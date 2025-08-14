La receta de los mejores bizcochitos de manteca para el mate solo con 5 ingredientes de tu cocina

Esta es de las recetas que no podés dejar de aprender porque es fácil, rápida y económica, por lo que te salvan un desayuno o una merienda.

Hay recetas que son puro patrimonio afectivo y los bizcochitos de manteca pertenecen a ese club exclusivo de preparaciones que huelen a casa, a mate recién cebado y a charlas largas en la mesa del comedor. Son económicos y en pocos minutos podrás resolver una merienda con ingredientes que tenés en casa.

Es que no hay tarde argentina que no mejore con un mate y con bizcochitos caseros, que son muy fáciles de preparar. Además, su versatilidad es un punto fuerte: podés prepararlos más salados para el mate amargo o darles un toque dulce si sos de los que prefieren acompañar con un mate de yerba suave o incluso con un café con leche.

Y, como si fuera poco, son una excusa perfecta para invitar a alguien a compartir la merienda o el desayuno, porque el aroma que deja el horno mientras se cocinan es prácticamente una invitación abierta.

bizcochos 1 Ingredientes para preparar 20 bizcochitos 250 g de harina 0000

1 cucharada de polvo para hornear

1 cucharada de sal

100 ml de agua tibia

80 g de manteca a temperatura ambiente Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Voy a cocinar/Recetas fáciles (@voyacocinar)

El paso a paso para preparar unos deliciosos bizcochitos para el mate En un bowl amplio, colocá la harina 0000 junto con el polvo para hornear y la sal. Esto va a darle a los bizcochitos la estructura y el punto justo de esponjosidad. Sumá el agua tibia, que ayuda a unir la masa sin endurecerla. Es importante que no esté caliente para no alterar la textura final. Con la manteca a temperatura ambiente (blandita, pero no derretida), integrá todos los ingredientes. Podés hacerlo con las manos limpias o con una espátula. La idea es que se forme un bollo suave y homogéneo. Enhariná levemente la mesada y estirá el bollo con un palo de amasar hasta lograr un grosor de aproximadamente medio centímetro. Si tenés cortante circular, usalo para que queden parejos. Si no, no pasa nada: podés cortar cuadrados o rectángulos con un cuchillo. Pasá las piezas a una placa apenas aceitada y pinchalas con un tenedor. Esto evita que se inflen demasiado y ayuda a que se cocinen de manera pareja. Llevá la placa al horno precalentado a 180 °C y cociná durante unos 12 minutos o hasta que los veas doraditos. Retiralos, dejalos enfriar unos minutos (si podés resistir) y acompañalos con un buen mate.