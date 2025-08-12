La mejor receta de galletitas de coco con pocos ingredientes de tu cocina e ideales para el mate

Esta es de las recetas que vas a querer repetir porque es muy fácil de hacer y te salva cualquier desayuno o merienda en poco tiempo.

Las galletitas de coco son un clásico para el momento del desayuno o la merienda y son muy fáciles de preparar. Son crocantes por fuera, suaves por dentro, con ese toque inconfundible que deja el coco rallado en cada bocado y no requiere ingredientes raros ni técnicas complicadas para prepararlas.

Es del tipo de receta que no falla, en épocas donde las recetas rápidas y fáciles son nuestras aliadas. Las galletitas de coco tienen un plus y se pueden preparar en menos de una hora y, si las guardamos en un frasco hermético, nos duran varios días sin perder su textura y sabor.

Son perfectas para acompañar un café de la mañana, un mate de media tarde o incluso como regalo casero para sorprender a alguien. Además, son versátiles porque podés dejarlas así o animarte a sumergir la mitad en chocolate derretido para un extra de tentación.

galletas de coco Ingredientes para preparar las mejores galletitas de coco para el mate 100 g de manteca (pomada)

60 g de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

160 g de harina 0000

2 cucharaditas de polvo de hornear

50 g de coco rallado

El paso a paso de la receta de las galletas Preparar la base: en un bowl amplio, colocar la manteca pomada y el azúcar. Batir con batidora eléctrica o a mano hasta lograr una mezcla suave y cremosa. Incorporar los líquidos: agregar el huevo y la esencia de vainilla. Seguir batiendo hasta que todo esté bien integrado. Sumar los secos: tamizar la harina junto con el polvo de hornear para evitar grumos y mejorar la textura. Incorporar también el coco rallado. Con una espátula de repostería, mezclar suavemente hasta que la masa esté homogénea. Estirar la masa: enharinar la mesada y el palo de amasar. Colocar la masa y estirarla hasta alcanzar un grosor de aproximadamente 0,5 cm. Dar forma: con un cortador de galletitas (puede ser redondo, cuadrado o con la forma que más te guste), cortar la masa y disponer las piezas sobre una fuente para horno previamente enmantecada. Hornear: precalentar el horno a 200°C y cocinar las galletitas durante 15-20 minutos, o hasta que estén levemente doradas en los bordes. Enfriar: al retirar del horno, pasarlas con cuidado a una rejilla para que se enfríen por completo y no se sigan cocinando con el calor de la fuente.