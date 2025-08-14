14 de agosto de 2025 - 18:15

La receta de los mejores bizcochitos de manteca para el mate solo con 5 ingredientes de tu cocina

Esta es de las recetas que no podés dejar de aprender porque es fácil, rápida y económica, por lo que te salvan un desayuno o una merienda.

bizcochos
Hay recetas que son puro patrimonio afectivo y los bizcochitos de manteca pertenecen a ese club exclusivo de preparaciones que huelen a casa, a mate recién cebado y a charlas largas en la mesa del comedor. Son económicos y en pocos minutos podrás resolver una merienda con ingredientes que tenés en casa.

Es que no hay tarde argentina que no mejore con un mate y con bizcochitos caseros, que son muy fáciles de preparar. Además, su versatilidad es un punto fuerte: podés prepararlos más salados para el mate amargo o darles un toque dulce si sos de los que prefieren acompañar con un mate de yerba suave o incluso con un café con leche.

Y, como si fuera poco, son una excusa perfecta para invitar a alguien a compartir la merienda o el desayuno, porque el aroma que deja el horno mientras se cocinan es prácticamente una invitación abierta.

El paso a paso para preparar unos deliciosos bizcochitos para el mate

  1. En un bowl amplio, colocá la harina 0000 junto con el polvo para hornear y la sal. Esto va a darle a los bizcochitos la estructura y el punto justo de esponjosidad.
  2. Sumá el agua tibia, que ayuda a unir la masa sin endurecerla. Es importante que no esté caliente para no alterar la textura final.
  3. Con la manteca a temperatura ambiente (blandita, pero no derretida), integrá todos los ingredientes. Podés hacerlo con las manos limpias o con una espátula. La idea es que se forme un bollo suave y homogéneo.
  4. Enhariná levemente la mesada y estirá el bollo con un palo de amasar hasta lograr un grosor de aproximadamente medio centímetro.
  5. Si tenés cortante circular, usalo para que queden parejos. Si no, no pasa nada: podés cortar cuadrados o rectángulos con un cuchillo.
  6. Pasá las piezas a una placa apenas aceitada y pinchalas con un tenedor. Esto evita que se inflen demasiado y ayuda a que se cocinen de manera pareja.
  7. Llevá la placa al horno precalentado a 180 °C y cociná durante unos 12 minutos o hasta que los veas doraditos.
  8. Retiralos, dejalos enfriar unos minutos (si podés resistir) y acompañalos con un buen mate.
