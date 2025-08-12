12 de agosto de 2025 - 18:15

La mejor receta de galletitas de coco con pocos ingredientes de tu cocina e ideales para el mate

Esta es de las recetas que vas a querer repetir porque es muy fácil de hacer y te salva cualquier desayuno o merienda en poco tiempo.

galletitas de coco
Por Redacción

Las galletitas de coco son un clásico para el momento del desayuno o la merienda y son muy fáciles de preparar. Son crocantes por fuera, suaves por dentro, con ese toque inconfundible que deja el coco rallado en cada bocado y no requiere ingredientes raros ni técnicas complicadas para prepararlas.

Es del tipo de receta que no falla, en épocas donde las recetas rápidas y fáciles son nuestras aliadas. Las galletitas de coco tienen un plus y se pueden preparar en menos de una hora y, si las guardamos en un frasco hermético, nos duran varios días sin perder su textura y sabor.

galletas de coco

Ingredientes para preparar las mejores galletitas de coco para el mate

  • 100 g de manteca (pomada)
  • 60 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 160 g de harina 0000
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 50 g de coco rallado

El paso a paso de la receta de las galletas

  1. Preparar la base: en un bowl amplio, colocar la manteca pomada y el azúcar. Batir con batidora eléctrica o a mano hasta lograr una mezcla suave y cremosa.
  2. Incorporar los líquidos: agregar el huevo y la esencia de vainilla. Seguir batiendo hasta que todo esté bien integrado.
  3. Sumar los secos: tamizar la harina junto con el polvo de hornear para evitar grumos y mejorar la textura. Incorporar también el coco rallado. Con una espátula de repostería, mezclar suavemente hasta que la masa esté homogénea.
  4. Estirar la masa: enharinar la mesada y el palo de amasar. Colocar la masa y estirarla hasta alcanzar un grosor de aproximadamente 0,5 cm.
  5. Dar forma: con un cortador de galletitas (puede ser redondo, cuadrado o con la forma que más te guste), cortar la masa y disponer las piezas sobre una fuente para horno previamente enmantecada.
  6. Hornear: precalentar el horno a 200°C y cocinar las galletitas durante 15-20 minutos, o hasta que estén levemente doradas en los bordes.
  7. Enfriar: al retirar del horno, pasarlas con cuidado a una rejilla para que se enfríen por completo y no se sigan cocinando con el calor de la fuente.
