo, pinchar el centro del budín con un escarbadientes. Si sale limpio y seco, ya podés retirarlo. Dejarlo enfriar unos minutos antes de desmoldar. Podés espolvorearlo con azúcar impalpable o decorarlo con un glasé simple de jugo de mandarina y azúcar impalpable.