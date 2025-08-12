La mejor receta de galletitas de coco con pocos ingredientes de tu cocina e ideales para el mate

Las galletitas de coco son un clásico para el momento del desayuno o la merienda y son muy fáciles de preparar. Son crocantes por fuera, suaves por dentro, con ese toque inconfundible que deja el coco rallado en cada bocado y no requiere ingredientes raros ni técnicas complicadas para prepararlas.
Es del tipo de receta que no falla, en épocas donde las recetas rápidas y fáciles son nuestras aliadas. Las galletitas de coco tienen un plus y se pueden preparar en menos de una hora y, si las guardamos en un frasco hermético, nos duran varios días sin perder su textura y sabor.
Son perfectas para acompañar un café de la mañana, un mate de media tarde o incluso como regalo casero para sorprender a alguien. Además, son versátiles porque podés dejarlas así o animarte a sumergir la mitad en chocolate derretido para un extra de tentación.